Numa Lavanchy et le FC Sion ont l'Europe dans le viseur, eux qui n'ont pas parcouru le continent depuis bien longtemps maintenant. Un pas plus que décisif pourrait être fait en battant Lugano, l'ancien club du latéral droit, ce jeudi à Tourbillon (16h30).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Cinq matches de suite sans prendre de but, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. En Super League, en tout cas, c'est sûr.» Numa Lavanchy savoure les très solides prestations actuelles du FC Sion, lesquelles pourraient amener le club valaisan en Conference League dès le mois de juillet. Pour être sûrs d'avoir un destin européen, les Sédunois doivent terminer sur le podium, et donc commencer par battre Lugano ce jeudi à Tourbillon (16h30). Ou finir quatrièmes et espérer une victoire de Saint-Gall en finale de la Coupe de Suisse.

Neuf matches européens en carrière

«L'Europe, on la veut, bien sûr!», assure le latéral droit du FC Sion, qui a fait ses débuts sur la scène continentale le 14 juillet 2016 à Reykjavik, avec Grasshopper. Il faisait partie du contingent élargi du Lausanne-Sport six ans plus tôt, lorsque le club vaudois, alors en Challenge League, enchaînait les exploits de Palerme à Moscou, mais il n'a figuré sur aucune feuille de match. Alors âgé de 17 ans, le jeune Vaudois évoluait surtout en M18 cette année-là, mais avait déjà fait ses débuts en professionnel. Depuis, il a donc voyagé en Islande, à Chypre, en Turquie, au Danemark et en Ukraine, que ce soit avec les Sauterelles ou avec Lugano. Au total, il a disputé neuf rencontres d'Europa League (la dernière en 2019) et vise désormais la Conference League avec le FC Sion.

«L'Europe, c'est devenu un objectif, qu'on a pu véritablement clamer haut et fort du moment qu'on avait sécurisé notre place dans le top 6. Sûrement que plusieurs joueurs y pensaient déjà avant, mais là, on est à fond dans la course et on veut y arriver», explique-t-il, en reconnaissant que l'aspect psychologique a évolué ces derniers jours. «Disons que désormais, nous avons quelque chose à perdre, parce qu'on peut encore terminer cinquièmes. C'est un peu différent, ce n'est plus véritablement du bonus. Donc oui, sur ces deux matches face à Lugano et YB, on a tout à gagner, mais aussi un peu à perdre. Mais c'est très bien et positif: on s'est mis dans cette situation et c'est très agréable.»

Crans-Montana avant l'Europe?

La date du deuxième tour de qualification pour la Conference League est déjà fixée, avec un match aller le 23 juillet et un retour le 30. La date de reprise de l'entraînement pourrait dépendre de cette éventuelle qualification européenne, mais devrait se situer aux alentours du 20 juin, avec un départ à Crans-Montana dans la foulée pour le traditionnel camp d'entraînement estival.

La nouvelle philosophie du FC Sion, faite d'anticipation et de cohérence, pourrait donc l'amener en Europe (absente depuis 2017 en Valais!) et a des effets concrets sur la vie de l'équipe. Le transfert de Ryan Kessler cet hiver en provenance d'Aarau est en effet une manière de préparer l'avenir, l'international suisse juniors étant âgé de 20 ans et doté d'un vrai potentiel. Numa Lavanchy est l'indiscutable numéro 1 du poste et, à 32 ans, a encore de belles performances à offrir à son club. Mais la suite est déjà pensée, ce qui est une nouveauté en Valais.

«C'est très bien de la part du club, c'est intelligent», confirme le Vaudois. Le club sédunois n'aura pas besoin d'effectuer un transfert à la va-vite, mais a déjà tout sous la main et la transition pourra se faire en douceur dans les prochaines années.

Une «passation de poste» cohérente et réfléchie

«Je suis un joueur d'équipe et je suis bien conscient que le succès personnel passe par le succès collectif, détaille-t-il. Avec Ryan, probablement qu'il y aura un moment où les rôles s'inverseront et où il gagnera sa place grâce à ses performances. Le jour où ce sera effectivement le cas, j'espère pouvoir devenir un ancien qui accompagne les jeunes dans leur développement. C'est comme ça que je le vois et je suis sûr que j'y arriverai, parce que c'est déjà dans ma mentalité.» La passation de pouvoir est cependant prévue le plus tard possible.

Avec ses performances actuelles, en tout cas, Numa Lavanchy, sous contrat jusqu'à l'été 2027, prouve qu'il n'est pas l'heure pour lui de s'asseoir sur le banc. Mais peut-être qu'en jouant tous les trois jours la saison prochaine, la question se posera avec plus de pertinence. Pour le savoir, et voyager dans toute l'Europe le jeudi Sion a encore des points à prendre d'ici à dimanche.