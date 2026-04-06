Largement vainqueur de Grasshopper (4-0) lundi au Letzigrund, Sion peut continuer à espérer décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. «Plus que de l'espoir, il y a de l'envie», affirme Didier Tholot.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le contraste est saisissant. Alors que les joueurs du FC Sion défilent en zone mixte avec le sourire, ceux de Grasshopper, en crise, sont terrés dans leur vestiaire, interdits de parler à la presse. Étrangeté du moment, encore, Didier Tholot se présente seul en conférence de presse. Elle n'aura même pas lieu dans sa forme traditionnelle, puisque Gernot Messner se trouve toujours dans son vestiaire à ce moment-là.

Si l'heure est grave pour l'actuel onzième de Super League, la situation est complètement différente côté sédunois. Sion profite en effet de son large succès au Letzigrund (4-0) pour reprendre la cinquième place du classement et revenir à quatre unités de Bâle et d'une potentielle place européenne.

Les entrants ont fait du bien

Les Sédunois ont rapidement fait la différence ce lundi, profitant d'un GC toujours aussi fébrile en début de rencontre. «On a eu la chance de marquer très rapidement», se réjouit Didier Tholot, qui a vu Rilind Nivokazi inscrire son douzième but de la saison sur un service parfait de Franck Surdez. Mais le Bordelais a aussi vu une équipe qui a mis beaucoup de temps avant d'inscrire le deuxième but (63 minutes). De quoi se faire peur sur l'une ou l'autre situation zurichoise.

En première période, Fedayi San a été appelé par la VAR pour revoir une situation litigieuse dans la surface valaisanne (main de Kreshnik Hajrizi). Pas de penalty. Puis, au début du second acte, Anthony Racioppi devait s'employer pour maintenir Sion devant sur une frappe d'Imourane Hassane doublement déviée devant lui. «On arrive ensuite à mettre le deuxième et ça change tout. On a déroulé jusqu’à la fin du match», ajoute le coach du FC Sion, lequel a tenu à saluer la prestation des entrants. Liam Chipperfield et Winsley Boteli ont marqué (6e but en sortie de banc pour ce dernier), Théo Berdayes («Il nous a fait du bien entre les lignes»), Adrien Llukes et Noé Sow ont joué leur rôle en fin de match. «Autant j’avais critiqué les entrants sur le dernier match, autant là je ne peux que dire que ceux qui sont entrés l’ont fait avec un très bon état d’esprit.»

«On a plus que de l'espoir»

Sion, meilleure défense du championnat depuis cette 32e journée de championnat, reprend la cinquième place au classement. Il se retrouve ainsi pleinement intégré à la lutte pour une place européenne avec Young Boys, Bâle et Lugano. «On a plus que de l’espoir, on en a l'envie», sourit Didier Tholot. «Il faut aller chercher cette dernière victoire avant le tour final, qui peut redistribuer les cartes. On peut se retrouver dans un mouchoir de poche. Aujourd’hui, le goal-average est également important. On en met quatre contre GC et, parmi les équipes de tête, on est bien placés à ce niveau-là.»

«On va essayer de se donner les moyens de rêver jusqu’au bout et de jouer quelque chose jusqu’à la dernière journée», affirme de son côté Numa Lavanchy. «C’est une victoire importante parce qu’il y avait deux matches bonus. On en a réussi un, maintenant il faut passer l’autre dimanche», conclut Didier Tholot, lequel attend le Lausanne-Sport à Tourbillon de pied ferme.