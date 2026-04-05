La saison régulière de la Women's Super League est terminée. Huit équipes se disputeront le titre de champion à partir du 24 avril avec un grand favori: Servette Chênois, récent vainqueur de la Coupe. Yverdon et Sion visent la promotion.

La phase décisive de la Women's Super League est sur le point de commencer

La phase décisive de la Women's Super League est sur le point de commencer

Manuela Bigler

Les play-off débuteront le week-end des 24, 25 et 26 avril avec les quarts de finale. Les équipes éliminées à ce stade disputeront ensuite des matches de classement (aller-retour) pour les places 5 à 8. Les quatre qualifiées poursuivront leur route en demi-finales à la mi-mai, toujours selon le même principe.

Les quarts de finale

Servette (1) – Aarau (8)

YB (2) – Rapperswil-Jona (7)

Basel (3) – St. Gallen (6)

GC (4) – FCZ (5)

Les perdantes des demi-finales seront classées aux 3e et 4e places en fonction de leur bilan en saison régulière. Les deux finalistes, elles, se retrouveront le 23 mai pour un match décisif qui attribuera le titre.

Enjeu européen aussi

Un ticket européen sera également en jeu. Vainqueur de la saison régulière, Servette est déjà assuré de disputer la Women’s Champions League. Le champion de Suisse obtiendra lui aussi son billet pour la compétition. Si les Genevoises décrochent le titre, la place européenne reviendra à la finaliste battue.

Relégation: la bataille continue

En bas de classement, la lutte se poursuit pour Lucerne (9e) et Thoune (10e). Les deux formations devront passer par un tour de promotion/relégation face à Yverdon et Sion, les deux meilleures équipes de Ligue nationale B.

Chaque équipe affrontera les trois autres en matches aller-retour. À l’issue de ce mini-championnat, les deux premières seront en Super League la saison prochaine, tandis que les deux dernières évolueront en Ligue nationale B.