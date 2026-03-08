Le Servette FC a (enfin) remporté un match au Stade de Genève, 132 jours après. Une victoire qui réjouit Jocelyn Gourvennec et son équipe, toujours en progrès?

Thomas Freiburghaus Journaliste

132 jours après, le Servette FC a (re)gagné au stade de Genève. Avant la victoire genevois face au FC Zurich, samedi, la dernière datait du 26 octobre 2025, face à Lugano (2-1). Une petite éternité. Jocelyn Gourvennec, le coach servettien, se disait «très heureux de regagner à la Praille», en pensant à tout l’environnement grenat: «vestiaire, staff, dirigeants, supporters».

Accepter la critique

Si son Servette n’a pas forcément brillé face à Zurich, il a été solide, ne concédant qu’un but sur penalty. «On est quand même mieux équilibré. Notre animation défensive a été cohérente et bonne», analyse l’entraîneur breton du Servette FC. «On a déjà eu des matches avec des temps faibles, où on montrait de la fébrilité. Ce soir, je n’ai pas retrouvé ça.»

Le marqueur d’un certain progrès, d’après Jocelyn Gourvennec. Une réponse indirecte à la banderole déployée par ses supporters pendant le match. «Faisait depuis Cooper (ndlr: Kevin, entraîneur entre 2014 et 2015) qu’on s’était pas autant fait chier. SFC heureusement que tu es censé progresser», a écrit la Section Grenat, ironiquement.

«Il n’y a pas à répondre, on est ensemble. Il faut accepter la critique quand on ne gagne pas suffisamment», coupe-t-il, le plus calmement du monde. Le coach reste «dans son rôle d’acteur», pas supporter: «Je vois les joueurs évoluer, travailler, être engagés. On a une équipe de battants, je le répète.»

Un groupe «presque au complet»

Et cela s’est vu face à Zurich, avec son Servette qui a poussé pour décrocher trois points ô combien précieux. Aujourd’hui, Jocelyn Gourvennec dispose d’un groupe «presque au complet». «Ça change la donne, dans la dynamique, dans les choix, pour l’organisation, le système», explique-t-il.

Face à Zurich, il avait retrouvé son 4-4-2, avec un milieu Douline-Cognat, une charnière Burch-Rouiller et des choix forts (Houboulang Mendes sur le banc, par exemple). «Ça créé une émulation, une concurrence. Et ça doit tirer l’équipe vers le haut», se réjouit l’entraîneur servettien. Il faudra compter là-dessus et bâtir sur ce succès pour aller en chercher d’autres, à la maison ou ailleurs.