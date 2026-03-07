Servette retrouve la victoire face à Zurich

Le Servette FC peut remercier sa recrue hivernale Junior Kadile, auteur d'un magnifique doublé. Grâce à cette victoire 2-1 face à Zurich, les Genevois prennent un peu d'air au classement.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Un ciel complètement bleu. Une température idéale au coup d'envoi (14 degrés). Deux arguments pour attirer du monde au stade de Genève... contrecarrés par les sanctions Progresso de niveau 3, récoltées à la suite du derby du Rhône. En résulte une tribune nord entièrement fermée (les ultras se sont donc regroupés en tribune est), ainsi qu’un stade peu garni (5200 spectateurs annoncés), la faute au gel des billets depuis mardi, notamment.

Pas idéal pour pousser des Grenat sous la menace du barragiste Grasshopper, qui pointait à six petits points avant la partie. Et pour ce Servette FC qui devait retrouver le chemin d’une victoire lui échappant depuis le 25 janvier dernier (4-2 à Saint-Gall). Mais son adversaire du soir, le FC Zurich, n’est pas beaucoup plus en forme et en confiance (un point d’avance avant le match). Et cela s’est vu dès le coup d’envoi, littéralement.

Premier but après 67 secondes

Car après 67 secondes à peine, le Servette FC menait déjà à la Praille. Sur la première offensive du match, Junior Kadile, recrue hivernale, relayait avec Jérémy Guillemenot dans la surface et pouvait envoyer une merveille d’enroulée du pied droit dans le petit filet du but gardé par Silas Huber. Les Servettiens ouvraient le score, très tôt dans la partie.

Score inchangé à la pause, après une première mi-temps au cours de laquelle Servette ne s’est plus procuré de tir cadré. Deux reprises de la tête (Stevanovic à la 33e et David Douline à la 36e) auraient pu s’avérer dangereuses si cadrées. Mais pas grand chose de plus. Les Zurichois, eux, auraient dû mieux profiter d’une relance manquée de Timothé Cognat à la 20e, mais Bledian Krasniqi n’a pas su assez bien s’emmener le ballon.

Junior Kadile délivre Servette

En deuxième mi-temps, le Servette FC a continué à se montrer dangereux de la tête. Sur un corner botté par Junio Kadile, Marco Burch est passé proche du deuxième but. C'était sans compter sur la belle parade de Silas Huber, qui donnait un nouveau corner aux Servettiens, sur lequel la reprise de Jérémy Guillemenot s'envolait au-dessus du but zurichois.

Alors que ce match sans trop d'histoire continuait, Gaël Ondoua (entré trois minutes auparavant) avait la mauvaise idée de sauter les bras en l'air à la réception d'un coup franc zurichois. Le ballon était redirigé dessus d'une tête: penalty pour le FCZ. Philippe Keny ouvrait le pied et ne se faisait pas prier pour remettre tout le monde à égalité, à la 74e.

Dans le dernier quart d'heure, les Grenat ont poussé pour récolter trois points. Et c'est finalement Junior Kadile qui a délivré les Genevois à la 88e. Encore du coin de la surface adverse, encore d'une enroulée du droit de toute beauté, qui a scotché tout un stade. Grâce à son nouveau No 10, le Servette FC retrouve (enfin) la victoire à domicile et prend un peu d'air au classement.