Avant le match entre Servette et YB, 22 enfants atteints d'autisme sont entrés sur la pelouse avec les joueurs mardi soir. L'action menée par Autisme Genève et le SFC visait à sensibiliser le public alors qu'une journée mondiale a lieu ce mercredi.

1/2 Les enfants ont pu donner la main aux joueurs de Servette et de Young Boys pour entrer sur la pelouse du Stade de Genève.

Thibault Gilgen Journaliste Blick

En marge d’un match de football, il peut se passer bon nombre d’événements marquants comme, à tout hasard, des débordements impliquant des supporters. C’est d’ailleurs à la suite d’une telle éventualité que les ultras genevois n’avaient pas accès à leur Tribune nord ce mardi soir à la Praille. En cause, les événements du 1er mars dernier, lors du dernier derby lémanique à Lausanne. La Section Grenat s’est néanmoins rabattue sur la Tribune est, non sans rappeler sa désapprobation avec les sanctions collectives tout au long du match. De quoi faire couler beaucoup d’encre, encore, sur ce sujet.

Mais il arrive aussi parfois, et même très souvent, que le football fasse émerger de bonnes actions. C’était le cas mardi à Genève. Alors que Blick s’apprête à rentrer dans le stade, nous assistons, dans un café situé à deux pas de là, à une distribution de t-shirts pour une vingtaine d’enfants. La raison? En vue de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme qui a lieu ce mercredi 2 avril, l’association Autisme Genève était l’invitée du SFC pour le match face à Young Boys. Alors que la foule arrive au compte-goutte à l’extérieur, le calme est ici de mise, bien que de nombreux parents confirment que la journée a été stressante pour leurs enfants.

L'anticipation, le maître mot

Il faut dire que, dans quelques minutes, ils donneront toutes et tous la main aux joueurs des deux équipes pour rentrer sur le terrain. Ensuite, ils assisteront à la rencontre en tribunes avec leur t-shirt blanc spécialement conçu pour l'événement. Le point commun de tous ces enfants? Ils sont atteints d’autisme mais, surtout, ils sont passionnés de football!

L'association Autisme Genève prévoit d'autre actions pour cette journée mondiale de sensibilisation.

«Organiser un tel événement demande beaucoup de préparation à l’avance», nous explique Susana Willert, qui travaille pour la recherche de fonds et la sensibilisation au sein de l’association. «Il y a beaucoup de bruit, de flash et de stimulations sensorielles pour les enfants. Il est très important pour eux de préparer tout cela en amont», explique celle qui est elle-même maman d’un enfant atteint d’autisme. «Plus c’est anticipé, plus l’enfant arrivera à faire face à des imprévus.» Pour ce faire, les parents ont été avertis en décembre de l’opération et les inscriptions ouvertes en janvier déjà, dans le but de rassurer tout le monde au maximum. «Nous avons aussi collaboré avec le Servette FC qui a fait en sorte que les enfants puissent être évacués très rapidement en cas de besoin», précise Susana.

Au total, ce sont donc 22 enfants qui sont entrés sur la pelouse du Stade de Genève. Malheureusement, le Servette FC n’est pas parvenu à battre Young Boys. Les Genevois se sont inclinés 0-1. Pas de regret pour autant, puisque l’objectif de cette action était surtout de sensibiliser le public aux défis et aux besoins des personnes autistes. L’initiative illustre la volonté du Servette FC et de l’association à promouvoir une société plus inclusive.

L'inclusivité par le sport

Quoi de mieux que le sport pour transmettre ce message? «En 2025, nous savons que chacun d’entre nous connaît probablement une personne ou une famille touchée par l’autisme. En tant que club profondément ancré dans notre communauté, le Servette FC est fier de soutenir cette initiative de sensibilisation. Le sport a toujours été un espace qui unit les gens, et nous croyons que c’est précisément notre diversité qui renforce nos équipes, sur le terrain comme dans la vie», a écrit le club grenat dans un communiqué transmis à Blick par l’association.

Pour Susana, cette soirée au stade est l’occasion de donner aux enfants «un cadre rassurant et valorisant, tout en sensibilisant le public au quotidien des familles concernées.» D’autres actions seront menées pour cette journée, notamment à Balexert. La collaboration avec le club devrait être renforcée, ce qui, à la vue des sourires captés avant le coup d’envoi, est une très bonne idée.