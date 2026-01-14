Les notes du Lausanne-Sport face à Servette

Le Lausanne-Sport s'est imposé 1-0 à Genève ce mercredi soir grâce notamment à un très bon match de son latéral gauche Sekou Fofana. Mais il n'a pas été le seul à briller, estime notre journaliste.

Thomas Freiburghaus

Victoire du Lausanne-Sport ce mercredi à Genève! Les Vaudois se sont imposés 1-0 pour leur premier match de 2026.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 5

Il a réalisé un sauvetage ô combien important sur sa ligne dans le temps additionnel de la première mi-temps. Un but servettien à ce moment-là aurait certainement changé le cours du match.

Brandon Soppy 4

Match très neutre du latéral droit lausannois, qui n’a pas beaucoup apporté offensivement.

Kevin Mouanga 5

Deux intervention décisives (14e et 77e) devant les attaquants grenat. Le roc lausannois continue sur sa lancée de cette saison.

Karim Sow 4

Quelques bonnes interventions, dont le tir contré devant Timothé Cognat à la 11e. Averti, il a dû céder sa place à Bryan Okoh à la mi-temps.

Sekou Fofana 5

Il a eu une grosse activité sur son flanc gauche, comme souvent. Et il a surtout été le seul buteur de ce derby lémanique, sur un coup franc puissant (et dévié). Le meilleur Lausannois, avec son gardien.

Olivier Custodio 4

Quelques ouvertures bien tentées, un rôle de leader bien tenu. Bon match au milieu de terrain et emblématique capitaine lausannois, positionné devant la défense en l'absence de Jamie Roche.

Nicky Beloko 4

Peu en vue, il a récupéré plusieurs ballon et a su retenir son pied dans la surface à la 37e, provoquant l'expulsion de Mardochée Miguel.

Florent Mollet 4

Toujours un peu neutre, pas forcément juste techniquement, un peu râleur, il n’a pas encore l’apport que devrait amener un ex-joueur titulaire de Ligue 1.

Alban Ajdini 3

Placé en No 10 par son entraîneur, on ne gardera pas un grand souvenir d’Alban Adjini à ce poste-là. Pas un cadeau pour lui, c'est vrai, mais il n’en a pas fait grand-chose quand même. Remplacé à la 58e.

Nathan Butler-Oyedeji 4

Match neutre de l’attaquant du LS. Peu de ballons touchés, il a tout de même obtenu quelques fautes, dont celle qui amène au but de la 64e. Sorti à la 74e.

Enzo Kana Biyik 4

Un bon retour défensif sur Mardochée Miguel, quelques contrôles manqués. On l’a trop peu vu. Sorti à la mi-temps par son entraîneur, ce qui n’est pas la première fois.

Bryan Okoh 4

Entré à la pause. Solide en deuxième mi-temps, il a fait son match au côté de Kevin Mouanga, sans fioriture. Beau tacle à la 86e.

Seydou Traoré 4

Entré à la pause. Une belle tête cadrée à la 68e. Il aurait aimé marquer dans le temps additionnel pour assurer la victoire lausannoise, comme il en a eu l'occasion.

Gaoussou Diakité 4

Entré à la 58e. Il aurait pu tuer le match en contre-attaque dans le temps additionnel, mais a vu son essai détourné par Joël Mall, après un joli solo.