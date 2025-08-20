Anton Miranchuk est sur le point de quitter le FC Sion pour retourner en Russie. Malgré ses performances mitigées en Valais, le club va toucher un montant considérable.

1/4 Anton Mirantschuk est sur le point de rentrer au pays. Photo: Pius Koller

Alain Kunz, Lino Dieterle

Après un peu moins d’un an passé en Valais, Anton Miranchuk va quitter le FC Sion. Blick l’annonçait fin juillet, le joueur russe va rentrer dans son pays natal.

Selon «Le Nouveliste», Anton Miranchuk a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers ce mardi. Le meneur de jeu serait sur le point de rejoindre le Dynamo Moscou, le rival de son premier club, le Lokomotiv Moscou. L’actuel onzième du championnat est entraîné par Valeriy Karpin, qui dirige également l’équipe nationale russe dans le cadre d’un double mandat. Dans cette fonction, il a déjà convoqué le Russe pour les prochains matches amicaux contre la Jordanie et le Qatar en septembre.

Une indemnité de transfert d’environ 2,5 millions de francs est évoquée pour le FC Sion, soit environ la moitié de ce que les Valaisans espéraient il y a quelques semaines. Le président Christian Constantin a certes confirmé les discussions, mais n’a pas donné de chiffres. Néanmoins, le club de Tourbillon va réaliser un gros bénéfice sur le transfert du Russe. Anton Miranchuk est arrivé en Valais en septembre 2024, libre de tout contrat. En 25 apparitions, il n’a jamais vraiment pu répondre aux attentes élevées avec deux buts et trois passes décisives. Doté d’un fort potentiel, il va maintenant faire ses valises pour un montant considérable.



