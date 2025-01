Barthélémy Constantin fait une annonce, son joueur dément

Alors que Barthélémy Constantin annonçait dimanche un accord entre le FC Sion et Baltazar Costa au sujet d'une prolongation de contrat, le milieu brésilien a démenti l'information sur ses réseaux sociaux.

Barthélémy Constantin a annoncé ce dimanche la prolongation de contrat de Baltazar Costa...

Bastien Feller Journaliste Blick

Le mois de janvier n'est pas uniquement synonyme de transferts, mais aussi souvent de renouvellement de contrats pour les éléments qui voient leur bail arriver à échéance en juin. C'est par exemple le cas de Baltazar Costa au FC Sion. «Je vous l'annonce ce soir à la radio en exclusivité, Baltazar a signé son contrat et sera pour trois ans de plus un joueur du FC Sion», annonçait ce dimanche soir Barthélémy Constantin, directeur sportif du club valaisan, sur les ondes de Rhône FM.

Sauf que le milieu de terrain, visiblement surpris et surtout pas d'accord avec cette annonce, n'a pas tardé à réagir sur son compte Instagram, publiant rapidement un démenti. «À ce jour, je n'ai pas encore signé mon renouvellement de contrat. Si j'ai signé un document à ce sujet, c'était sans mon consentement. Les parties concernées sont en pourparlers pour parvenir à un accord. Je reste fidèle à mes objectifs au club et pleinement concentré sur l'entraînement et les matches pour le reste de la saison», explique le Brésilien.

Blessé au pied au début de l'hiver, celui-ci ne sera pas présent à la reprise samedi 17 pour affronter Grasshopper à Tourbillon. Outre Baltazar, selon Transfermarkt,

plusieurs autres membres de l'effectif de Didier Tholot arrivent en fin de contrat au mois de juin prochain dont: Ali Kabalcalman, Dejan Sorgic, Nias Hefti, Théo Bouchlarhem, Liam Chipperfield ou encore Kevin Bua.

Baltazar Costa s'est exprimé sur Instagram.