Nutritionniste pour le FC Bâle: «Je dois encourager Shaqiri à manger plus»

1/7 Au FCB, c'est José Blesa qui décide de ce qu'il y a dans l'assiette. Photo: STEFAN BOHRER

Lucas Werder

Au premier coup d'œil, on sait que José Blesa sait exactement de quoi il parle. Cet Espagnol de 1,85 mètre pèse 95 kilos. Tout n'est que masse musculaire. «Dans mon travail, il est utile d'avoir une apparence sportive», admet l'homme de 37 ans.

Mais si cet ancien bodybuilder fait partie du staff du FC Bâle depuis l'été dernier, ce n'est pas grâce à son apparence, mais à ses performances. José Blesa est titulaire d'un diplôme en pharmacie et d'un master en nutrition sportive. Avant de rejoindre le FCB, il a travaillé pendant environ deux ans pour le grand club saoudien Al-Nassr, où il était également responsable de l'alimentation du quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo.

Interrogé au sujet de la star, José Blesa se met à rayonner. «Avec lui, le travail a été incroyablement facile. Il veut toujours apprendre et découvrir de nouvelles choses. Avec lui, tout ce qui compte, c'est de s'améliorer chaque jour. Il se concentre uniquement sur le football et sur la manière de s'améliorer dans ce domaine», raconte-t-il. Mais pour lui, la vie en Arabie saoudite n'a pas été un long fleuve tranquille. «La vie urbaine et la culture européenne me manquaient», confie le nutritionniste. C'est pourquoi il est retourné en Espagne en mai dernier, à la fin de la saison.

Les joueurs doivent manger plus pendant la préparation

Peu de temps après, il a été contacté par l'entraîneur d'athlétisme du FCB, Carlos Menéndez, avec lequel il a déjà travaillé dans le championnat espagnol. «J'ai d'abord hésité», indique-t-il à propos de l'offre de Bâle. Mais après un entretien téléphonique avec Fabio Celestini, il a décidé de donner une chance au projet pour la préparation estivale. «Au bout d'une semaine déjà, j'étais convaincu et j'ai signé pour le reste de la saison.»

À Al-Nassr, Blesa était également responsable de l'alimentation de Cristiano Ronaldo. Photo: Instagram/joseblesanutri

Depuis lors, les habitudes d'alimentation des Bâlois se sont clarifiées. Le petit-déjeuner et le repas de midi sont toujours partagés en équipe. Le soir, les joueurs peuvent emporter un panier-repas à la maison. «Le plus important est de varier les plaisirs. En fin de compte, les joueurs doivent aimer ce qu'ils mangent», explique José Blesa. Les glucides sont les principaux aliments servis. «C'est de là que provient la majeure partie de l'énergie, les protéines et les graisses sont généralement un peu moins importantes pour un footballeur.»

Chaque semaine, il y a un nouveau plan de menus qui est adapté en fonction du programme d'entraînement et de match. Mais ceux qui pensent que les joueurs bâlois sont mis au régime après les Fêtes se trompent. «Comme nous nous entraînons deux fois par jour, les portions sont même plus importantes pendant la préparation en ce moment», explique le spécialiste. Lors de l'élaboration des plans alimentaires individuels, la position de chaque joueur sur le terrain est aussi déterminante. Pour le gardien Marwin Hitz par exemple, l'assiette du week-end est moins remplie que celle du début de la semaine. «Le jour du match, un gardien est nettement moins sollicité physiquement que lors d'une journée d'entraînement intensif», assure José Blesa. «C'est exactement l'inverse pour un milieu de terrain central, par exemple, qui doit parcourir de nombreux kilomètres en 90 minutes.»

Même le sommeil est contrôlé

Afin d'adapter parfaitement l'alimentation aux besoins de chaque joueur, José Blesa garde toujours un œil sur les valeurs de santé des membres de l'équipe. Le poids est contrôlé quotidiennement, les valeurs sanguines et la graisse corporelle toutes les deux semaines. Des bracelets spéciaux et des bagues au doigt permettent même de vérifier la qualité du sommeil. «Si nous détectons des déficits quelque part, nous pouvons y remédier en adaptant l'alimentation et en prenant des compléments alimentaires», explique le nutritionniste.

Ce dernier doit intervenir régulièrement auprès de Xherdan Shaqiri. Mais ce n'est pas parce que le meilleur buteur du FCB mange trop ou trop mal. C'est même le contraire: «Après les matches à domicile, nous mangeons toujours tous ensemble dans la zone VIP. Je dois parfois encourager Shaq à manger davantage. Lui-même veut bien sûr être toujours en meilleure forme. Mais après un match, il est important pour la récupération de reconstituer ses réserves.»

Pour l'Espagnol, l'alimentation est le domaine du football moderne qui recèle le plus grand potentiel d'amélioration. «Peu de clubs en Suisse travaillent aussi étroitement avec un expert en nutrition. Cela peut être un grand avantage pour nous», estime-t-il. Reste à faire parler le terrain.