«Le mot lesbienne a besoin d'une connotation positive»

1/7 Lara Dickenmann avec Maddli, la mascotte des championnats d'Europe. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner et Sven Altermatt

«Pendant un mois, je ne fais rien d'autre que de regarder des lesbiennes jouer au football.» Ou encore: «Je m'intéresse surtout aux lesbiennes qui font du sport.» Avec des déclarations comme celles-ci sur le prochain Euro féminin en 2025, les deux conseillères nationales PS Anna Rosenwasser et Tamara Funiciello se sont retrouvées sous les feux de l'actualité. La communauté du football féminin est également très attentive à ce genre de déclarations. Tout le monde ne trouve pas cela génial.

Pour Kathrin Lehmann, experte en football à la chaîne allemande ZDF, les phrases des politiciennes font légèrement froncer les sourcils. «Je ne comprends pas ces déclarations.» Elle se réjouit avant tout, lors de cet Euro, de voir du grand sport, des footballeuses exceptionnelles et des matches passionnants. «C'est pour cela que je vais au stade. L'Euro sera une grande fête pour tous les fans de sport de Suisse et de toute l'Europe», a déclaré Kathrin Lehmann, membre de longue date de l'équipe nationale de football et de hockey sur glace.

Pas d'attaque contre les joueuses

L'experte pour Blick Lara Dickenmann n'est en revanche pas dérangée par ces déclarations. Pour elle, cela dépend toujours de la personne qui fait de telles déclarations. «Lorsque deux personnes de la communauté LGBTQIA+ parlent des lesbiennes de cette manière dans un tel format, je pense que c'est même précieux. Cela signifie d'une part que les footballeuses abordent ouvertement le sujet et d'autre part qu'il en résulte un plaisir», a déclaré la joueuse aux 135 sélections nationales, qui a participé avec la Suisse à la Coupe du monde 2015 au Canada et à l'Euro 2017 aux Pays-Bas.

La visibilité est l'un des thèmes importants de la communauté, et de nombreux modèles participeront à l'Euro, selon Lara Dickenmann. De plus, ni Anna Rosenwasser ni Tamara Funiciello n'ont dit que toutes les participantes seraient lesbiennes. «Celles qui se sentent personnellement attaquées en tant que joueuses doivent régler cela avec elles-mêmes, cela ne me poserait aucun problème.» De toute façon, il est temps «de donner une connotation plus positive au mot lesbienne».

Pour l'association de football, «ce n'est pas un sujet»

Tamara Funiciello est du même avis. Il est dommage que la lesbienne soit encore perçue comme une insulte. «Comme si notre sexualité était une insulte», comme elle l'explique jeudi à Blick. Dans sa déclaration, elle ne voulait pas dire «que toutes les footballeuses sont lesbiennes». Elle évoque en outre le lien étroit entre le football et l'histoire des lesbiennes en Suisse.

Anna Rosenwasser n'a pas répondu à plusieurs questions de Blick. Jeudi, après avoir pris connaissance de ses déclarations controversées, Anna Rosenwasser a posté une photo pensive sur Instagram. Elle a écrit qu'elle n'avait «pas une matinée facile». «Proud lesbian», a fait remarquer Tamara Funiciello presque au même moment sur Instagram. «Merci à tous mes modèles».

A l'Association suisse de football (ASF), les déclarations des deux politiciennes ne provoquent ni émoi ni discussion interne. «La tolérance est l'une des valeurs fondamentales non négociables de l'ASF. Par conséquent, ce sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour chez nous. Nous respectons chaque joueuse et chaque joueur et les traitons indépendamment de leur orientation sexuelle, politique ou religieuse», a répondu l'association à Blick.