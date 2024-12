Des supportrices et supporters venus des 15 pays qualifiés sont attendus en Suisse du 2 au 27 juillet. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'objectif est très audacieux, mais l'UEFA est en train de gagner son pari: l'instance européenne espère que chaque siège sera occupé durant l'Euro 2025, qui se déroulera du 2 au 27 juillet à Sion et Genève, mais aussi Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall et Thoune. Au total, cela représente un joli paquet de 700'000 tickets. L'UEFA, consciente d'avoir un effort de séduction plus fort à effectuer que pour un Euro masculin a, de manière très intelligente, opté pour des prix abordables. Ainsi, les billets pour les matches de la phase de groupes et des quarts de finale coûtent 25 ou 40 francs, les billets pour les demi-finales vont de 25 à 70 francs et les billets pour la finale de 30 à 90 francs. Rien de rédhibitoire, bien au contraire.

Anglais et Allemands en force

Alors, la demande est visiblement haute, ce qui ravit tout le monde du côté de Nyon, puisqu'à l'issue du tirage au sort, une nouvelle phase de ventes a été ouverte et que celle-ci a cartonné, à en croire l'UEFA. «Au total, des fans venus de 62 pays ont montré un grand intérêt dans les billets et en ont acheté 90'000 dans les vingt-quatre heures suivant le tirage. Au total, si l'on additionne toutes les phases de vente, ce sont plus de 300'000 billets qui ont désormais été vendus.»

Il reste encore des billets à Genève

En dehors de la Suisse, qui représente le plus grand nombre de tickets vendus, les contingents les plus grands ont été écoulés en Allemagne, en Angleterre, au pays de Galles, en France et en Norvège. Plusieurs sessions de vente sont encore possible et il est à relever que la Suisse ne joue pas encore à guichets fermés puisque des billets sont encore en vente pour le troisième match (Suisse-Finlande) qui se jouera à Genève. La Praille n'est d'ailleurs complète ni pour son quart de finale, ni pour sa demi-finale. Au peuple genevois de se mobiliser... s'il le veut bien.