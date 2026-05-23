Un Valaisan sur le banc du FC Thoune?

Le FC Thoune a besoin d'un nouvel entraîneur! Selon les informations de Blick, le coach valaisan Martin Schmidt est un candidat plus que crédible pour un retour dans l'Oberland bernois. Ludovic Magnin aussi.

Tobias Wedermann

Après le départ de son entraîneur Mauro Lustrinelli vers la Bundesliga, le FC Thoune s’est mis en quête de son nouvel entraîneur. Selon le directeur sportif Dominik Albrecht, le futur technicien devra s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur, tant au niveau de la philosophie que du style de jeu. La reprise est fixée au 15 juin et le champion de Super League espère avoir trouvé son homme d’ici là. Blick évoque quatre profils.

Martin Schmidt

Même avant l’officialisation du départ de Mauro Lustrinelli, le nom de Martin Schmidt circulait déjà avec insistance dans l’Oberland bernois. Depuis, la rumeur a pris encore plus d’ampleur. Ancien entraîneur des M21 thounois avant de rejoindre la Bundesliga, le Valaisan travaillait récemment comme conseiller à Mayence.

Après une année loin des bancs, Martin Schmidt souhaite retrouver un poste d’entraîneur. Son expérience du très haut niveau, des compétitions européennes et des saisons à forte intensité représente un atout majeur. Mais il connaît aussi parfaitement les réalités du FC Thoune, ses moyens et ses attentes. Considéré comme un excellent meneur d’hommes, il possède un profil apprécié par les dirigeants après les expériences positives vécues avec Mauro Lustrinelli.

Passé notamment par Mayence, Wolfsburg et Augsbourg, où il a également occupé le poste de directeur sportif, Martin Schmidt intéresserait aussi plusieurs clubs de 2e Bundesliga. Mais il n’a jamais caché l’attachement particulier qu’il porte au FC Thoune, évoquant régulièrement l’idée d’un retour un jour.

Federico Valente

Récemment cité du côté du FC Lucerne, Federico Valente figure également parmi les candidats crédibles pour le poste à Thoune. L’ancien gardien a porté les couleurs du club bernois entre 1998 et 2001.

Cette saison, le Soleurois dirige Lecco en Serie C italienne, avec qui il dispute les play-off de promotion. Sous contrat jusqu’en 2027, il s’est forgé une solide réputation de formateur. Que ce soit à Lecco, au FC Südtirol ou encore au centre de formation de Freiburg, Federico Valente a démontré sa capacité à développer de jeunes talents.

Dennis Hediger

Dennis Hediger connaît parfaitement le FC Thoune. En dix saisons sous les couleurs bernoises, l’ancien milieu de terrain a disputé 284 matches officiels, connu la promotion en Super League et porté le brassard de capitaine. À l’époque déjà, Andres Gerber occupait le poste de directeur sportif.

Son nom s’est donc rapidement imposé parmi les possibilités envisagées. Très attaché au club, Dennis Hediger y a également lancé sa carrière d’entraîneur. Mais certaines interrogations subsisteraient concernant ses relations actuelles avec la direction thounoise. De plus, entre la quasi-relégation des M21 du FC Zurich et une première expérience mitigée à la tête d’une équipe professionnelle, son CV reste encore relativement limité.

Ludovic Magnin

Sur le papier, Ludovic Magnin coche de nombreuses cases recherchées par le FC Thoune. L’ancien entraîneur du Lausanne-Sport possède de l’expérience, du charisme et des qualités humaines unanimement reconnues.

Mais selon les informations de Blick, les chances de voir le Vaudois rejoindre l’Oberland bernois seraient toutefois très faibles.