Le prêt de Winsley Boteli au FC Sion arrive à échéance. Les Valaisans ont levé l'option d'achat pour l'attaquant, qui quitte donc Mönchengladbach. Le montant est supérieur à trois millions de francs.

Alain Kunz et Gian-Andri Baumgartner

Cette saison, Winsley Boteli est devenu l’un des grands chouchous du président du FC Sion, Christian Constantin. Mais un problème se posait: le prêt du très prometteur attaquant genevois, toujours sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach, arrive à son terme.

Sion disposait toutefois d’une option d’achat. Et selon les informations du spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le club valaisan l’a activée. Une information confirmée par Christian Constantin à Blick: «Nous sommes à bout touchant!»

Concernant le montant de l’opération, le patron sédunois reste fidèle à lui-même. «Très élevé. Ça va coûter cher!» lance-t-il, avant d’éluder la question avec humour: «Vous savez ce que c’est avec les chiffres… La mémoire me quitte toujours. Et on ne rajeunit pas non plus…»

Quelques détails administratifs restent encore à régler avec Mönchengladbach, mais le transfert devrait être définitivement bouclé dimanche.

Selon les montants évoqués en Allemagne, Sion devrait débourser environ 3,2 millions de francs. Une somme énorme à l’échelle de la Super League. Il s’agirait même du transfert le plus cher jamais réalisé pour un joueur du Borussia n’ayant encore jamais évolué avec l’équipe première.

«La surface de réparation, c'est son territoire»

D’après le quotidien allemand «Rheinische Post», le club valaisan espérait encore obtenir un geste financier du pensionnaire de Bundesliga, sans succès. Cela n’a toutefois pas empêché Sion de miser sur son jeune buteur.

«Winsley possède un potentiel énorme, estime Christian Constantin. La surface de réparation, c’est son territoire. Il est né pour marquer des buts. Mais il doit encore progresser. Sa conduite de balle et sa technique peuvent être améliorées.»

Et les chiffres parlent déjà en faveur de Winsley Boteli. En seulement 611 minutes disputées en Super League, l’attaquant a inscrit huit buts, soit un ratio impressionnant.

Si le Genevois poursuit sur cette lancée, les 3,2 millions investis pourraient rapidement apparaître comme une excellente affaire. Un scénario que Christian Constantin imagine sans doute déjà, lui qui espère probablement réaliser une énorme plus-value à l’avenir.