Ricardo Rodriguez n'a toujours pas de club, mais reste calme

Ricardo Rodriguez, véritable légende de la Nati avec ses 144 sélections, est à la recherche d'un nouveau club, lui qui a été laissé libre par le Betis. Où en est-il de ses discussions avec le FC Sion, le FC Zurich et le Torino? Son frère fait le point pour Blick.

Alain Kunz

Encore un ou deux ans en Liga? Ricardo Rodriguez (33 ans) aurait volontiers poursuivi l’aventure en Espagne. Mais aucun accord n’a été trouvé pour prolonger son contrat avec le Real Betis, arrivé à échéance à la fin de la saison. Son frère Roberto, qui l’accompagne et le conseille en coulisses, explique: «Ça aurait été tentant de disputer la Champions League avec le Betis. Mais le club a recruté Fran Garcia, du Real Madrid, qui est plus jeune et évolue à son poste».

Et le FC Sion?

Le joueur aux 144 sélections devra donc poursuivre sa carrière ailleurs. Le nom du FC Sion a régulièrement circulé ces dernières semaines. En juillet, le président Christian Constantin déclarait à Blick: «Il est actuellement en vacances. On ne sait pas encore ce qu’il compte faire, ce dont il a envie ni quelle sera sa motivation».

En réalité, Ricardo Rodriguez avait déjà failli rejoindre le Valais il y a un an. Une offre aurait même été formulée. Mais le Zurichois avait alors fait savoir qu’il souhaitait rester en Espagne, explique Roberto. Et d’ajouter: «Nous sommes en contact permanent et positif avec les Constantin, car nous les apprécions beaucoup sur le plan humain».

Les discussions avec le FCZ ont rapidement tourné court

Des discussions ont également eu lieu avec le FC Zurich, son club formateur, où il avait passé ses deux premières saisons professionnelles. «Il y a eu un échange bref mais constructif avec les dirigeants du FCZ. Nous apprécions beaucoup la famille Canepa et, grâce à notre histoire commune, un lien particulier unit encore aujourd’hui nos deux familles.»

Mais les discussions ne sont pas allées très loin et n’ont débouché sur aucune proposition concrète, selon Roberto. Les deux parties étaient trop éloignées sur le plan financier.

Pas de retour au Torino

Alors, où Ricardo Rodriguez va-t-il poursuivre sa carrière? En Italie, des rumeurs ont fait état d’un possible retour au Torino, où le défenseur a disputé 120 matches entre 2020 et 2024. Des discussions ont effectivement eu lieu, mais le «Toro» n’a actuellement pas besoin d’un joueur à son poste. Le club piémontais a notamment recruté Eray Cömert (28 ans).

Eray Cömert? Mais il s’agit d’un défenseur central, non? «Bien sûr. L’avenir de Ricardo se situe dans une défense à trois ou dans l’axe de la défense. Mais il peut toujours évoluer comme il l’a fait jusqu’ici au poste d’arrière gauche», précise son frère.

Même une aventure dans le désert est envisageable

Pour l’heure, aucune offre concrète n’est sur la table. Une proposition de MLS est toutefois arrivée, mais elle a été refusée. Un retour en Suisse n’est pas non plus à l’ordre du jour pour le moment.

Les Rodriguez préfèrent désormais attendre de voir comment le marché évoluera au cours des une à deux prochaines semaines. De manière générale, plusieurs options à l’étranger sont envisageables, selon Roberto. Même une aventure dans le désert. «Au final, c’est l’ensemble de l’offre qui doit être convaincant.»