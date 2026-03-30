Mattia Bottani va quitter Lugano cet été

Après presque dix ans et près de 400 matches, c'est la fin. Le FC Lugano ne prolongera pas le contrat de Mattia Bottani, qui expire cet été.

Petar Djordjevic

C'est désormais une certitude: le FC Lugano et Mattia Bottani vont prendre des chemins différents dès l'été prochain. Dans un communiqué publié lundi soir, le club tessinois annonce que le contrat de son joueur le plus emblématique, qui arrive à échéance en juin, ne sera pas prolongé.

Mattia Bottani, âgé de 34 ans,super a porté les couleurs des Bianconeri depuis 2011, avec deux interruptions. Jusqu'à présent, il a disputé 394 matchs officiels sous le maillot du FC Lugano, marquant 55 buts et délivrant 43 assists. Cet été, la légende du club quittera le club sans avoir pu évoluer dans le nouveau stade du club tessinois. Mais il n'est pas exclu qu'il continue sa carrière en Super League dans un autre club.