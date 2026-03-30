Mattia Bottani va quitter Lugano cet été

Petar Djordjevic
C'est désormais une certitude: le FC Lugano et Mattia Bottani vont prendre des chemins différents dès l'été prochain. Dans un communiqué publié lundi soir, le club tessinois annonce que le contrat de son joueur le plus emblématique, qui arrive à échéance en juin, ne sera pas prolongé.
Mattia Bottani, âgé de 34 ans,super a porté les couleurs des Bianconeri depuis 2011, avec deux interruptions. Jusqu'à présent, il a disputé 394 matchs officiels sous le maillot du FC Lugano, marquant 55 buts et délivrant 43 assists. Cet été, la légende du club quittera le club sans avoir pu évoluer dans le nouveau stade du club tessinois. Mais il n'est pas exclu qu'il continue sa carrière en Super League dans un autre club.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
31
5
46
7
FC Lucerne
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zurich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zurich
31
-23
24
12
FC Winterthour
31
-48
19
Tour final
Tour de relégation