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Pas de nouveau stade pour lui!
Mattia Bottani va quitter Lugano cet été

Après presque dix ans et près de 400 matches, c'est la fin. Le FC Lugano ne prolongera pas le contrat de Mattia Bottani, qui expire cet été.
Publié: il y a 32 minutes
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Mattia Bottani quitte le FC Lugano cet été.
Photo: keystone-sda.ch
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Petar Djordjevic

C'est désormais une certitude: le FC Lugano et Mattia Bottani vont prendre des chemins différents dès l'été prochain. Dans un communiqué publié lundi soir, le club tessinois annonce que le contrat de son joueur le plus emblématique, qui arrive à échéance en juin, ne sera pas prolongé.

Mattia Bottani, âgé de 34 ans,super a porté les couleurs des Bianconeri depuis 2011, avec deux interruptions. Jusqu'à présent, il a disputé 394 matchs officiels sous le maillot du FC Lugano, marquant 55 buts et délivrant 43 assists. Cet été, la légende du club quittera le club sans avoir pu évoluer dans le nouveau stade du club tessinois. Mais il n'est pas exclu qu'il continue sa carrière en Super League dans un autre club. 

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
Young Boys
31
5
46
7
FC Lucerne
FC Lucerne
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zurich
FC Zurich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
31
-23
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
31
-48
19
Tour final
Tour de relégation
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