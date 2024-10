Si les performances à long terme ne sont pas au rendez-vous, Fabio Celestini veut mettre le revenant Xherdan Sahqiri sur le banc. Photo: TOTO MARTI 1/2

Lucas Werder

Avec sa superbe passe décisive sur coup franc contre YB (1-0), Xherdan Shaqiri (33 ans) a prouvé, juste avant la trêve internationale, qu'il savait encore se montrer décisif dans les grandes occasions. Mais hormis son premier but sous les couleurs du FCB depuis plus de douze ans, le retour du joueur n’a pas encore répondu aux immenses attentes. Du moins, pas autant que l’espéraient les dirigeants bâlois lorsqu’ils ont fait de lui leur recrue phare de l'été.

Jusqu’ici, Fabio Celestini, l’entraîneur vaudois des Rhénans, s’est montré très patient avec sa star. Quand Xherdan Shaqiri était en forme, il était titulaire. Mais qu’en sera-t-il si ses performances ne décollent pas? «Je choisis toujours l’option qui me semble la meilleure pour assurer le succès à long terme, a confié Celestini dans une interview à la «Basler Zeitung». Et si nécessaire, je n’hésiterai pas à mettre Shaqiri sur le banc. Comme n’importe quel autre joueur.»

Celestini ressent de la pression

Le technicien lausannois admet toutefois qu’à Bâle, il ressent plus de pression qu’ailleurs lorsqu’il prend des décisions concernant ses joueurs. «Si je remplace Shaqiri, tout le monde y va de son commentaire: c’était à cause de ceci ou de cela. Et si je le fais jouer, c’est pareil», explique-t-il.

Depuis le retour de Xherdan Shaqiri, les deux hommes ont longuement discuté, notamment de son expérience à Chicago. «Ça ne s’est peut-être pas passé exactement comme il l’avait imaginé là-bas», poursuit Fabio Celestini. Mais la situation à Bâle est complètement différente. «Ici, c’est son FC Bâle. Chaque victoire et chaque défaite, il les prend personnellement.»

«Il a encore besoin de temps»

En même temps, cela complique aussi certaines choses, selon lui. Il n'est pas facile pour Xherdan Shaqiri de gérer les émotions et la pression qu'il se met lui-même. «Mais nous pouvons l'aider à ne pas être frustré et à ne pas penser directement à la prochaine action après un échec», explique Celestini.

Petit à petit, Shaqiri parvient mieux à suivre le rythme des entraînements. Sa prestation contre les Young Boys a été un pas dans la bonne direction. «Mais il a encore besoin d'un peu de temps», concède Fabio Celestini. Un temps que le coach du FCB est prêt à lui accorder, même si à Bâle, on n'en a jamais vraiment.