Le portier français de 27 ans veut que ses coéquipiers croient en eux. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Paul Bernardoni avait quitté l'année 2024 sur un coup de gueule, poussé devant les vestiaires du Stade municipal après une nouvelle défaite à domicile, face au FC Sion (0-1). Cette rencontre allait être la dernière d'Alessandro Mangiarratti à la tête du club nord-vaudois et le gardien avait invité tous ses coéquipiers à effectuer leur autocritique pendant la trêve.

«Que tout le monde coupe, que tout le monde se regarde dans un miroir, que tout le monde s'analyse. Quand tu joues le maintien, il faut se responsabiliser. Quand tu le fais, bizarrement ça va beaucoup mieux après», avait tonné le gardien français avant de partir en vacances la tête pleine d'interrogations.

«On sait se dire les choses»

Alors, dans quel état d'esprit Paul Bernardoni a-t-il retrouvé ses coéquipiers en 2025, qui plus est avec un nouvel entraîneur? «La première chose, c'est que ça nous a fait du bien de couper. Après, on est partis au Portugal pour se retrouver tous ensemble et se parler. Le point positif avec ce groupe, c'est qu'on sait se dire les choses. J’ai eu la chance de connaître beaucoup de clubs, pas tout le monde n’a un vestiaire aussi sain et uni», assure le portier d'YS, qui veut regarder vers l'avant.

«Le positif attire le positif, je le dis souvent. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de retrouver les terrains, la compétition! En ce qui me concerne, je n'ai jamais connu un break aussi long en hiver, j'ai toujours connu des championnats où il n'y avait quasiment pas de pause. L'envie, elle est là, je vous promets!», dit avec conviction l'ancien gardien d'Angers et de Saint-Etienne, qui croit fermement au maintien. Et qui connaît la recette.

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«Notre objectif à nous tous, c'est de nous maintenir, de faire évoluer le club de le faire grandir. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret, quel que soit l'entraîneur, ce sont nous, les joueurs sur le terrain, les responsables. Si tout le monde se donne à 200% et respecte les consignes, on sera forts. Il faut croire en nous! On est capables de battre tout le monde, on l'a montré la saison dernière et parfois cette saison aussi. Ce n'est pas facile de venir chez nous et ça doit le rester. Les adversaires me l'ont souvent dit: c'est dur de venir prendre des points à Yverdon. Je préfère qu'ils me disent ça plutôt qu'ils me tapent sur l'épaule en disant 'bon courage', parce qu'ils nous ont battus!», dit encore Paul Bernardoni, qui veut absolument qu'Yverdon retrouve une mentalité conquérante.

«On est un peu trop gentils garçons»

«On doit marcher sur nos adversaires! Il y a des moments où on a un peu perdu cette mentalité, on doit être plus forts dans les duels, se faire un peu plus mal, être plus réguliers et se persuader qu’on n’est pas moins bons que les autres. Par moments, on est un peu trop gentils garçons, je trouve», estime-t-il.

Paolo Tramezzani est justement un entraîneur qui n'a pas la réputation d'être trop gentil et Yverdon avait sans doute besoin d'un peu de grinta et de tempérament avant d'aborder ce deuxième tour. «C'est sûr qu'on travaille beaucoup, qu'il a de l'impact, de la franchise. On a tout à créer et le principal c'est de s'adapter à ce que veut l'entraîneur. De toute façon, on veut tous aller dans la même direction et on a tous le même objectif.»