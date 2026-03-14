À Zurich, le FC Sion attaque le «money time»

Bastien Feller Journaliste Blick

«On entre dans le money time», sourit Didier Tholot, avant de se rendre à Zurich pour y affronter le FCZ samedi (18h). Dans les faits, le FC Sion, comme Young Boys, possède six points d’avance sur Lucerne et Lausanne. Les Vaudois se rendront d'ailleurs à Tourbillon lors de la dernière journée de saison régulière.

«Il reste quatre matches, à nous de répondre présent», ajoute le technicien valaisan, pour qui la situation est forcément favorable, malgré le nul rageant concédé face à Winterthour samedi dernier (1-1). «On peut prendre la chose de deux manières différentes. Premièrement, je préfère avoir six points d’avance. C'est dur de combler un retard, il faut être performant et attendre un faux pas. Là, on doit juste nous être performants. Deuxièmement, on a repris un point à Bâle, YB et Lugano. Quand on regarde le classement, on a six points d’avance sur le septième, mais aussi quatre de retard sur la quatrième place. On a notre destin entre les mains.»

L'efficacité, encore et toujours

Remontés dans les travées de Tourbillon samedi, les Sédunois sont depuis parvenus à évacuer la déception. Ils ont pu profiter d'un temps radieux en Valais cette semaine pour préparer au mieux leur déplacement à Zurich. Et ainsi travailler sur les aspects à améliorer de leur jeu. L'efficacité en fait partie. Ce mot revient d’ailleurs très souvent dans les discours des membres du FC Sion ces dernières semaines, eux qui veulent transformer les nuls en victoires.

«On a essayé de libérer les têtes avec pas mal de jeu. C’est surtout la présence dans les 30 derniers mètres qui doit être plus juste et avoir un esprit plus tueur», répète Didier Tholot. Le Bordelais attend également davantage de mordant défensif. «On a peu concédé face à Winterthour, sauf en fin de match, à dix contre onze. À Lugano, pareil, mais on paie cash nos erreurs défensives. On doit marquer plus, mais on doit aussi être plus déterminé et agressif sur le peu d’occasions que l’adversaire a.»

«On construit nos victoires sur 90 minutes»

Deuxième meilleure défense de Super League, le FC Sion affrontera la neuvième attaque du championnat. Une équipe en perdition, incapable de battre d'autres formations que Winterthour et Grasshopper depuis début décembre et qui reste sur trois revers de rang. Le staff valaisan se méfie tout de même. «Contre Servette, ils perdent sur deux exploits individuels. Contre le LS, ils prennent un but à la dernière minute. C'est une équipe athlétique qui se cherche. Il faudra s’occuper de nous, mais répondre à l’impact physique qu’ils vont nous mettre», annonce Didier Tholot.

Pour Numa Lavanchy, les qualités du groupe valaisan doivent lui permettre de passer l'épaule. «À nous de jouer comme d’habitude. Nous, on a un collectif. On construit nos victoires sur 90 minutes. À nous de continuer comme ça, car c’est une force», explique le latéral, pour qui ouvrir le score pourrait être déterminant samedi. «Il faudra bien gérer les temps faibles, défendre du mieux possible. Parce qu’offensivement, on sait qu’on aura des occasions. Et lorsqu’on ouvre le score, on sait aussi qu’on devient solides, difficiles à déstabiliser.»