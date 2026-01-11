Kevin Mouanga: «Bien sûr que je me suis remis en question»

Elu par Blick meilleur joueur du Lausanne-Sport de l'automne, Kevin Mouanga revient sur ses performances et sa progression individuelle, mais aussi et surtout ses attentes avant le printemps. Interview avec le défenseur central français du LS.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Meilleur joueur du premier tour pour le Lausanne-Sport! La rédaction de Blick Suisse romande a choisi Kevin Mouanga pour cette récompense honorifique. Le défenseur central de 25 ans a été la grande révélation de ce premier tour, pour sa deuxième saison avec le LS, et, en pleine préparation avec le LS, a accepté de répondre à quelques questions.

Kevin, les fans du LS ont voté pour Jamie Roche, la rédaction de Blick pour toi. Qui a raison?

Chacun son opinion (rires)! Les gens ne pensent pas tous la même chose, ne voient pas les matches de la même manière. Il n'y a pas de juste ou de faux.

Toi, tu aurais voté pour qui?

Jamie, je pense. Ou Karlo Letica et Beyatt Lekoueiry.

Bon, je t'autorise un trio, allez. Revenons à toi: plusieurs supporters du LS ont été surpris par tes performances. Et toi?

J'ai toujours su que si physiquement j'étais bien, je pouvais faire de belles choses. L'année dernière, je suis arrivé blessé et je voulais vraiment faire une bonne préparation physique cette année. J'ai fait du renforcement musculaire, j'ai bien bossé, j'ai été épargné par les blessures. Donc surpris, non. Mais content, bien sûr.

Tu montres enfin ton vrai niveau, c'est ça?

Bien sûr que je me suis remis en question après la première saison, comme tout le temps. Je me suis dit que c'était une année d'adaptation, même si je n'aime d'habitude pas trop parler comme ça.

Pourquoi?

Parce que quand tu es un bon joueur, il n'y a pas d'année d'adaptation, tu es bon tout de suite. Mais je me suis plus fait cette réflexion par rapport aux petits soucis physiques, et ensuite au travers de mes performances. Il faut être honnête, même quand j'ai joué, je n'ai pas forcément fait l'unanimité. Cette année, c'était le moment de montrer ce que je savais faire. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sois à 100% tout le temps, mentalement et physiquement. Et faire tout pour, vraiment tout pour. Etre plus concentré à l'entraînement, être plus sérieux en dehors du foot. Donc oui, j'ai changé, je suis en train de passer des caps.

Latéral droit ou défenseur central?

Mon vrai poste, c'est en défense centrale, je pense que ça se voit! Mais tu sais, j'aime beaucoup le foot, je suis un vrai passionné, donc quand je joue latéral, j'essaie de prendre du plaisir, de faire comme quand je regarde des matches à la TV, d'apporter offensivement. Mais mon poste, c'est dans l'axe.

J'ai eu un petit débat avec Peter Zeidler après le dernier match contre Lucerne, je lui ai dit que je trouvais que huit jours de vacances c'était peu pour un groupe aussi fatigué que le LS. Il m'a répondu, on a échangé là-dessus. Quel est ton avis?

En tant que joueur, tu souhaites toujours avoir un peu plus de vacances, c'est humain. Mais quand le boulot reprend, tu es dedans, concentré à fond. Pas de souci.

Tu as pu déconnecter un peu, partir au chaud?

Déconnecter oui, partir au chaud non. J'ai pu voyager un peu quand même.

Bon, ça va, il fait bon ces jours à Lausanne...

Après, c'est pas comme si en temps normal il faisait toujours chaud (rires)! Non mais tu as raison, le froid il tape fort ces jours quand même.

Servette a choisi l'Espagne, vous vous êtes là à Lausanne... Avec ton expérience, tu vois une différence en vue du 14 à 20h30?

Non, chacun son truc. Peut-être que tu peux penser qu'on a un petit avantage, parce qu'on ne devra pas se réhabituer, mais c'est marginal.

Qu'as-tu pensé de ce premier tour globalement?

Que l'équipe a un vrai potentiel. Et que maintenant on doit bien l'exploiter pour aller dans le top 6. Le temps d'adaptation, il était réel, parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, mais là il est terminé. On se connaît mieux maintenant, on se voit en dehors du terrain aussi, les voyages européens nous ont rapproché, mais la vérité elle est toujours sur le terrain.

Qu'est-ce qui te rend confiant aujourd'hui pour une place dans le top 6?

C'est la qualité de notre effectif, tout simplement. On a beaucoup de talent, même si on a une équipe très jeune. On a un bon groupe et on peut se permettre de faire tourner sans que le niveau de l'équipe baisse. On sera toujours solides. Quand je regarde les autres équipes qui se battent pour ce top 6, on n'a rien à leur envier, bien au contraire.

Et il y a cette aventure européenne à gérer en parallèle et à mener le plus loin possible...

On espère bien! On va tout donner. Il ne faut même pas essayer de sous-estimer un adversaire, même d'un seul pourcent. J'ai entendu des gens parler avant notre voyage en Finlande, mais nous on savait que ce serait très très difficile. Chaque équipe veut se qualifier, nous aussi, et on va entrer déterminés sur le terrain, je peux te le garantir. On veut aller le plus loin possible et cela ne se fera pas en étant à 99%. L'Europe, c'est une expérience incroyable, c'est la première fois pour moi. Ce qui me plaît aussi, c'est que le public nous suit à chaque fois, on a un stade toujours bien rempli, que ce soit lors du tout premier match contre Skopje jusqu'au dernier contre la Fiorentina. Ca nous donne encore plus envie de nous battre. Sincèrement, j'adore cette compétition et je veux vivre encore des émotions européennes.



