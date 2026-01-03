Le carnet de notes des joueurs du Lausanne-Sport

Qui a brillé et qui a déçu durant cette première moitié de saison folle pour le Lausanne-Sport? La rubrique football de Blick Suisse romande délivre les bons et les mauvais points.

Lausanne a brillé en Europe, atteignant les play-off de Conference League après douze batailles acharnées à travers le continent. Mais cet excellent bilan continental est terni par une piteuse élimination en Coupe de Suisse et par un premier tour légèrement en dessous des attentes en championnat. En jouant tous les trois jours depuis juillet, à l'exception des trêves internationales, les joueurs ont de bonnes raisons d'être fatigués.

Mais qui a brillé et qui a déçu durant ce premier tour fou? Blick Suisse romande tire le bilan, élit son MVP et désigne un joueur qui n'a pas répondu aux attentes.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 5

Très costaud cette saison encore dans les buts. Le gardien croate est largement perfectible au pied, mais pour le reste, il fait tout juste. Fort sur sa ligne, bon dans le commandement de sa défense, il parle en plus désormais un français très convaincant. L'un des meilleurs gardiens de Super League, tout simplement.

Thomas Castella 4

Un 0-0 contre Lugano en championnat, une qualification en Coupe face à Vevey: le portier remplaçant a fait son boulot quand Peter Zeidler a fait appel à lui. Pour le reste, il joue un rôle essentiel dans le vestiaire. Un joueur précieux et un deuxième gardien comme en rêvent tous les clubs.

Brandon Soppy 4

Un bilan mitigé. Il sait être bon face à des adversaires redoutables et démontre dans ces moments-là pourquoi il a joué en Serie A et en Ligue 1, mais il peut aussi prendre le bouillon dans des proportions incroyables... ce qui explique alors justement pourquoi il ne joue plus dans ces ligues-là. Sa première mi-temps à Vevey est un naufrage, et ses centres finissent parfois très loin d'où ils devraient atterrir, mais il serait injuste de le résumer à ces moments d'absence. Il sait aussi se montrer bon et solide sur son côté.

Hamza Abdallah -

Difficile de le noter, mais il a assuré quand Peter Zeidler a fait appel à lui en toute fin de tour. Hélas, sa blessure du dernier match contre Lucerne (ligament croisés) l'éloignera longtemps des terrains.

Kevin Mouanga 5

Le boss! Qui aurait parié là-dessus en début de saison? Il paraissait derrière Bryan Okoh, Noë Dussenne et Karim Sow dans la hiérarchie des défenseurs centraux du LS et, finalement, il s'est révélé comme le plus fiable et le plus régulier de tous. En un mot: le meilleur. Il n'est pas seulement bon dans les duels, il excelle aussi dans l'anticipation. Et quand, comme à Malte, il percute plein axe et offre le but de la victoire à Gaoussou Diakité, il opère un dépassement de fonction qui ramène trois points européens.

Rodolfo Lippo -

Impossible de le noter. Une entrée à Concordia en Coupe et une titularisation convaincante contre Thoune en championnat. Son parcours atypique donne envie de le suivre, mais il a tout à confirmer encore.

Karim Sow 4.5

Une des satisfactions de ce premier tour, lui qui a pris le dessus sur Bryan Okoh dans le duel à distance entre les deux hommes. Il a toujours quelques sautes de concentration qui lui font du tort, mais il en a largement diminué la fréquence. Plusieurs clubs étrangers le suivent, il le sait, et tout le monde espère, de son côté comme celui du LS, qu'ils passeront à l'action l'été prochain. Il en a le potentiel et il semble gagner en régularité.

Bryan Okoh 3.5

Va-t-il à force se lasser de sa situation? Il était attendu comme le chef de la défense après le départ de Noë Dussenne et il est pour l'heure derrière Kevin Mouanga et Karim Sow dans la hiérarchie. Il n'a cependant pas déçu quand il a été fait appel à lui et il a marqué un but très important face à Besiktas en play-off aller. Il ne s'est jamais plaint publiquement de sa situation, sans doute conscient qu'il doit regagner du rythme après sa dernière saison compliquée avec Salzbourg. Le printemps prochain doit pour lui être celui de la montée en puissance.

Sekou Fofana 4.5

La révélation de la saison côté lausannois. Il a très souvent concurrencé Morgan Poaty au poste de latéral gauche, ce qui n'était pas forcément attendu en début de saison. Il peut améliorer beaucoup de choses, que ce soit offensivement ou défensivement, mais sa première partie de saison est riche en promesses.

Morgan Poaty 4

Il a mis du temps à démarrer la saison, victime de petits soucis physiques, et a vu Sékou Fofana donner satisfaction à «son» poste de latéral gauche, mais il est petit à petit revenu dans le rythme et a retrouvé son niveau ces dernières semaines. Il y a désormais un vrai match entre les deux hommes, et la concurrence semble les tirer vers le haut.

Jamie Roche 5

Le premier nom que Peter Zeidler écrit sur la feuille de match. En sentinelle, devant la défense, il est incontournable et indiscutable. Le métronome du milieu de terrain, qui filtre les ballons, les récupère et les distribue. Il franchira un palier le jour où il se montrera plus dangereux offensivement. Sa lourde frappe de balle est une arme qu'il n'utilise pas assez. Pour le reste, le voir jouer est un régal de simplicité et de sobriété.

Olivier Custodio 4.5

Le grand gagnant de l'arrivée de Peter Zeidler. Là où Ludovic Magnin le voyait comme un joueur de complément, derrière Koba Koindredi, Antoine Bernede et Alvyn Sanches suivant son positionnement, l'Allemand le considère comme un homme de base à mi-terrain. Il a très bien commencé la saison et a été essentiel dans la qualification du LS pour la phase finale de la Conference League. Son penalty manqué contre l'Omonoia Nicosie est une preuve de caractère, pas de faiblesse. Sa fin d'année a malheureusement été plombée par des soucis physiques.

Nicky Beloko 3

Il n'est pas encore vraiment arrivé à Lausanne. Son été agité est derrière lui, mais il n'a de loin pas trouvé la continuité nécessaire pour devenir indiscutable au LS, ce que son talent devrait lui permettre de faire. Peter Zeidler et les préparateurs physiques veulent bien travailler avec lui après la (courte) trêve pour le faire monter en puissance. Son fameux goût pour les duels est encore inconnu des fans du LS. Mais il n'a pas dit son dernier mot, loin de là.

Souleymane N’Diaye 3.5

Des débuts intéressants, dans la foulée d'une préparation réussie, puis le naufrage à Skopje pour le premier match officiel de la saison. Peter Zeidler l'a sorti à la pause, puis lui a redonné sa chance, mais jamais sur la durée. Son autre match cauchemardesque à GC n'a certes pas plaidé en sa faveur. Il a des qualités, mais peine aujourd'hui à les exploiter. À 20 ans, il n'est de loin pas trop tard.

Nathan Butler-Oyedeji 4

Le héros du «miracle d'Istanbul» avec cette échappée en solitaire conclue par le but de la qualification sur le terrain de Besiktas. Peter Zeidler en a fait un milieu de terrain, ce qui le contraint à défendre beaucoup et de manière très intense, et il manque de repères à ce poste. Il n'a pas toujours été brillant, loin de là, mais il dispose de sacrées circonstances atténuantes pour sa première expérience hors d'Angleterre. Son esprit de sacrifice et son attitude toujours exemplaires sont à relever.

Gabriel Sigua 4.5

Du coffre, un physique impressionnant, une activité de tous les instants. Le jeune Géorgien a eu des trous d'air, mais il a surtout marqué les esprits par son abattage. Pas maladroit du tout balle au pied, il a un volume de jeu correct. Et il restera dans les esprits comme le seul buteur du match face à la Fiorentina.

Alban Ajdini 3.5

Peter Zeidler le fait souvent entrer, et il fait tout pour marquer les esprits à chaque fois. Avec un but en Super League (quatre fois titulaire, dix fois entré en jeu), deux en qualifications de la Conference League et deux en Coupe de Suisse, son bilan est mitigé, mais il travaille énormément pour l'équipe et il est juste de dire qu'il n'entre pas toujours dans des conditions très agréables pour un attaquant.

Theo Bair 4

Sur l'attitude, sur la détermination, sur l'envie et sur sa capacité à peser sur les défenses et à se sacrifier pour l'équipe, il est exceptionnel. Rarement un attaquant aura donné autant de sa personne, même si Kaly Sène évoluait également dans ce registre. Le Canadien a cependant encore d'énormes progrès à faire dans la finition et dans tout ce qui concerne la technique en général. Il le sait. Et à Lausanne, il a trouvé l'environnement idéal pour progresser et travailler sur le plan individuel. Il donne envie de le suivre et de l'encourager, sans de très loin faire tout juste pour l'instant.

Gaoussou Diakité 4.5

Il est très facile de le noter: 6 jusqu'en octobre, 3 ensuite. Jusqu'à l'automne, le public du LS avait droit au phénomène Gaoussou Diakité et celui-ci s'est petit à petit évaporé au fur et à mesure qu'approchait la trêve hivernale. Il a fait de son individualisme une force et une marque de fabrique, ce qui est toujours à double tranchant. Quand ça passe, on lui pardonne tout. Quand ça rate une fois ou deux, aussi. Mais quand ça ne passe plus depuis cinq ou six matches... Il a une remise en question à effectuer: veut-il rejoindre un très grand club et faire exploser son talent à la face du monde? Ou veut-il devenir un intermittent du spectacle, doué mais inadapté pour le haut niveau? Si Salzbourg l'a prêté, c'est que le club autrichien y croit encore, mais pas suffisamment pour le conserver dans son effectif ou, encore mieux, l'envoyer à Leipzig. Il se trouve à la croisée des chemins.

Beyatt Lekoueiry 4

Son but à Zurich est un mélange de Maradona et de Messi, sa deuxième mi-temps contre la Fiorentina a enflammé les recruteurs européens et sa technique soyeuse lui autorise tous les espoirs: le Lausanne-Sport ne s'est pas trompé en misant sur lui, mais son talent ne se manifeste encore que par intermittence. Il peut faire encore mieux, en gagnant en constance et en répétant les exploits semaine après semaine et pas une fois de temps en temps. Il se retrouve un peu dans la situation d'Alvyn Sanches voilà deux ans: fort, mais inconstant, et avec un grand potentiel.

Florent Mollet 3

Il n'est pas prêt et cela se voit malheureusement un peu trop. Après une année sans jouer à Nantes, il représentait un gros pari pour la cellule de recrutement du Lausanne-Sport et il s'est d'ailleurs montré très reconnaissant de cette opportunité. Il a montré sa classe par séquences, comme à Zurich ou face à Sion, mais il n'a pas encore la caisse pour en faire plus dans un championnat pas génial mais très intense. À lui de bien travailler cet hiver et de tout casser ce printemps.

Enzo Kana-Biyik 3.5

Un jeune homme très prometteur, capable de faire tourner la défense de la Fiorentina en bourrique sur une action le jeudi et d'être transparent le dimanche contre Lucerne. Rien de plus normal à 18 ans. Il s'est blessé en début de saison, mais est désormais revenu à 100% et voudra profiter du deuxième tour pour décoller et prouver à Manchester United que ses recruteurs ont bien fait de miser sur lui.

Muhannad Al-Saad -

Une énigme. Il a du foot dans les pieds, c'est certain, mais il n'enchaîne jamais les matches. Impossible de le noter pour l'heure, mais sur certaines entrées, comme face à GC au Letzigrund, il donne envie d'être revu.

Seydou Traoré -

Quelques entrées intéressantes, mais trop peu pour être évalué correctement.



Le meilleur: Kevin Mouanga. Parmi les trois joueurs à 5, avec Karlo Letica et Jamie Roche, le grand défenseur central se détache d'une bonne tête.

La déception: Florent Mollet. Élèvera-t-il son niveau en même temps que sa caisse physique? Si oui, il sera le renfort de l'hiver pour le LS. Sinon, il sera un pari raté.