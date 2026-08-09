Qui faire souffler? Comment gérer le délicat cas du latéral gauche? Comment redonner confiance à Rilind Nivokazi? Le FC Sion s'apprête à jouer trois matches dans trois compétitions différentes et son entraîneur Didier Tholot a des décisions à prendre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bien rentré d'Arménie, le FC Sion pense plus à bien récupérer qu'à s'entraîner depuis trois semaines. Engagé dans le marathon des qualifications européennes, le club valaisan enchaîne Conference League et Super League et le tirage au sort lui a réservé deux déplacements lointains à bien négocier sur le plan physiologique: l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pas le choix cependant, il faut «switcher» rapidement et bien gérer le décalage horaire et les quatre heures de vol, voire un peu plus, à chaque fois. Et pas question de se plaindre, surtout! L'Europe, le FC Sion l'a voulue et ce privilège doit être assumé.

Il n'empêche: enchaîner n'est pas simple, mais les Valaisans ont la chance de jouer à domicile ce dimanche, ce qui aide pour la récupération. Après un décrassage effectué directement après le match, jeudi à 22h30 sur la pelouse de l'Abovyan Stadium, le groupe valaisan a préparé la réception de Vaduz ce dimanche (16h30 à Tourbillon) et Didier Tholot a des questions à se poser dans toutes les lignes pour les trois matches qui arrivent dans trois compétitions différentes.

Après le match contre les Liechtensteinois, Sion recevra en effet le FC Noah en Conference League jeudi, puis se déplacera à Chiètres en Coupe de Suisse. Ensuite? Potentiellement l'Ajax, mais cet horizon-là est virtuel pour l'instant. Le concret, c'est cet enchaînement Vaduz-Noah-Chiètres.

Au poste de gardien, tout va bien

Pas de souci au but, Didier Tholot n'a aucune question à se poser ce dimanche et jeudi: Anthony Racioppi est en grande forme et enchaînera sans problème. Très performant depuis son arrivée au FC Sion, le gardien genevois a encore franchi un palier dans la personnalité. Jeudi, en Arménie, dans des conditions difficiles, il a montré beaucoup de caractère et a su s'adapter au vent. Pas question de prendre des risques, il a joué simple et a été très rassurant dans sa gestion de la défense.

Soufflera-t-il dimanche prochain à Chiètres en Coupe de Suisse? Cela dépendra de la perception du risque. Si Didier Tholot estime que le FC Sion ne craint rien contre cette équipe fribourgeoise de 2e ligue, alors Francesco Ruberto aura sa chance. Cela devrait en toute logique être le cas, même si le portier n'a encore disputé aucun match officiel depuis son arrivée l'été dernier. Anthony Racioppi a en effet disputé la saison dernière tous les matches de championnat, mais aussi de Coupe de Suisse, y compris lors du premier tour sur le terrain d'Ajoie-Monterri (2e ligue inter).

Donc si Didier Tholot estime que le club valaisan risque la mauvaise surprise, alors le Genevois sera aligné à 100%. La tendance serait toutefois plutôt à ce qu'il se repose enfin, surtout si Sion devait recevoir l'Ajax quatre jours plus tard, ce qui n'est pas encore fait.

En défense, deux grandes questions

La situation n'est pas simple au poste de latéral gauche et Didier Tholot fait face à un joli dilemme. Nias Hefti est très décevant depuis le début de la saison et sera suspendu jeudi pour la réception du FC Noah après son naufrage du match aller. Dès lors, faut-il donner du rythme à son remplaçant Marquinhos Cipriano, dont l'entrée en jeu a été très convaincante à Erevan? La question se pose et la réponse n'est pas évidente. Le Brésilien manque de temps de jeu et doit donc monter en puissance, mais est-ce une bonne idée de le faire enchaîner autant? S'il se blessait, qui serait aligné latéral gauche jeudi pour un match à quitte ou double en Europe? Vaut-il mieux l'aligner ou le préserver? Sportivement, la question se pose aussi, car Nias Hefti est vraiment en détresse, lui qui était l'un des meilleurs joueurs du FC Sion la saison dernière. Didier Tholot a d'autres options pour jouer latéral gauche, toutes plus ou moins convaincantes, à des degrés divers: Ryan Kessler, Numa Lavanchy, Jan Kronig, Baltazar Costa, Donat Rrudhani... Bref, il y a une décision à prendre.

Autre question à se poser: est-il l'heure de lancer Lorenzo Villa? Le jeune défenseur italien offre-t-il plus de garanties que le fébrile Noé Sow en défense centrale, en l'absence de Kreshnik Hajrizi? Seul Didier Tholot a la réponse, puisqu'il le voit à l'entraînement tous les jours. Mais justement: le FC Sion joue plus qu'il ne s'entraîne depuis trois semaines et le technicien n'a donc pas eu la possibilité de voir réellement ce que vaut son nouveau défenseur. Osera-t-il le lancer dès cette semaine, lui qui a joué une mi-temps avec les M21 ce samedi en 1re ligue? A voir.

Les positions de Jan Kronig et de Numa Lavanchy sont elles intouchables, mais il serait peut-être bon de faire souffler un peu le très dynamique latéral droit. Oui il est infatigable et très endurant. Mais si le score est acquis face à Vaduz ce dimanche, le voir sortir aux alentours de l'heure de jeu pour faire entrer son successeur Ryan Kessler pourrait être une option.

Au milieu, la question de la récupération

Le moteur du FC Sion tourne bien en ce début de saison. Ali Kabacalman et Baltazar Costa sont bien en jambes, complémentaires et performants, même si le Brésilien reste sur un match compliqué à Erevan. Les titulaires, ce sont eux, avec une avance considérable sur leurs concurrents. Il existe cependant des alternatives pour les faire souffler le cas échéant et Fodé Sylla en est une belle. Le jeune milieu de terrain français s'est déjà bien intégré et ne demande qu'à gratter du temps de jeu. Son potentiel est grand, sa mentalité exemplaire et son talent bien réel. Il pourrait avoir une chance dès ce dimanche ou dans tous les cas le week-end prochain à Chiètres.

Autre option: faire monter Noé Sow d'un cran et l'associer soit à Ali Kabacalman, soit à Baltazar et donc faire reposer l'un des deux. Dans ce cas, on l'a dit, Lorenzo Villa serait aligné en défense centrale.

Devant, des egos et des jambes à gérer

Didier Tholot est un entraîneur qui ne retire pas facilement sa confiance en ses joueurs, lorsque ceux-ci montrent la bonne mentalité. Rilind Nivokazi n'a ainsi pas à craindre un potentiel déclassement, lui qui, même sans marquer, ne ménage pas ses efforts à la pointe de l'attaque. Le Kosovar travaille, fait des appels, libère des espaces et bosse défensivement, même lorsqu'il ne marque pas, comme c'est le cas en ce moment. Didier Tholot valorise son état d'esprit, mais n'a cependant pas hésité à le sortir à la demi-heure jeudi, après l'expulsion de Nias Hefti, laissant Winsley Boteli sur le terrain. Une décision qui aurait été impensable avant l'été. Dans l'esprit du technicien, «Nivo» reste cependant un titulaire indiscutable et il est allé lui parler immédiatement jeudi à Erevan, soignant l'ego du buteur.

Winsley Boteli, lui, marque à chaque match et s'est donc rendu intouchable en ce début de saison, même si Didier Tholot attend encore plus de lui dans le travail de l'ombre, celui qui rend service à l'équipe. L'un des deux hommes soufflera-t-il ce dimanche, voire les deux? L'objectif serait qu'ils aient du jus pour jeudi. La bonne nouvelle pour l'entraîneur du FC Sion est que ses autres joueurs offensifs sont performants, que ce soit d'entrée de jeu ou en cours de match.

Théo Berdayes reste ainsi sur trois bonnes entrées, Josias Lukembila a de l'impact en cours de jeu et Franck Surdez a été plutôt convaincant d'entrée jeudi à Erevan. Et, bien sûr, Ilyas Chouaref conserve une longueur d'avance sur ses concurrents malgré son manque de constance. L'international maltais peut faire la différence à tout moment, comme l'a prouvé son très joli but du 2-2 jeudi.

Même en l'absence de Benjamin Kololli, convalescent, il y a donc de quoi faire tourner pour Didier Tholot, qui doit surtout gérer les egos. Liam Chipperfield semble avoir pris du retard et Donat Rrudhani peine à faire décoller son aventure à Sion. La concurrence fera inévitablement des dégâts, même avec trois compétitions à jouer. Didier Tholot le sait bien, et ses joueurs aussi: il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur le terrain. Et comme la mentalité et la vie de groupe sont des valeurs importantes pour ce nouveau FC Sion, Didier Tholot a là aussi des décisions délicates à prendre sous peine de perdre ses joueurs mentalement.