Mohamed Salah a confié sur ses réseaux qu'il sera «difficile d’accepter que Diogo ne soit pas là à notre retour». Photo: Offside via Getty Images

Le club de Liverpool a reporté le retour de ses joueurs à l'entraînement, prévu initialement ce vendredi, à la suite du décès tragique de Diogo Jota. Selon The Sun, le groupe de joueurs qui devait entamer la préparation physique de pré-saison sous la direction d'Arne Slot reviendra finalement au centre d’entraînement lundi.

Cette décision intervient alors que l’émotion reste immense au sein du club, endeuillé par la perte de son attaquant portugais, décédé dans un accident de la route en Espagne aux côtés de son frère André Silva. Le premier match de préparation des Reds est prévu pour le dimanche 13 juillet contre Preston, à Deepdale. Une tournée au Japon suivra, avec des rencontres face à l’AC Milan et Yokohama FM, les 26 et 30 juillet.

Un choc pour ses coéquipiers

Des hommages ont afflué du monde entier pour Diogo Jota, père de trois enfants, qui s’était marié il y a moins de deux semaines avec son amour de jeunesse, Rute Cardoso.

Parmi les témoignages les plus poignants, celui de son coéquipier Mohamed Salah: «Les mots me manquent. Jusqu'à hier, je n'avais jamais pensé qu'il y aurait quelque chose qui m'effraierait à l'idée de retourner à Liverpool après la pause. Les coéquipiers vont et viennent, mais pas comme ça. Il va être extrêmement difficile d'accepter que Diogo ne soit pas là quand nous rentrerons.»

L'émotion des entraîneurs

L’ancien entraîneur emblématique des Reds, Jürgen Klopp, s’est également exprimé avec émotion: «J'ai le cœur brisé en apprenant le décès de Diogo et de son frère André. Diogo n'était pas seulement un joueur fantastique, mais aussi un grand ami, un mari et un père aimant et attentionné! Tu nous manqueras beaucoup.»

Le nouveau tacticien du club, Arne Slot, a également exprimé sa peine et son soutien: «Mes premières pensées ne sont pas celles d'un entraîneur. Elles sont celles d'un père, d'un fils, d'un frère et d'un oncle et elles appartiennent à la famille de Diogo et André Silva qui ont vécu une perte inimaginable. Le message que je leur adresse est très clair: vous ne marcherez jamais seuls. Les joueurs, le personnel et les supporters de Liverpool sont tous avec vous.»