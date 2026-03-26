L'ancien joueur du FC Bâle Mohamed Salah a annoncé quitter Liverpool dans quelques semaines. L'Egyptien est sans doute le joueur étranger le plus fort à être passé par la Super League - mais il est loin d'être le seul.

Gian-Andri Baumgartner

Neuf ans d'amour fou! Mohamed Salah s'apprête à quitter Liverpool, après avoir gagné pratiquement tout ce qu'il y avait à gagner à Anfield. L'ancien attaquant du FC Bâle est le joueur étranger le plus titré à avoir utilisé la Super League comme tremplin pour faire carrière dans les meilleurs championnats européens. Mais il est loin d'être le seul. Voici notre sélection.

Mohamed Elneny

Les parallèles avec son compatriote sont évidents: comme Mohamed Salah, l'Egyptien Mohamed Elneny a rejoint le FC Bâle et comme lui, il a été plusieurs fois champion au Parc Saint-Jacques. Et comme Salah, il a ensuite fait sensation en Angleterre. Le milieu défensif a disputé 161 matches au total entre 2016 et 2024 pour Arsenal et a remporté la FA Cup avec les Gunners en 2017. Il a également participé à la Coupe du monde avec les Pharaons en 2018.

Riccardo Calafiori

Faute d’avoir réussi à s’imposer dans son club formateur de l’AS Rome, Riccardo Calafiori a choisi de lancer sa carrière au FC Bâle en 2022. En Suisse, le défenseur italien s’est rapidement installé comme titulaire, disputant une saison pleine au cœur de la défense rhénane.

La suite a confirmé les promesses entrevues sur les bords du Rhin. Que ce soit à Bologne ou à Arsenal, il s’est imposé presque immédiatement comme un élément de base. À Londres, il est désormais tout proche de décrocher le premier titre de champion de sa carrière.

Parallèlement, il s’est installé comme une pièce importante de la Squadra Azzurra, où il fait partie des choix réguliers lorsqu’il est épargné par les blessures.

Federico Dimarco

Le palmarès de Federico Dimarco avec son club formateur, l’Inter, a de quoi impressionner. Au cours des quatre dernières années, le latéral italien a remporté un titre de champion d’Italie et soulevé à deux reprises la Coupe avec les Nerazzurri. Il a également atteint deux finales de Champions League.

Sur l’ensemble de sa carrière, Dimarco n’a quitté l’Inter que sous forme de prêts, à une exception près. Lors de la saison 2017/2018, il avait été officiellement transféré au FC Sion. Son passage en Valais est toutefois resté discret: freiné notamment par une fracture du pied, il n’y a disputé que neuf rencontres.

Matheus Cunha

Comme Federico Dimarco, Matheus Cunha est lui aussi passé par le FC Sion. Lors de son premier séjour en Europe, le Brésilien s’y est révélé avec 10 buts en 32 matches — de quoi attirer rapidement l’attention du RB Leipzig, qui l’enrôle alors qu’il n’a que 19 ans.

La suite de sa carrière ressemble à une ascension continue: après Leipzig, il enchaîne à Hertha BSC, puis à l’Atlético de Madrid, avant de signer aux Wolverhampton Wanderers. À l’été 2025, Manchester United débourse près de 70 millions de francs pour s’attacher ses services.

Un investissement qui porte ses fruits jusqu’ici: installé comme titulaire, Cunha a déjà inscrit sept buts et joue un rôle majeur dans le retour des Red Devils au premier plan en Premier League, après plusieurs saisons loin de leur standing.

Raffael

Le Brésilien a disputé près de 300 matchs de Bundesliga entre 2008 et 2020 et a marqué 82 buts, dont la plupart pour le Borussia Mönchengladbach. Il a également disputé onze matches de Champions League. Malgré ces chiffres impressionnants, il n'a gagné aucun titre en Allemagne. Il a eu plus de succès en Suisse, remportant deux fois le titre avec le FC Zurich avant de signer en Allemagne.

Munas Dabbur

Munas Dabbur reste le dernier meilleur buteur de Super League sous les couleurs de GC. Avec 19 réalisations sur une saison, l’Israélien avait porté le Sauterelles jusqu’à une qualification européenne en 2016 — la dernière en date pour le club. Au total, il a inscrit 56 buts avec l’équipe zurichoise.

Dans la foulée, Dabbur a parfaitement capitalisé sur cet élan. Parti au RB Salzbourg, il y a remporté à trois reprises le titre de champion d’Autriche. Puis, en rejoignant le TSG Hoffenheim, il a confirmé sa régularité en Bundesliga avec 29 buts inscrits en trois ans et demi.

Raul Bobadilla

Raúl Bobadilla n’a pas seulement lancé sa carrière européenne en Suisse, il pourrait bien aussi l’y terminer. Depuis 2024, l’attaquant aujourd’hui âgé de 38 ans est sous contrat avec le FC Aarau. Après ses passages à Concordia Bâle, GC, YB, Bâle et Schaffhouse, il s’agit déjà de la sixième étape de l’Argentin dans le football professionnel helvétique.

Entre-temps, Bobadilla a également connu la Bundesliga, où il a inscrit 29 buts en 166 matches sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach et du FC Augsbourg. Avec les Bavarois, il avait notamment contribué à une qualification historique pour une phase de groupes européenne — une première dans l’histoire du club.

Ermedin Demirovic

Ermedin Demirović fait figure d’exception dans cette liste: il est le seul des joueurs cités à n’avoir évolué en Suisse que sous la forme d’un prêt. C’était lors de la saison 2019/2020 au FC Saint-Gall, lorsque les Brodeurs avaient flirté avec le titre, portés notamment par les 14 buts de l’attaquant bosnien.

Ce passage en Suisse s’est révélé déterminant pour la suite de sa carrière. Après plusieurs autres prêts, Demirović s’est définitivement relancé au SC Fribourg, point de départ d’une trajectoire solide en Bundesliga. À ce jour, il y totalise 54 buts, a goûté à la Champions League et a même remporté la Coupe d’Allemagne en 2025 avec le VfB Stuttgart — confirmation que ce détour par la Suisse n’avait rien d’anodin.

Marcelo Diaz

Il faut bien l'avouer: la carrière de l'ancien joueur du FC Bâle Marcelo Diaz en Bundesliga a été courte et limitée. Elle a toutefois connu un moment particulier: Avec son but sur coup franc dans les arrêts de jeu, il a sauvé in extremis le HSV de la relégation contre Karlsruhe en 2015. Sa période en Liga a été un peu plus fructueuse, puisqu'il a tout de même disputé 40 matches avec le Celta Vigo et atteint les demi-finales de l'Europa League en 2017.

Renato Veiga

C’est le dernier exemple en date des talents exportés par la Super League. En 2023, Renato Veiga quitte la deuxième équipe du Sporting CP pour rejoindre le FC Bâle contre 4,5 millions de francs. Un an plus tard à peine, Chelsea FC débourse plus du triple pour s’attacher les services du défenseur central portugais.

Mais c’est véritablement lors de son prêt à la Juventus qu’il explose, s’imposant comme titulaire en charnière centrale durant la seconde moitié de saison. Dans la foulée, il confirme actuellement du côté de Villarreal CF, où il enchaîne les matches avec le troisième de Liga.

Ses performances lui ont également ouvert les portes de l'équipe nationale portugaise, avec laquelle il a remporté la Ligue des Nations en 2025 — preuve supplémentaire de sa progression fulgurante.



