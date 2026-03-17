Saint-Gall égare deux points à domicile

ATS Agence télégraphique suisse
Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.
Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
30
38
71
2
FC St-Gall
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Bâle
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
Young Boys
30
5
45
7
FC Lucerne
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zurich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zurich
30
-18
24
12
FC Winterthour
30
-46
19
Tour final
Tour de relégation