Peter Zeidler: «J'ai juste deux résultats à donner...»

Le Lausanne-Sport est-il sur le point de s'enflammer après avoir gagné ses deux premiers matches de la saison? La réception de GC ce samedi à 18h est une belle occasion de s'envoler, mais Peter Zeidler a décidé de juguler toute euphorie naissante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a, sur le papier, de bonnes raisons d'être heureux en ce début d'année. Mais est-ce vraiment le cas? Blick est allé poser plusieurs questions à l'entraîneur du LS cette semaine, en lui proposant plusieurs thèmes de discussion, en plein dans l'actualité. Fidèle à lui-même, ce très bon communicant qu'est l'Allemand n'en a refusé aucun.

Les deux renforts arrivés cet hiver

La situation: Alors que Stéphane Henchoz avait plutôt indiqué que le Lausanne-Sport allait rester calme cet hiver, le club vaudois s'est activé sur deux jeunes joueurs, Theo Bergvall, un latéral droit suédois de 21 ans, et Omar Janneh, un attaquant espagnol de 19 ans, déjà buteur à Berne. De quoi ravir Peter Zeidler, d'autant que ces deux joueurs n'arrivent pas en prêt, mais ont été transférés sur le long terme.

Ce qu'en dit Peter Zeidler: Deux victoires, deux nouveaux joueurs! C'est un bon début d'année (sourire). Ce sont deux très bons joueurs, qui se sont engagés sur la durée avec le Lausanne-Sport. Ils sont jeunes et il faut déjà qu'ils s'habituent au rythme des séances, mais aussi à celui de la Super League. Même en venant de l'Atletico Madrid B ou d'un bon club en Suède, ils auront besoin d'un peu de temps. Nous allons être patients avec ces deux jeunes joueurs. En tout cas, moi, je le serai. Je pense que c'est indispensable. Je le redis, je suis très très content de leur arrivée. Je ne peux pas vous dire s'ils vont commencer un match dans deux ou quatre semaines, ou si Omar va jouer 12 ou 30 minutes contre GC. On ne va pas lui mettre la pression et attendre de lui un nombre défini de buts d'ici à fin février. Ce n'est pas la bonne approche. Mais on le voit, il est plein d'enthousiasme, il veut déjà trop s'entraîner, on a dû le calmer cette semaine. Il voulait s'entraîner trois fois par jour(rires). Il faut écouter son corps, c'est un jeune qui n'est pas encore habitué à des séances intenses tous les jours, même s'il a beaucoup appris à l'Atletico déjà. Concernant Theo, vous savez comme moi que la saison en Suède va de mars à novembre. Il en est au tout début de sa préparation, il n'avait que trois séances dans les jambes avant de nous rejoindre. Il est motivé et enthousiaste lui aussi. Ayons un peu de patience, tous ensemble.

Deux matches, deux victoires

La situation: Victoire à Genève (1-0), victoire à Berne (3-1)! Impossible de faire mieux pour le LS en ce début d'année. Jamais, d'ailleurs, le club vaudois n'avait enchaîné deux succès en Super League depuis le début de saison. La venue de GC doit forcément être l'occasion d'enchaîner. Et, au passage, de repousser la place de barragiste à treize points, ce qui permettrait de ne plus regarder derrière. Encore faut-il gagner...

Ce qu'en dit Peter Zeidler: Commencer par deux victoires, c'est parfait, surtout qu'elles n'étaient pas attendues. Enfin, on les espérait, mais disons que les gens qui font des paris sportifs n'ont sans doute pas misé les deux fois sur une victoire de Lausanne à l'extérieur à Genève et Berne. On a un groupe qui a un bon état d'esprit et ces succès sont motivants pour la suite. Le mot-clé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il existe déjà, c'est «humilité». On a gagné deux fois, mais on n'oublie pas qu'on était à onze contre dix pendant plus de la moitié des matches les deux fois. On a bien géré ces deux rencontres en supériorité numérique, ce qu'on nous avait reproché avant la trêve. Mais là, Grasshopper va jouer à onze jusqu'à la fin samedi. Il faudra hausser notre niveau, mais on peut le faire. Et on va le faire. Et pour ceux qui voudraient être trop confiants avant ce match, je donne juste deux résultats: GC-Lausanne 3-1. Et YB-GC 2-6.

Le retour en forme de Gaoussou Diakité

La situation: Révélation du début de saison, Gaoussou Diakité avait plongé au fur et à mesure que l'hiver arrivait, livrant des prestations franchement décevantes en novembre et en décembre. Ses dribbles ne passaient plus, ses choix n'étaient pas les bons: le Malien ressemblait à un magicien dont les tours étaient systématiquement ratés. Parti à la Coupe d'Afrique des Nations sans avoir eu le moindre jour de vacances, et revenu immédiatement à Lausanne, il s'est montré brillant à Berne en première période, avant de disparaître au fil du match. Le «vrai» Gaoussou Diakité, l'enchanteur, est-il de retour?

Ce qu'en dit Peter Zeidler: Il est bien revenu, oui. Ce qui nous a tous impressionnés, c'est que deux jours avant de nous rejoindre, il jouait un quart de finale de la CAN contre le Sénégal, le futur vainqueur. Et quand il est revenu, il était tout de suite dedans, à fond avec nous. On a vu son sourire après son tir au but réussi contre la Tunisie et quand il est arrivé à Lausanne, il était positif, et il a tout donné pour l'équipe. Il a couru, il a défendu, il a pressé, tout le monde l'a vu. Et je vais même aller plus loin: il a gagné en maturité durant ces quatre semaines à la CAN. On a observé le même phénomène avec un joueur comme Ethan Bruchez après la Coupe du monde M17 au Qatar. Ce sont deux caractères différents, mais ils sont revenus de leur tournoi avec beaucoup plus de confiance et de maturité. Maintenant, Gaoussou va encore monter en puissance, augmenter son niveau. C'est un grand artiste ,un grand talent, qui adore jouer au football. Lui aussi on doit le freiner. Si on ne lui disait pas stop sur le terrain d'entraînement, il y serait toute la journée à frapper au but, à jongler, tout ça en plaisantant.

Bryan Okoh, troisième défenseur central

La situation: Après le départ de Noë Dussenne, il semblait clair que le chef de la défense allait s'appeler Bryan Okoh. Or, le Vaudois passe régulièrement derrière Kevin Mouanga et Karim Sow. Comment Peter Zeidler gère-t-il ce déclassement, lui qui vient de le faire entrer deux fois à la pause? Comment a-t-il expliqué à son joueur, lequel sera titulaire ce samedi puisque Karim Sow est suspendu, qu'il n'était pas le premier choix, contrairement à ce que son statut laissait supposer?

Ce qu'en pense Peter Zeidler: Il n’y a pas de podium chez les défenseurs centraux, ça n’existe pas. Ce n’est pas le premier, le deuxième ou le troisième, comme au ski. Le chef de la défense aujourd’hui, c’est Kevin Mouanga, et il s’est imposé par le terrain. Il ne rate pas une séance, il a déjà beaucoup joué la saison passée, et maintenant tout le monde le dit, c’est le boss. Mais derrière, Karim Sow et Bryan Okoh sont à peu près au même niveau, ce sont des joueurs de la même génération. Pour un entraîneur, avoir trois défenseurs centraux de ce niveau-là, c’est une chance. Si ce n'est pas le meilleur trio de Suisse, on n’en est pas loin. Après, il faut gérer. Et oui, ce n’est jamais facile à vivre pour un joueur qui joue moins, surtout quand il a un certain statut ou quand on pouvait penser qu’il allait être le numéro un après un départ. Mais compliment à Bryan, parce que ce n’est vraiment pas simple, et c’est surtout lui qui a très bien géré la situation. Regardez comment il est avec les autres, comment il vit les matches, comment il célèbre les buts, comment il est dedans. Peut-être que pour lui aussi, c’était une surprise de rentrer deux fois à la mi-temps lors des deux derniers matches, mais à ce moment-là, c’est moi le responsable, c’est moi qui décide qu’on change. Est-ce qu’il faut du courage? Non, il faut juste faire ce qui est juste pour l’équipe. Bien sûr que si un joueur reste six semaines sur le banc, il va venir frapper à ma porte, il ne sera pas content, et il aura raison. Mais pour l’instant, on gère très bien cette concurrence, et quand je dis «on», ce sont surtout les joueurs entre eux, Bryan Okoh, Karim Sow et Kevin Mouanga, qui la gèrent très bien.

Le retour des blessés

La situation: Muhannad Al-Saad, Gabriel Sigua, Theo Bair, Jamie Roche... Le Lausanne-Sport était privé de joueurs importants lors des deux premiers matches, auxquels il faut ajouter Beyatt Lekoueiry, confronté au décès de son père et qui ne se sentait pas prêt mentalement à défier YB.

Ce qu'en dit Peter Zeidler: Jamie Roche n'est pas loin du groupe, peut-être même qu'il sera là contre GC, c'est à voir. Gabriel Sigua a besoin d'encore un peu de temps. Theo Bair, lui, est toujours au stade pour travailler, j'ai l'impression qu'il dort là! Mais lui aussi a besoin de temps, on ne peut pas accélérer son retour, même si tout le monde aimerait. Lui le premier. Beyatt Lekoueiry est lui à disposition. Il avait besoin d'un peu de temps après le deuil qui l'a frappé, mais il est de retour à 100% avec nous désormais.