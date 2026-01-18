Voilà qui s'appelle réussir ses débuts! Entré à la 70e ce samedi au Wankdorf, Omar Janneh, cet attaquant de 19 ans arrivé de l'Atletico Madrid, a inscrit le troisième but de la victoire lausannoise face à YB. Interview d'après-match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Entré à la 70e, buteur à la 88e, victoire 3-1 du LS! C'est peu dire qu'Omar Janneh a réussi ses débuts avec le Lausanne-Sport ce samedi à Berne, lui qui vient d'arriver en provenance de l'Atletico Madrid.

«Il vient d'arriver et il a déjà trouvé un appartement près du lac, il est installé. C'est peut-être un détail pour beaucoup de monde, mais pas pour moi. Il est là avec énormément d'humilité, mais aussi une grande envie», explique Peter Zeidler, séduit par l'enthousiasme du jeune Espagnol.

«J'aime bien la manière dont il nous a rejoint. Quand on est arrivés au Wankdorf, il a paru impressionné par ce grand stade, il n'est pas blasé, bien au contraire. Il a des progrès à faire et on va l'accompagner dans ce processus, mais on a déjà pu voir qu'il avait des qualités devant le but», a poursuivi l'Allemand, alors que son attaquant a signé jusqu'en 2030.

A la base, le LS voulait lui laisser ce printemps du temps pour s'intégrer, à l'image de Beyatt Lekoueiry, arrivé en janvier dernier mais véritablement performant dès le mois d'août. La blessure de Theo Bair et ce premier but peuvent-ils donner à Peter Zeidler l'envie de voir son jeune attaquant d'entrée contre GC samedi prochain? A voir. Pour l'heure, Omar Janneh s'est arrêté au micro de Blick après ce premier match à Berne.

Omar, quels sont tes sentiments après ce premier match sous le maillot du LS, conclu par une victoire et un but à Berne?

Je suis vraiment très heureux. C’était mon premier match depuis mon arrivée et j’ai immédiatement ressenti la chaleur des gens autour du club. On m’aide beaucoup pour mon adaptation. Honnêtement, je n’aurais jamais imaginé un début comme celui-ci, avec un but. Je suis très reconnaissant. Il y a énormément de travail derrière tout ça et je dois continuer dans cette voie, travailler jour après jour pour progresser et que de belles choses arrivent.

Parle-nous de ton but. Au départ, on a l’impression que tu hésites à frapper…

Oui, au début je voulais frapper en une touche. Mais je me suis vite aperçu que ce ne serait pas forcément la meilleure option. J’ai donc contrôlé le ballon et attendu le bon moment pour conclure, parce qu’un adversaire arrivait vers moi. J’ai essayé de faire le bon choix.

Pourquoi avoir choisi Lausanne, alors que tu était sous contrat à l'Atletico? C'est un choix surprenant, non?

J’ai reçu la proposition de Lausanne et, personnellement, je voulais continuer à progresser et m’installer dans le football professionnel, ce que je désire depuis très longtemps. Le projet qu’on m’a présenté m’a vraiment plu. Il était parfait pour moi et pour mon avenir. C’est pour cela que j’ai décidé de venir ici.

Comment vois-tu la suite de ton intégration? Le LS veut te laisser du temps, mais tu as montré ce soir que tu n'en avais pas besoin pour marquer...

J'ai eu droit à vingt minutes aujourd'hui et j'ai essayé d'en profiter. J’espère que petit à petit, ce sera davantage. Je suis venu ici pour apporter mes qualités à l’équipe.

Quelles sont-elles, selon toi?

Le jeu dos au but, les duels en un contre un, les appels dans la profondeur, la force de travail, l’intensité que je mets dans mon jeu. Mais plus que tout: je veux progresser.

Mais penses-tu avoir besoin de temps pour t’adapter, quand même?

Oui, un peu, bien sûr. Je viens dans un nouvel environnement. Ici, c’est différent, on parle français, une langue que je ne comprends pas encore. Mais heureusement, j’ai plusieurs coéquipiers qui parlent anglais. Ils m’aident énormément, se rapprochent de moi, m’expliquent les choses et m’aident surtout à mieux comprendre le jeu.