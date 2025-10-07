La Ville de Zurich toujours plus proche d'un nouveau stade

Les fans de football peuvent quelque peu retrouver le sourire à Zurich. Le très décrié Letzigrund pourrait bientôt ne plus accueillir ni GC ni le FCZ. Le tribunal administratif a en effet rejeté dans leur intégralité les oppositions au projet de nouveau stade.

1/7 Voici à quoi doit ressembler le stade de football de Zurich - les deux immeubles doivent financer le stade de manière transversale. Photo: Ville de Geneve

Nicola Imfeld et Andrea Cattani

En 2003, la population de la ville de Zurich s’était prononcée pour la première fois en faveur d’un nouveau stade de football sur le site du Hardturm. Quatre votations populaires et trois projets plus tard, soit 22 ans après ce premier vote, les perspectives s’éclaircissent enfin pour les deux clubs de football principaux de la Ville de Zurich, Grasshopper et le FCZ.

Le tribunal administratif du canton de Zurich a en effet rejeté dans leur intégralité les oppositions au plan d’aménagement. La décision n’a pas encore été publiée dans la base de données publique des jugements, mais un porte-parole de HRS – maître d’ouvrage et responsable du projet – a confirmé cette issue au Blick. «Cette deuxième instance confirme que le plan d’aménagement privé est légal», indique le communiqué.

Ce plan prévoit la construction d’un nouveau stade de football, de plusieurs centaines de logements à prix abordables et moyens, ainsi que de locaux commerciaux polyvalents sur le site du Hardturm.

Un stade de football, mais pas que

«Nous appelons les opposants à se comporter enfin en perdants loyaux et à ne plus retarder par des voies juridiques la réalisation d’un projet approuvé de manière très claire lors de deux votations populaires. Un recours supplémentaire au Tribunal fédéral serait totalement incompréhensible au vu de la décision sans équivoque du tribunal administratif», déclare un porte-parole du projet.

À lire aussi sur les stades en Suisse Super League Fin du Kybunpark À St-Gall, on laisse les fans choisir le nom du stade

Depuis septembre 2023, les juges examinaient les oppositions au projet «Ensemble», qui comprend un stade de football et deux tours d’habitation sur le site historique du Hardturm, là même où le GC disputait ses matchs à domicile entre 1929 et 2007.

Une victoire d’étape, mais la procédure continue

Ce jugement constitue une victoire intermédiaire pour le GC et le FCZ, et intervient trois jours après le 291e derby zurichois remporté 3-0 par le GC. Les plaignants disposent encore de la possibilité de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral, le délai courant jusqu’au début novembre. La demande de permis de construire pourrait ensuite, elle aussi, faire l’objet d’un recours – mais dans une mesure plus limitée. Les deux clubs ont déjà exhorté à plusieurs reprises les opposants à renoncer à de nouvelles démarches qui ne feraient que retarder encore le projet.

L’opposant le plus connu: Urs Zweifel

L’un des principaux opposants au projet «Ensemble» n’est autre qu’Urs Zweifel, 55 ans, membre du conseil d’administration de la célèbre marque suisse de chips Zweifel et neveu du fondateur décédé. Depuis des années, il met des bâtons dans les roues du projet pour des raisons personnelles.

En réaction, un groupe d’anciens du GC, le président du FCZ Ancillo Canepa (72 ans) ainsi que plusieurs supporters des deux clubs ont appelé au boycott des produits Zweifel – chips et vins compris. Certains restaurants zurichois ont également suivi le mouvement. On ignore pour l’instant si Urs Zweifel compte poursuivre son soutien financier aux plaignants malgré cette pression croissante.

Une attente interminable

Depuis la démolition du vieux stade du Hardturm en 2008, Zurich attend un nouveau temple du football. Le projet «Pentagone» porté par Credit Suisse avait échoué à cause des oppositions et de la crise financière mondiale.

Cette fois, tout semble enfin réuni pour que le projet voie le jour – notamment grâce à l’engagement d’UBS. Si tout se déroule comme prévu, la construction du nouveau stade pourrait débuter dans le meilleur des cas en 2027, voire en 2030 dans le pire scénario. Le ballon pourrait alors rouler dès l’année suivante.