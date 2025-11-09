Le Lausanne-Sport et le FC Sion se sont quittés dimanche sur le score de 2-2. Un résultat qui semble satisfaire leur coach.

Un match nul qui ne dérange personne entre le LS et Sion

Un sourire et quelques regrets pour Didier Tholot à Lausanne. Photo: Pius Koller

Thomas Freiburghaus

«C'est un bon point pris à Lausanne», commence Didier Tholot, entraîneur du FC Sion. «C'est un bon point pris à domicile», enchérit Peter Zeidler, entraîneur du Lausanne-Sport.

Dimanche, après une première mi-temps complètement folle et conclue sur le score de 2-2, le LS et Sion se sont séparés sur le même score. Un match nul et une deuxième mi-temps de faible facture qui ne semble déranger personne.

Tenir à 2-0

Didier Tholot pointe tout de même «un petit manque de réussite». Il cible alors le but annulé de Ilyas Chouaref, pour un hors-jeu d'un cheveu, qui aurait permis aux siens de mener 3-1. «Ça se jouer vraiment à quelques centimètres», pestait le coach sédunois après la partie. «À deux centimètres», s'amusait son homologue lausannois.

Il y a donc quelques regrets, du côté du FC Sion. Après avoir manqué le 2-0 d’une panenka ratée à Thoune le week-end dernier, voilà que le FC Sion passe encore tout proche de faire le break. «Si tu mets le troisième, tu mets un gros coup sur la tête de Lausanne», regrette Didier Tholot.

Mais son plus gros regret se situe plus tôt dans la rencontre: «C'est de ne pas avoir tenu plus longtemps à 2-0». En effet, Sion menait de deux longueurs à la 11e, mais a encaissé moins de dix minutes plus tard, avant d'être rejoint à la 33e.

Personne n'a perdu

À égalité et sur la deuxième mi-temps, Sion a fait le dos rond et n'a aucune raison de regretter le résultat final. «À la fin, il y avait plus d'occasions pour Lausanne. Et on s’est dit ‘allez, on prend le point’», reconnaît Nias Hefti, auteur de deux passes décisives face à Lausanne.

Et le LS, alors? N'aurait-il pas pu faire la différence et empocher les trois points? «On a eu un peu de retenue sur la deuxième mi-temps», concède Sékou Fofana, lui aussi latéral et impliqué sur les deux réussites de son équipe.

À la fin, personne n'a gagné, mais surtout personne n'a perdu. «Aujourd’hui, on a 19 points. On est plus proche de la deuxième place que de la dernière. Et on laisse Lausanne à distance en faisant un point ici», tonne Didier Tholot.