1/5 Lundi, YB a commencé à s'entraîner pour la nouvelle saison. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz et Tobias Wedermann

C’est, à ce jour, le transfert le plus marquant de l’été: Fabio Celestini n’a pas quitté le FC Bâle pour un championnat de renom, mais a réalisé son rêve de partir à l’étranger – en Russie. Il s’est engagé avec le CSKA Moscou, club historique du ministère russe de la Défense, en pleine guerre d’agression contre l’Ukraine depuis février 2022. Le nouvel employeur de Fabio Celestini appartient par ailleurs à la banque publique VEB, lourdement sanctionnée par l’Occident.

Comment a-t-il pu accepter? La question brûle les lèvres des experts, observateurs et supporters. À peine quelques jours après le doublé remporté par le club, l’image du technicien est sérieusement entamée.

Réactions tranchées en Super League

Mais qu’en pensent ses confrères? Blick a posé la question lors de la reprise de l’entraînement des Young Boys – et les réponses sont sans détour. «Il y a des raisons humaines et éthiques qui, pour moi, s’opposeraient à un tel choix», affirme Giorgio Contini, entraîneur d’YB. «Face à une offre venue de Russie, ma réponse serait un non catégorique.»

Le capitaine Loris Benito partage cet avis. Un transfert en Russie ne serait pas envisageable pour lui non plus. «Il y a plusieurs raisons à cela», déclare le défenseur central de 33 ans. «D’un point de vue purement sportif, la ligue russe n’a plus l’attrait qu’elle avait autrefois. Ce n’est pas un marché qui m’intéresse à ce stade de ma carrière. Et l’aspect politique est évidemment déterminant. Je ne peux pas cautionner cette situation.»

Silence à Bâle

Les Bernois se montrent donc très clairs – contrairement au FC Bâle, ancien club de Fabio Celestini, qui a préféré garder le silence sur ce sujet sensible. Lors de la reprise de l’entraînement, aucune critique n’a été formulée à l’encontre du nouvel entraîneur du CSKA.

« Chacun a ses propres valeurs et ses propres critères de décision Dani Stucki »

«Chacun a ses propres valeurs et ses propres critères de décision. Je ne connais pas ceux de Fabio, donc je ne ferai pas de commentaire», s’est contenté de déclarer Daniel Stucki, responsable du secteur sportif. De son côté, Fabio Celestini s’est réjoui de cette nouvelle opportunité et de «continuer à écrire l’histoire d’un grand club».