Bénie Traoré espère marcher sur les traces de Geoffroy Serey Die

Bénie Traoré a réussi un bel automne avec le FC Bâle. Photo: IMAGO/Mediafab.ch

Blick Sport

Avec six buts et cinq passes décisives au compteur cet automne, Bénie Traoré s'est rapidement imposé comme un élément incontournable de Super League. L'ailier, débarqué au FC Bâle cet été contre un chèque de 4,5 millions de francs pour son ancienne équipe de Sheffield, forme ainsi un trio offensif de feu avec Kevin Carlos et Xherdan Shaqiri.

Et pourtant, ce transfert aurait pu ne jamais avoir lieu. «Au début des discussions, j'avais des doutes. Bâle sortait d'une mauvaise saison et je me demandais si rejoindre un club historique, mais en difficulté, était la bonne décision. J'ai finalement regardé des vidéos, des matches et observé leur potentiel. Ça m'a convaincu de relever le défi», confie l'Ivoirien qui ajoute que le discours de Fabio Celestini a également été déterminant.

Sur les traces de Geoffroy Serey Die

Bénie Traoré marche ainsi sur les traces d'un certain Geoffroy Serey Die, lui aussi Ivoirien et qui a brillé sous le maillot rhénan entre 2013 et 2015, puis entre 2016 et 2019, avec quatre titres de champion et quatre Coupes de Suisse. «C'est comme un grand frère pour moi. Il m'avait déjà conseillé lorsque j'étais à l'AEC Mimosas. Il m'a dit que Bâle où je serais bien traité et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pourrais toujours le contacter», confie le numéro 11 bâlois.

S'il n'est pas certain qu'il remporte lui aussi un ou plusieurs titres avec le FCB, Bénie Traoré a au moins déjà gagné le droit de représenter son pays grâce à ses belles performances en Super League. «C'est extraordinaire. Jouer pour mon pays était un rêve. En Côte d'Ivoire, la sélection, c'est tout. Tu peux faire une belle carrière en Europe, mais si tu ne performes pas avec l'équipe nationale, les gens te le reprochent», commente l'ailier.

Le reste de l'interview et de la revue sont disponibles depuis ce lundi. Plus d'informations sur www.corner-magazine.com.