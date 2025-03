Ludovic Magnin: «Il nous manque de la grinta»

Ludovic Magnin est sorti avec la tablette à la pause. Il voulait revoir si une action méritait pénalty ou pas. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant Noël, tout roulait au Lausanne-Sport. L'équipe pointait à la 3e place au classement, à un point du leader. Moins de trois mois plus tard, les Vaudois sont retombés sous la barre de Super League et sont actuellement septièmes après la défaite de samedi face à Young Boys (3-0). «On n'a pas fait de cadeaux avant les Fêtes, rappelle Ludovic Magnin. On les a donc apportés ce soir pour le Papa Noël.»

À ce moment, l'entraîneur du LS fait référence aux erreurs individuelles dont ont fait preuve ses joueurs lors du match face aux Bernois. Le premier but est d'ailleurs tombé d'un double raté du capitaine Noë Dussenne. Après un contrôle raté, le défenseur belge n'a pas suffisamment appuyé son tacle pour se sauver et Ebrima Colley s'en est allé seul affronter Thomas Castella. Sur les deux autres buts, Noë Dussenne a également été malchanceux, coupant un hors-jeu et contrant une frappe qui a amené le 3-0. «Ce n'était clairement pas mon meilleur match, concède l'arrière lausannois. Quand on est défenseur, on sait qu'une erreur peut mener à un goal.»

Plus de dureté à l'entraînement

Pourtant, juste avant la pause, le LS était pleinement dans son match. «Je pense qu'à la mi-temps, YB était très content de rentrer aux vestiaires avec ce score de 1-0», souligne Ludovic Magnin. Une phrase que ne conteste pas Giorgio Contini à côté de lui.

Mais en deuxième période, Lausanne a dû pousser, se projeter vers l'avant et, en fin de match, Young Boys a puni. Un manque de concentration? «Je pense plutôt que ce qui nous manque actuellement, c'est cette grinta, analyse Ludovic Magnin. Cette niaque qu'on avait de faire mal et de jouer au foot pour marquer des buts.» Selon lui, ses joueurs misent en ce moment davantage sur le beau football que celui qui est efficace. «On a trop de situations où on doit tirer au but et on fait encore une passe, peste le coach lausannois. On doit travailler là-dessus, avec ou sans ballon.»

Dire qu'il faut travailler, c'est une chose. Mais concrètement, comment cela est-il possible? «Il y a la parole. Ensuite, le visionnage de la vidéo lors duquel on va poser quelques questions. Et surtout, je vais augmenter la dureté de l'entraînement la semaine prochaine», sourit Ludovic Magnin. Ses joueurs sont prévenus.

Lausanne en dehors du top 6

Cette défaite, au-delà d'être la quatrième de l'année civile, permet surtout à YB de chiper la place au-dessus de la barre à Lausanne. «Si on est en dehors du top 6, on va davantage pousser», explique Jamie Roche, joueur malchanceux dans la capitale. Désormais dans la peau du chasseur, le LS va devoir se retrousser les manches pour parvenir à atteindre son objectif du début de l'année.

«J'ai toujours dit que les comptes se feraient à la fin et on est encore en course, rappelle Ludovic Magnin. Mais on n'est pas sorti comme on voulait des starting-blocks après Noël.» Si l'entraîneur vaudois voit un point positif dans la situation actuelle de son équipe, il s'agit du calendrier. «Il faudra faire des points lors des matches qui vont arriver.» Le prochain, c'est à Saint-Gall samedi prochain. À voir si la semaine intensive à l'entraînement aura porté ses fruits.