Yverdon Sport gâche la fête des 135 ans du Servette FC

Bastien Feller Journaliste Blick

La fête promettait d'être belle ce samedi à Genève, où le Servette FC avait prévu de fêter ses 135 ans d'histoire. Et la journée aura été belle pour les fans servettiens, lesquels ont eu l'opportunité de rencontrer ou de redécouvrir certaines légendes du club. Du moins jusqu'à 18h et le début du match face à Yverdon Sport, perdu 2-3. La faute notamment à un homme: Antonio Marchesano. La recrue star d'YS, arrivée cet hiver à la surprise générale du FC Zurich, a en effet ébloui la rencontre de son talent.

Tout d'abord depuis le point de penalty (faute de Bradley Mazikou sur Fode Sylla), lorsqu'il ne manquait pas de sang-froid pour envoyer le cuir dans la lucarne de Joël Mall (26e). Yverdon menait ainsi au score, et de façon totalement méritée, il faut le dire. Et après l'égalisation du SFC par Enzo Crivelli, oublié par Mohamed Tijani sur un centre de Bradley Mazikou, quelques secondes plus tard, le numéro dix yverdonnois réussissait sa deuxième merveille de la soirée.

Yverdon mène logiquement à la pause

Après une récupération haute de Moussa Baradji sur un Keigo Tsunemoto bien naïf sur ce coup, Varol Tasar pouvait centrer pour Antonio Marchesano, lequel remettait très intelligemment derrière lui pour Moussa Baradji. Le milieu malien pouvait tromper Joël Mall et ainsi redonner un avantage une nouvelle fois mérité pour Yverdon (39e). De son côté, le Servette FC, une nouvelle fois bien emprunté au niveau du jeu, ne justifiait aucunement son statut de leader du championnat.

Reste que le club genevois aurait pu prendre l'avantage si Dereck Kutesa et Tiemoko Ouattara avaient mieux géré une situation de rupture à trois contre un quelques secondes avant la seconde réussite yverdonnoise.

Surprise au stade de Genève

Comme face à Winterthour (3-1), à domicile et dans une configuration plus ou moins similaire le 23 février dernier, les Servettiens se retrouvaient donc menés et donc dans l'obligation de réagir. La partie reprenait toutefois de la même manière, les Grenat ne trouvant pas de solution pour aller de l'avant alors que les Yverdonnois profitaient eux de chaque récupération haute pour rapidement se projeter.

Et la 52e, Mateusz Legowski pouvait inscrire son premier but en Super League. Une nouvelle fois, la défense servettiene faisait peine à voir. Fode Sylla pouvait remporter un deuxième ballon à mi-terrain sans être dérangé, le confier à Antonio Marchesano qui mystifiait deux Genevois avant de servir le milieu de terrain polonais qui, pas attaqué, avançait jusqu'au seize mètres avant de glisser le ballon dans le petit filet adverse.

Anthony Baron réduit la marque

Thomas Häberli se décidait alors à réaliser deux changements, faisant sortir Enzo Crivelli et Tiemoko Ouattara pour faire entrer Alioune Ndoye et Anthony Baron. Servette entrait ainsi dans la dernière demi-heure avec l'espoir de réaliser un nouveau miracle. Et quoi de mieux que de réduire la marque dès la 64e? Suite à une glissade de Vegard Konsgro sur une pelouse compliquée à la Praille, Keigo Tsunemoto pouvait récupérer et centrer. Le renvoi de la tête de Mohamed Tijani plein axe retombait dans les pieds de Baron, lequel ne se posait pas de question et faisait trembler les filets de Paul Bernardoni.

Le stade entrait ainsi en ébullition, bien décidé à pousser son équipe vers un improbable retour. Pour contrer l'euphorie naissante, Paolo Tramezzani se décidait à faire entrer deux joueurs offensifs: Hugo Komano et Mauro Rodrigues pour Varol Tasar et Fode Sylla, tous deux très bons ce samedi. De son côté, Thomas Häberli faisait sortir un Dereck Kutesa très décevant pour faire entrer Victory Beniangba.

Et au lieu de se rapprocher du 3-3, c'est un niveau but yverdonnois qui passait tout près d'être validé. Mais la barre du but de Joël Mall repoussait la tentative lointaine et inattendue de Mauro Rodrigues (75e). Servette se trouvait sur un fil, mais pas sans les capacités à revenir au score. Et sur un coup de pied arrêté, échappatoire apprécié par les Grenat, Bradley Mazikou, seul dans les seize mètres, voyait sa tête manquer le cadre de peu (75e).

Les dernières minutes allaient ensuite devenir irrespirables pour les 15'135 spectatrices et spectateurs présents à la Praille. Mais les filets ne tremblaient plus, permettant à YS de glaner trois précieux points dans sa lutte pour le maintien. De son côté, le SFC, désormais dans le rôle de chassé en Super League, manque là une belle occasion de mettre la pression sur le FC Bâle (qui affrontera Young Boys ce dimanche).