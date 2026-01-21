Lors du match du FC Sion contre Winterthour (2-0) mercredi dernier, un accident mortel s'est produit. On en sait plus sur l'identité de la victime et sur les causes du drame.

On en sait plus sur les causes de la chute mortelle d'un supporter

On en sait plus sur les causes de la chute mortelle d'un supporter

Alain Kunz et Simon Strimer

Difficile d’imaginer une soirée plus sombre. Mercredi dernier, avant le match de Super League contre Winterthour, le FC Sion a observé une minute de recueillement en hommage aux victimes de l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Quelques instants plus tard, le drame frappe à nouveau. Un supporter perd la vie dans la tribune nord de Tourbillon, là où se regroupent les groupes de fans.

Plus sur le sujet Drame au stade de Tourbillon Un supporter du FC Sion fait une chute mortelle en plein match

Le club valaisan a pris la parole mardi. «Le FC Sion est en deuil», écrit-il dans un communiqué, dans lequel il révèle l’identité de la victime: Roland Pierrot Crettenand, 36 ans, supporter valaisan.

Les faits remontent à environ une heure après le coup d’envoi. L'infortuné a chuté depuis une balustrade de l’escalier ouest et a violemment heurté le sol. Les secours interviennent immédiatement et tentent de le réanimer. «Ils ont essayé pendant une demi-heure», explique le président Christian Constantin. En vain. Grièvement blessé, l’homme est plongé dans le coma et hospitalisé au Centre hospitalier du Valais, où il décède deux jours plus tard.

Une autopsie est prévue

Une autopsie doit être réalisée ce mercredi afin de déterminer les causes exactes du décès. Le Ministère public a ouvert une enquête, même si la piste d’un malaise cardiaque semble privilégiée. «J’ai présenté mes condoléances au cousin du défunt, confie Christian Constantin. Il m’a expliqué qu’il y avait déjà eu plusieurs décès liés à des problèmes cardiaques dans la famille. Il semble y avoir des antécédents.» Les autorités excluent en revanche un défaut d’infrastructure du stade, tout comme une consommation excessive d’alcool.

Presque simultanément au FC Sion, la Swiss Football League a également réagi. Dans un communiqué, elle adresse «ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Roland Pierrot Crettenand, décédé lors du match Sion–Winterthour du 14 janvier à la suite d’un tragique accident».

Originaire d’Isérables, village perché à 1100 mètres d’altitude, Roland Pierrot Crettenand était décrit comme un homme de montagne. Dans les avis de décès publiés mardi, ses collègues d’une entreprise de construction métallique, des membres d’une association d’éleveurs de moutons et d’un club de ski local lui ont rendu un dernier hommage.