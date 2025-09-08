DE
FR

Après une défaite choquante!
L'entraîneuse du FCB congédiée après seulement deux matchs

Le FC Bâle se sépare de son entraîneuse Kim Kulig après seulement deux matchs de championnat. Cette décision fait suite à une défaite choquante 0-2 contre Rapperswil-Jona, une équipe menacée de relégation.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
1/4
Kim Kulig doit quitter son poste d'entraîneuse du FCB.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas Werder

La sensationnelle défaite 0-2 contre Rapperswil-Jona, presque relégué, a des conséquences immédiates pour l’entraîneur du FCB, Kim Kulig. Selon Blick, le club de Bâle se sépare de l’Allemande après seulement deux matchs de championnat. Les responsables, autour du nouveau directeur sportif Fabian Sanginés, ne sont pas satisfaits de l’évolution de l’équipe ces dernières semaines.

A lire aussi
Toute l'actu du foot féminin suisse en un clin d'œil
Géraldine Reuteler brille
Toute l'actu du foot féminin suisse en un clin d'œil
Voici la liste complète des joueurs suisses évoluant dans toute l'Europe
Qui joue où? La réponse est là
Voici la liste complète des joueurs suisses évoluant dans toute l'Europe

Kim Kulig avait pris les rênes des Bâloises à l’été 2023, mais n’a remporté aucun titre au cours de ses deux années à la tête de l’équipe, malgré de nombreux investissements dans l’effectif. La saison passée, le FCB avait échoué en demi-finale des playoffs face à GC, et avait perdu en finale de la Coupe contre le FCZ (0-1), malgré une nette domination sur le terrain.

Une défaite surprenante

Après de nombreux départs durant l’intersaison, les Bâloises ne font plus partie des grandes favorites pour le titre cette saison. Néanmoins, la défaite de samedi face à Rapperswil-Jona, après une prestation décevante, a été particulièrement surprenante.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
5
7
13
2
FC St-Gall
FC St-Gall
5
9
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
2
9
4
FC Lucerne
FC Lucerne
5
1
8
4
Young Boys
Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zurich
FC Zurich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthour
FC Winterthour
5
-8
2
Tour final
Tour de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus