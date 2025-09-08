Le FC Bâle se sépare de son entraîneuse Kim Kulig après seulement deux matchs de championnat. Cette décision fait suite à une défaite choquante 0-2 contre Rapperswil-Jona, une équipe menacée de relégation.

Lucas Werder

La sensationnelle défaite 0-2 contre Rapperswil-Jona, presque relégué, a des conséquences immédiates pour l’entraîneur du FCB, Kim Kulig. Selon Blick, le club de Bâle se sépare de l’Allemande après seulement deux matchs de championnat. Les responsables, autour du nouveau directeur sportif Fabian Sanginés, ne sont pas satisfaits de l’évolution de l’équipe ces dernières semaines.

Kim Kulig avait pris les rênes des Bâloises à l’été 2023, mais n’a remporté aucun titre au cours de ses deux années à la tête de l’équipe, malgré de nombreux investissements dans l’effectif. La saison passée, le FCB avait échoué en demi-finale des playoffs face à GC, et avait perdu en finale de la Coupe contre le FCZ (0-1), malgré une nette domination sur le terrain.

Une défaite surprenante

Après de nombreux départs durant l’intersaison, les Bâloises ne font plus partie des grandes favorites pour le titre cette saison. Néanmoins, la défaite de samedi face à Rapperswil-Jona, après une prestation décevante, a été particulièrement surprenante.