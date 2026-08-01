Les fans genevois s'attaquent entre eux à Zurich

Des tensions éclatent au Letzigrund lors du match entre le Servette FC et le FC Zurich ce samedi. Des supporters genevois masqués tentent de forcer l’accès à la tribune principale, sans faire de blessés. Le but: attaquer... d'autres fans grenat!

Blick Sport

Le Servette FC affronte le FC Zurich ce samedi au Letzigrund. Alors que la rencontre est en cours, de regrettables scènes éclatent dans le secteur visiteurs. Une partie des membres du secteur réservé aux fans genevois, le visage dissimulé, tente de rejoindre la tribune principale, où se trouve un autre groupe, nettement moins nombreux, de supporters grenat.

En toile de fond, un conflit qui oppose depuis de longs mois différentes factions de la scène ultras genevoise. Les assaillants sont toutefois stoppés avant de pouvoir atteindre leur cible, sans doute aussi parce que les personnes visées avaient entre-temps quitté leur emplacement. Heureusement, l'incident n'est pas allé pas plus loin.

La Section Grenat contre Les Plus Malins

Un peu plus tôt dans la journée, la Section Grenat, le groupe historique des supporters genevois, avait publié un long communiqué fustigeant l'attitude des «Les Plus Malins» (LPM), un groupe plus petit et plus récent.

La «SG» y explique avoir décidé, à l'été 2025, de rompre toute cohabitation avec ce groupe, qu'elle accuse notamment d'avoir provoqué plusieurs incidents, d'avoir collaboré avec la police dans le cadre d'une enquête consécutive à une bagarre entre supporters à Berne et d'être très problématique. «Leur groupe s'est présenté face à nous au départ du train de ce déplacement à Berne, prêt à en découdre. Une partie de leur troupe a choisi de venir armés de bâtons, matraques, couteaux et autres gazeuses, ce qui n'a pas empêché leur déroute après un bref contact», écrit la Section Grenat en ce 1er août.

Suite à cet événement, la SG affirme avoir communiqué à LPM qu'ellle n'accepterait même plus leur présence à ses côtés dans les secteurs visiteurs du pays. et d'avoir renié les valeurs du mouvement ultra. Elle affirme également qu'aucune réconciliation n'est désormais envisageable entre les deux factions. «À nos yeux, ce 'groupe' n'existe plus, tant il a renié de valeurs fondamentales», résume la Section Grenat.