Peter Zeidler et le Lausanne-Sport se déplacent dimanche à Tourbillon (16h30) avec un milieu de terrain décimé. Le coach cherche des solutions pour gagner ce derby romand et, fidèle à son habitude, lâche quelques bons mots, notamment concernant le protêt du FC Lugano.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport se déplace sur le terrain du FC Sion ce dimanche (16h30) pour un derby romand toujours très attendu. Comment se trouve le LS après sa qualification sur le terrain de Concordia Bâle, dimanche en Coupe de Suisse? Pour Blick, Peter Zeidler fait le tour des dossiers chauds de son équipe. Dont le match potentiellement à rejouer à Lugano avec, comme toujours, quelques bons mots très savoureux.

La dynamique collective

Beyatt Lekoueiry a marqué lors de chacun des deux derniers matches, à Lugano et sur le terrain de Concordia Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Après quatre défaites consécutives en Super League (Thoune, Zurich, Saint-Gall et Grasshopper), dont une particulièrement inquiétante face aux Sauterelles, le LS a ramené un bon point de Lugano, puis une qualification en Coupe de Suisse à Bâle. «On a cassé notre dynamique de défaites, c'était très important. On a une base pour enchaîner. Et on veut le faire à Sion», assure Peter Zeidler.

Les absences

Kevin Mouanga, touché à la tête, sera bien là, contrairement à Brandon Soppy (au milieu) qui sera suspendu. Bryan Okoh tiendra lui sa place en défense. Photo: Pius Koller

«On pourrait jouer comme ça au milieu: Jamie Roche devant la défense, Nicky Beloko et Brandon Soppy en relayeurs, Gaoussou Diakité en numéro 10. Ce serait un losange crédible. Mais les quatre ne seront pas là dimanche.» Le constat de Peter Zeidler est sans appel: le milieu de terrain du LS est décimé à l'heure de se rendre à Tourbillon (Soppy et Diakité suspendus, Roche et Beloko blessés), mais l'entraîneur du LS peut compter sur une valeur plus que sûre: Olivier Custodio. «Il fait une bonne saison», se réjouit le technicien allemand, qui serait dans la panade sinon.

Le LS jouera-t-il en 4-4-2 ou en 4-3-3 dimanche? Les deux options sont crédibles et, quel que soit le système choisi, les partants sûrs pour les six places «hors défense» se nomment Gabriel Sigua, Theo Bair, Olivier Custodio et Beyatt Lekoueiry. Reste à voir comment ils seront alignés et avec qui.

«De toute façon, on doit faire sans les absents. On a montré à Lugano, même après la blessure de Jamie Roche, qu'on était costauds. On aurait même pu gagner et c'est dans cet esprit-là qu'on a effectué cette dernière semaine d'entraînement complète avant les matches à répétition», complète Peter Zeidler.

La gestion de l'effectif

L'infatigable et très précieux Olivier Custodio a retrouvé un rôle en vue au Lausanne-Sport. Photo: Pius Koller

La Conference League débute ce jeudi et, le LS étant toujours qualifié en Coupe de Suisse, les semaines à trois matches vont s'enchaîner. Il faut en effet caser six matches européens, plus le déplacement à Yverdon (et peut-être un à Lugano...) d'ici à Noël, avec deux trêves internationales de la Nati pour souffler un peu quand même. Peter Zeidler le sait, son effectif n'est pas le plus étoffé et c'est aussi pour cela qu'il intègre gentiment des jeunes comme Rodolfo Lippo (qui a eu ses premières minutes à Bâle dimanche) et Ethan Bruchez. Surtout, l'Allemand ne veut pas perdre de joueur supplémentaire au vu du calendrier intense qui attend son équipe.

«On a mis encore un peu plus l'accent sur le sommeil et la nutrition, deux piliers très importants. On a de très bons spécialistes dans notre staff, qui ont parlé avec les joueurs pour encore améliorer la récupération rapide après les matches, ça va être très très important. Il faut vite récupérer après Sion pour bien préparer le match contre Breidablik et la suite», explique l'entraîneur du LS.

Le Lausanne-Sport a donc aussi essayé d'optimiser la performance en dehors du terrain, bien conscient de ce qui l'attend dans les semaines à venir. Il va falloir tenter d'accrocher le top 24 en Conference League, un objectif qui paraît jouable (il s'est joué entre 7 et 8 points en six matches l'an dernier), tout en restant proche du top 6 en Super League. Pas simple.

Le style de jeu

Theo Bair a effectué des débuts intéressants avec le LS. Photo: keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport est-il déjà celui de Peter Zeidler? Le «hard rock football» si souvent thématisé par Jürgen Klopp à Liverpool n'est pas encore implanté à La Tuilière, même si l'intensité mise dans les matches de Coupe d'Europe montre que ses joueurs en sont capables par moments. Pour la régularité dans la performance, il faut cependant encore patienter et continuer à travailler. Sans le dire ouvertement, ni se plaindre en public, Peter Zeidler peut cependant invoquer une grande circonstance atténuante: le départ de deux cadres en plein championnat, à savoir son chef de la défense Noë Dussenne et son leader d'attaque Kaly Sène. Si ces deux ventes n'ont pas eu d'impact sur le parcours européen du Lausanne-Sport, il n'est pas interdit de penser qu'elles en ont eu un en championnat.

«Si ce Lausanne-Sport est déjà celui que je veux dans le style? On avait pris la bonne direction déjà deux fois. Avec le match à domicile contre Astana, puis à Astana et à Istanbul», répond Peter Zeidler. «On avait fait des progrès côté défensif, on était sur le bon chemin. Là, on est revenus un peu en arrière après les grandes déceptions à Grasshopper et aussi Saint-Gall. Aujourd'hui, je dirais qu'on prend un nouveau départ», répond-il, alors que le mercato est (enfin) terminé.

Autre bonne nouvelle, Gaoussou Diakité, suspendu quatre matches, sera de retour jeudi contre Breidablik, lui qui a été excellent lors du début de saison. «On le voit à l'entraînement, il est très fort et on attend son retour, mais on peut aussi faire des bons matches sans lui. On a trois mois pour bien travailler jusqu'à Noël. Je suis optimiste pour la suite», assure Peter Zeidler, qui n'a cependant pas l'ambition de lâcher le match à Sion, malgré tous les absents. «Surtout pas! On ne peut renoncer à ce match, pas du tout. On va faire un bon match malgré les absences, j'en suis sûr.»

Le FC Sion, l'adversaire de dimanche

Benjamin Kololli, l'un des atouts de cet imprévisible FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler souligne régulièrement le plaisir qu'il a eu à entraîner le FC Sion, lui dont l'éviction est toujours aussi peu compréhensible, huit ans après, même dans le contexte instable du club valaisan. Il est déjà retourné plusieurs fois à Tourbillon avec Saint-Gall et l'émotion n'est donc plus la même. Mais que pense-t-il de ce FC Sion version 25/26, qui compte six points de plus que son équipe au coup d'envoi? Rodé à l'exercice de l'avant-match, l'Allemand ne commet aucun impair.

«En Allemagne, on a Franz Beckenbauer qui, avant de jouer contre l'Azerbaïdjan ou le Liechtenstein disait que l'équipe en face était la meilleure du monde. Tous les coaches font un peu comme ça, c'est normal», rigole-t-il franchement. Plus sérieusement, c'est un très bon FC Sion, surtout offensivement, avec Benjamin Kololli ou le buteur Nivokazi, par exemple. Donat Rrduhani est aussi un joueur très intéressant. A part lors du dernier match contre Servette, ils ont fait un très bon parcours. Mais on a notre chance, bien sûr. Servette a gagné là-bas, donc c'est aussi possible pour nous», répond-il simplement.

Le protêt du FC Lugano

L'action entre Karim Sow et Renato Steffen qui n'en finit toujours pas de faire parler d'elle. Photo: keystone-sda.ch

Lugano a déposé protêt après le match nul (1-1) de mercredi dernier et il n'est pas exclu que le LS doive se rendre à nouveau au Cornaredo, au coeur d'un calendrier déjà surchargé. La SFL va en effet examiner l'appel du club tessinois et s'il apparaît que la VAR est intervenue à mauvais escient dans l'affaire du carton rouge retiré à Karim Sow (pour faire simple), alors il y a de grandes chances que le match soit à rejouer. Qu'en pense Peter Zeidler?

«On adore tous le Tessin, ce n'est pas un problème si on doit y retourner. On a deux très bons chauffeurs de bus, qui sont très forts dans les montées et les descentes du Gotthard. Et si on y va, c'est avec la chance de faire trois points», répond l'Allemand, taquin. Lausanne pourrait en effet perdre un point... ou en gagner deux, si le match devait être rejoué intégralement.

«Mais tout le monde me dit que le protêt n'a aucune chance... Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les spécialistes. Je les crois et je pense que c'est plutôt vers cette direction-là que c'est parti», enchaîne l'entraîneur du Lausanne-Sport, avant de s'offrir un dernier bon mot. «Mais on a vu avec Sarkozy que tout est possible!»