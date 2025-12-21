Le Lausanne-Sport a brillé sur la scène européenne, déçu en Coupe de Suisse et se trouve à six points du top 6 de Super League. Quel est le bilan du directeur sportif Stéphane Henchoz à la trêve? Blick lui a posé la question. Et plusieurs autres.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les play-off de Conference League après plusieurs matches inoubliables (Besiktas et la Fiorentina en tête), une élimination navrante en 8es de la Coupe de Suisse à Yverdon, et une trêve hivernale (très courte) à six points du top 6. Voilà le bilan chiffre du premier tour du Lausanne-Sport.

Mais quel est celui du directeur sportif Stéphane Henchoz? Blick a eu l'occasion de lui poser plusieurs questions dans la foulée du dernier match du premier tour, perdu dimanche face à Lucerne (0-4).

Stéphane, commençons par parler d'aujourd'hui et de cette large défaite face à Lucerne...

Je ne suis pas là devant vous pour évoquer ce match, c'est Peter qui va le faire. Bien sûr que personne ne va être satisfait de perdre 0-4 à la maison. Mais je ne suis pas là pour parler de ça.

Elargissons le débat, alors: quel est votre bilan de ce premier tour?

L'aventure européenne est une réussite et elle va continuer. C'est un grand point positif. Mais le «bread and butter», comme disent les Anglais, le pain quotidien, c'est le championnat. Et là, malheureusement, on a manqué de fraîcheur sur cette fin de premier tour. Il y a de la fatigue physique, mais aussi mentale, qui pousse à prendre de mauvaises décisions sur le terrain. Allez, je vais quand même parler quelques instants d'aujourd'hui: on avait deux blessés, deux suspendus et un joueur à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un peu trop. Enchaîner 33 matches, c'est beaucoup. On a joué trois matches de Coupe de Suisse, douze de Conference League, 18 de championnat. C'est un apprentissage. On a peu de joueurs habitués à assumer ce rythme.

Mais le top 6 est déjà un peu loin...

Il y a eu quelques matches où on n'a pas réussi à passer l'épaule. Je pense à Sion ou Lugano dernièrement... Il y a le match à Saint-Gall aussi, à onze contre dix, où on ne doit pas perdre. Voilà, il nous manque quatre points, je pense. Et avec eux, on serait bien. Mais je n'oublie pas que nous avons livré des performances de haut niveau en Super League: on bat YB, on bat Bâle, on bat le leader Thoune. On a fait de bons résultats à la maison. On fait deux fois nul contre un bon Lugano, on va gagner à Zurich, on fait deux nuls contre Sion. Cela montre indéniablement que l'équipe est capable de performer. Mais on a manqué de constance, c'est incontestable aussi.

Cette saison était assez particulière quand même, avec des joueurs qui partent tardivement et cette accession à la phase finale de Conference League qu'il n'était pas possible de planifier...

On a perdu beaucoup de joueurs cet été, c'est un fait. Mais on a quand même gagné à Besiktas. Il ne faut pas croire qu'on n'avait pas anticipé, on savait que des cadres allaient pouvoir nous quitter. Noë Dussenne, on l'avait déjà remplacé par Bryan Okoh. S'il était resté, on aurait eu quatre centraux dans la rotation, mais on savait qu'il y en avait un qui pouvait partir. On avait plutôt anticipé Karim Sow et cela a été Noë Dussenne. Il n'y avait donc pas nécessité de le remplacer poste pour poste après son départ.

Les pics de forme ont été assez frappants. Theo Bair et Gaoussou Diakité marchaient sur le championnat en octobre et là, ils n'avancent plus. Ça doit être frustrant aussi pour vous en tant que directeur sportif...

Mais c'est tout à fait normal. On joue tous les trois jours depuis juillet, c'est clair que c'est compliqué. Théo ne jouait quasiment pas avec Auxerre, il arrive chez nous et il doit enchaîner. Il a marqué tout de suite, il a gagné sa place et montré qu'il était important pour l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement sur les ballons arrêtés. C'est pour cela, aussi, que certaines fois il est resté sur le terrain 90 minutes et pas seulement 80, parce que tous les matches étaient serrés et important. Il a été très utile à l'équipe, même en ne marquant pas. Et comme vous, je constate qu'il lui manque un peu de fraîcheur aujourd'hui dans la zone finale. C'est pour cela qu'il a un peu calé dans le nombre de buts.

Allez-vous être actif au mercato?

Aujourd'hui, on a cinq joueurs qui manquent. Les blessures font partie du jeu, je décris juste une réalité. Mais l'équipe qui a commencé aujourd'hui a tenu la route. Et sur le banc, il y avait Olivier Custodio, Alban Ajdini, des joueurs confirmés. Et Sékou Fofana, qui devient gentiment un titulaire. Donc malgré l'absence de cinq titulaires potentiels, on avait aujourd'hui une équipe compétitive avec un banc capable de performer. Cela veut dire que pour moi l'équipe a assez de substance pour continuer comme ça. Maintenant, un mercato c'est dans les deux sens. La priorité, ce sera aussi de garder nos meilleurs joueurs.

Je vous pose la question directement: Warren Caddy, que le SLO a souhaité garder cet été, est-il toujours dans le viseur? Stade est loin de la promotion maintenant...

Il est trop tôt pour répondre à ce genre de questions en lien avec le mercato de janvier. Gaoussou Diakité et Theo Bair sont chez nous en prêt, l'un n'a pas d'option de retour de prêt cet hiver et l'autre a joué suffisamment de matches avec nous pour que cette clause ne soit pas activée. Cela veut dire qu'ils resteront à coup sûr avec nous jusqu'à la fin de la saison. Après, il peut toujours y avoir une ou deux petites retouches. Mais on verra ça dans le courant de janvier.

Vous connaissez le reproche que l'on vous fait régulièrement: où sont les jeunes de l'académie? Lorenzo Bittarelli, Ethan Bruchez... Ces joueurs-là, beaucoup de monde aimerait les voir sur le terrain.

Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un joueur qui est entré à vingt minutes de la fin, qui s'appelle Andrew Lachhab, qui a 17 ans. C'est la décision de Peter, c'est lui qui aligne les joueurs sur le terrain. Après, pour parler des joueurs que vous citez, Ethan Bruchez s'est cassé la clavicule. Mais la réponse à votre question, elle est assez claire: ce sont les performances qui décident en football. La même question que la votre a été posée à Ruben Amorim à Manchester United la semaine passée. Sa réponse: les joueurs ne sont pas assez performants. Je le redis: le terrain parle. On a beaucoup de jeunes à l'entraînement, toujours entre quatre et six. Ils peuvent se montrer tous les jours. Ils sont là, ils sont dans le groupe. Et après, Peter décide qui joue.

Justement, comment jugez-vous le travail de Peter Zeidler sur ce premier tour, au-delà des résultats que nous voyons tous?

Il n'a pas eu la tâche facile au départ, en devant intégrer tous les nouveaux joueurs. Il fallait mettre le groupe en place. Le fait que l'on doive jouer tous les trois jours a été bénéfique de ce point de vue, cela a permis d'avoir plein de matches et de pouvoir voir les joueurs dans les conditions du réel. Le travail a été bien fait sur ce plan. On a eu, je l'ai déjà souligné il y a quelques instants, de très bonnes performances, qui montrent que l'équipe est capable de jouer à un certain niveau. Après, une partie de son travail est de faire travailler l'équipe, de continuer à faire progresser les joueurs individuellement. Collectivement, c'est une chose, mais individuellement c'est important aussi. On a beaucoup de jeunes joueurs qui doivent franchir des paliers. Après, sur le plan des résultats, la Coupe d'Europe est une grosse satisfaction. La Coupe de Suisse une grosse désillusion. Et en championnat, comme je l'ai dit, il nous a manqué de la constance. Il nous manque quatre points pour être bien.

Au-delà de la fraîcheur, la sécheresse offensive de ce mois de décembre ne vous inquiète-t-elle pas?

C’est sûr que, dans le jeu, nous avons eu davantage de peine à créer des situations offensives et à amener le ballon dans la zone de vérité dans de bonnes conditions. C’est le premier constat. Mais si l'on prend le match d'aujourd'hui, malgré cela, même à 1–0, et jusqu’au 2–0, nous sommes restés dans le match. Il y a eu des moments où l’on sentait que quelque chose pouvait se passer. Mais, au final, les mauvais choix ont souvent pris le dessus. Cela vient fréquemment d’une fatigue mentale: on ne fait plus les bons choix au bon moment. À cela s’ajoute une baisse de qualité individuelle. Si l’on prend l’exemple de Diakité, il a été plus performant durant la première moitié du championnat que sur la fin. C’est quelque chose de classique, surtout chez un jeune joueur. Au début, tout fonctionne, puis la fatigue mentale s’installe progressivement. Ce qu’il apportait en début de saison, cette capacité à faire des différences, à marquer ou à faire marquer, s’est beaucoup moins vu en fin de premier tour. On retrouve donc deux facteurs principaux: une fatigue mentale collective et une baisse de rendement individuel.

Une dernière question sur la préparation: la reprise est fixée déjà au 29, dans huit jours! N'est-ce pas trop peu pour une équipe aussi fatiguée mentalement et physiquement?

Cette question a été débattue à l'interne, entre Peter, le staff technique et les préparateurs physiques. Ils en sont arrivés à la conclusion que la meilleure préparation était de commencer le 29, dans un premier temps par des tests physiques. Les joueurs auront ensuite un break pour les fêtes de fin d'année et recommenceront le 2 janvier. On a aussi pris la décision de ne pas partir en camp d'entraînement, sachant que l'on recommence le 14 contre Servette. Il n'y avait selon nous pas assez de temps pour partir, revenir et se réacclimater à la Suisse pour ce match important.