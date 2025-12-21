«Ces trois buts encaissés en fin de match font mal»

Le Lausanne-Sport s'est incliné 4-0 ce dimanche à domicile face à Lucerne pour le dernier match de l'année. De loin pas l'idéal pour partir en vacances.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

0-4! La gifle reçue par le Lausanne-Sport devant 5780 spectatrices et spectateurs ce dimanche est un peu trompeuse, puisque Lucerne ne menait que d'un but à la 89e, mais il n'empêche: cette lourde défaite avant de partir en vacances risque de trotter un moment dans les têtes lausannoises.

L'équipe de Peter Zeidler a en effet l'habitude de vite pouvoir évacuer les revers, elle qui joue tous les trois jours depuis le mois de juillet, mais là, il va falloir vivre avec cette frustration jusqu'au 14 janvier, date du déplacement à Genève pour y affronter Servette. Cette défaite est d'autant plus lourde que Lucerne n'avait pris qu'un point sur les six derniers matches! S'il a livré une belle performance jeudi face à la Fiorentina (1-0), le LS souffre en Super League, où il ne sait plus marquer (deux buts sur les cinq derniers matches, les deux contre Thoune). Et voilà le top 6 qui s'éloigne fâcheusement...

Une sérieuse blessure pour Hamza Abdallah

Confronté à plusieurs absences, mais aussi à la blessure précoce de Hamza Abdallah (qui semble s'être malheureusement vraiment fait très mal), Peter Zeidler a été contraint de remodeler sa défense dès la 25e en faisant entrer Bryan Okoh en défense centrale. Kevin Mouanga a alors pris le poste de latéral droit. Pas l'idéal pour gagner en sérénité et bien entamer cette rencontre...

Lucerne ouvre le score sur un astucieux corner

Après plusieurs occasions de part et d'autre, dont une... quadruple (!) pour Lucerne sur la même action avant la pause, Lausanne a cédé à la 60e sur une combinaison astucieuse sur corner des joueurs de Mario Frick. «Ils ont tout un répertoire sur coup de pied arrêté et ils nous ont sorti une variante...», a regretté Peter Zeidler. Le corner joué en retrait par Matteo Di Giusto a en effet trouvé Kevin Spadanuda, dont le tir à l'orée des seize mètres n'a laissé aucune chance à Karlo Letica (60e, 0-1).

L'entraîneur du LS a alors offert ses premières minutes de jeu en Super League au tout jeune Andrew Lacchab (17 ans) et les Vaudois ont eu les occasions pour égaliser dans cette partie, mais ont craqué dans les grandes largeurs, encaissant trois buts entre la 89e et la fin du match. «Ces trois buts font mal. L'énergie, physique et mentale, nous a manqué en fin de match. Perdre 0-4 et griller notre bonne différence de buts, c'est une sensation désagréable», a grincé Peter Zeidler.

Huit jours de pause

Place désormais aux vacances, très courtes («Ce ne sont même pas des vacances, c'est une pause sans entraînement», selon l'Allemand), puisque le LS reprendra le 29 décembre déjà pour des tests physiques. Huit jours, c'est tout! Les joueurs auront cependant droit à un petit break à Nouvel-An avant de se retrouver le 2 janvier pour véritablement lancer la préparation du deuxième tour et ce fameux derby lémanique à Genève.