Le carnet de notes des joueurs du Lausanne-Sport

Qui a convaincu et qui a déçu cette saison au Lausanne-Sport? L'aventure européenne, frustrante sur la fin mais enthousiasmante durant six mois, a fait briller plusieurs joueurs. Mais les performances insuffisantes en championnat et en Coupe en ont plombé beaucoup.

Une belle aventure européenne, conclue de manière frustrante en play-off face au Sigma Olomouc, voilà l'aspect positif de la saison du Lausanne-Sport. En championnat, mis à part deux démonstrations à cinq buts face à Bâle et YB, preuve que le potentiel était là, le tableau d'ensemble est globalement décevant avec cette neuvième place qui ne fait plaisir à personne à la Tuilière. Et impossible d'oublier la mortifiante élimination en Coupe de Suisse à Yverdon, alors que le tableau était ouvert. Forcément, les notes des joueurs s'en ressentent dans notre évaluation de cette fin de saison.

Attention: les notes sont celles de la saison globale, pas uniquement du deuxième tour. A la fin de chaque description est inscrite la note du premier tour, afin de voir quel joueur a progressé et, au contraire, lequel a regressé.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 5

Une saison solide pour le gardien croate, qui a terminé avec une grosse déception: son statut de réserviste pour la Coupe du monde. Il quitte cependant le Lausanne-Sport la tête haute après trois ans et peut être fier de ce qu'il a montré sur la dernière saison. Sur sa ligne, il n'a que peu d'équivalents en Suisse et il est très fiable. Pas de boulette, pas de ballon relâché: Karlo Letica est un métronome. Mais il reste largement perfectible au pied, ce qu'il sait très bien et qu'il admet volontiers. Si tous les joueurs avaient été à son niveau cette saison, Lausanne se serait battu pour l'Europe jusqu'au bout.

5 au premier tour

Thomas Castella -

Un 0-0 en championnat contre Lugano, une victoire 2-1 contre Vevey en Coupe: Thomas Castella n'a pas eu beaucoup de travail cette saison en compétition, malgré les nombreux matches disputés par le LS. Il avait reçu une note au premier tour grâce à ces deux matches, mais il n'a pas joué depuis le 7 décembre et ne peut donc décemment pas être noté. Sur le banc et à l'entraînement, il est bien sûr exemplaire, tout comme dans la vie de groupe. Il est très écouté dans le vestiaire et est un symbole du Lausanne-Sport, au même titre qu'Olivier Custodio.

4 au premier tour

Brandon Soppy 3.5

Les supporters du Lausanne-Sport se sont posés mille fois la question cette saison: comment a-t-il pu être titulaire en Serie A? Le latéral droit a des qualités, elles sont évidentes, mais il ne les a que trop peu exprimées, surtout après la trêve. Plusieurs prestations abouties ont pu lui permettre de sauver la face en première partie de saison, mais il a trop souvent donné l'impression de choisir ses matches et ses moments. La direction sportive du Lausanne-Sport en attendait plus de lui, les fans aussi. En espérant que lui également.

4 au premier tour

Hamza Abdallah -

Sa rupture du ligament croisé trois jours avant Noël a glacé encore plus la Tuilière en ce 21 décembre alors qu'il commençait à enchaîner les matches et à montrer une partie de ses qualités.

Non noté au premier tour

Kevin Mouanga 5

Un très gros premier tour, où il était le meilleur Lausannois. Il n'a pas été aussi dominant après la trêve, mais reste l'une des grosses satisfactions de la saison. Le bon parcours européen du Lausanne-Sport a été rendu en partie possible par ses prestations de haut niveau à travers le continent et il serait injuste de l'oublier au moment de dresser le bilan d'une saison certes mal terminée, mais globalement très bonne.

5 au premier tour

Rodolfo Lippo -

Tout le monde aurait aimé le voir plus jouer, que ce soit au sein de la direction sportive du Lausanne-Sport ou parmi les supporters, mais il a dû se contenter de deux titularisations en Super League. Dommage. Aura-t-il l'occasion de montrer ses qualités durant la préparation et de convaincre le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport?

Non noté au premier tour

Karim Sow 4.5

Sa saison ne peut pas être qualifiée de décevante sur le plan personnel, même s'il aurait aimé faire mieux. Dans les duels, il a été là, et il a conservé une bonne cote à l'international, même s'il a effectué quelques petites erreurs qui ont refroidi certains scouts. Il a progressé dans la concentration et il est devenu plus mature dans son jeu. Il a encore un vrai palier à franchir pour devenir un défenseur dominant de Super League, principalement dans la constance, mais il est sur le bon chemin. Les critiques sont parfois un peu sévères avec lui. À 23 ans, un jeune âge pour un défenseur central, il a encore le temps de devenir plus régulier.

4.5 au premier tour

Sékou Fofana 4

Un gros premier tour, qui a été celui de la révélation pour le latéral gauche, mais il est rentré dans le rang durant le printemps. Son but face à Winterthour est celui du maintien, c'est vrai, mais il doit maintenant reprendre le fil d'une progression intéressante. A 23 ans, il a encore le temps, mais il serait très dommage qu'il se contente de ces performances au deuxième tour. Cette phrase vaut également pour plusieurs de ses coéquipiers.

4.5 au premier tour

Morgan Poaty 4

Il a commencé la saison loin des terrains, a hésité à signer au CSKA Sofia avant de prolonger au LS, puis est revenu dans la partie. Il a livré un duel à distance avec Sékou Fofana pour le poste d'arrière gauche et a même dépanné dans l'axe parfois. Irréprochable dans l'état d'esprit, parfait dans la vie de groupe, mais, sur le terrain, sa saison peut être qualifiée de satisfaisante, sans plus.

4 au premier tour

Jamie Roche 4.5

Le milieu défensif suédois n'a pas franchi un palier cette saison, en tout cas pas au point de casser la baraque et d'illuminer la Super League comme beaucoup de monde s'y attendait. Pour tout dire, son premier tour a été bon, son deuxième plutôt moyen. Il sera probablement sollicité cet été, mais les offres ne seront pas aussi agressives que ce qu'elles auraient pu être s'il avait continué sur sa lancée de la saison dernière, où il avait été étincelant. Son but contre Astana en Conference League est important. Il reste bien sûr un joueur majeur du LS, mais sa saison laisse un petit goût de frustration.

5 au premier tour

Olivier Custodio 4.5

Le capitaine a été à la hauteur. Irréprochable dans l'esprit, il était là dans les bons comme dans les mauvais moments et a assumé son rôle quand il le fallait. Son penalty manqué face à l'Omonoia Nicosie est une péripétie dont il a su se relever. Son pied droit est toujours aussi précis et son activité toujours appréciable à mi-terrain. Le seul vrai leader du Lausanne-Sport sur le terrain.

4.5 au premier tour

Nicky Beloko 3

La déception de la saison. Stéphane Henchoz l'a défendu face à Blick en invoquant ses problèmes de genou et l'explication est parfaitement recevable. Oui, le milieu de terrain n'a pas joué à 100% de ses capacités et a tout donné, sans doute. Mais il n'en reste pas moins que tout le monde attendait un joueur impactant à mi-terrain et qu'il en a été très loin. A lui de bien se soigner et de faire une grosse préparation estivale pour redevenir un joueur dominant en Super League.

3 au premier tour

Souleymane N’Diaye -

Il a débuté la saison dans la peau d'un jeune joueur pouvant saisir sa chance, mais il n'a pas pu confirmer. La faute à des prestations décevantes, comme lors du tout premier match à Skopje, mais aussi à une blessure très embêtante. Il a pu revenir en fin de saison, mais ne peut pas être noté de manière objective sur l'ensemble de l'exercice.

3.5 au premier tour

Nathan Butler-Oyedeji 3.5

Son premier tour était encourageant et il restera pour l'éternité comme l'homme du «miracle d'Istanbul». Ce soir-là, à quelques mètres du Bosphore, sa chevauchée folle côté droit avait éteint le chaudron de Besiktas et les fans du LS parleront pendant des années de son but. Pas vraiment à l'aise dans le 4-4-2 de Peter Zeidler, alors qu'il a souvent dû jouer à mi-terrain, l'Anglais est manifestement plutôt un ailier. Il n'empêche: son deuxième tour a été en-dessous des attentes. Et il n'atteint pas la moyenne sur la saison.

4 au premier tour

Gabriel Sigua 4.5

Son seul défaut: trop souvent blessé. Sinon, le Géorgien a laissé un bon souvenir au Lausanne-Sport, où il était prêté par le FC Bâle. Lui était taillé pour le 4-4-2 de Peter Zeidler, le rôle de milieu excentré étant tout à fait conforme à ses qualités. Il a du coffre, un gros volume de jeu et de bonnes qualités physiques. Et techniquement, il est juste. Son but face à la Fiorentina est très important et restera lui aussi dans les mémoires. Sa saison a été convaincante.

4.5 au premier tour

Alban Ajdini 3.5

Il n'y avait pas de place pour lui dans le schéma de jeu de Peter Zeidler, mais il aurait tout de même pu avoir plus de temps de jeu en pointe. Migjen Basha et Markus Neumayr lui en ont donné et il a fait sensation lors de son premier match face à Zurich, moins lors des suivants. Une saison difficile pour lui, mais il est l'un des joueurs à avoir été irréprochable dans l'état d'esprit. Un gros travailleur à la mentalité très saine.

3.5 au premier tour

Theo Bair 3.5

Après deux mois, les supporters et les dirigeants du LS étaient convaincus d'avoir trouvé un avant-centre plus fort que Kaly Sène et la seule question qui se posait était de savoir comment lever l'option d'achat. Sa blessure a freiné son développement et il n'est plus jamais redevenu le même. Mais il ne faut pas non plus embellir le tableau: même quand il marquait régulièrement, ses lacunes techniques étaient déjà largement visibles. Oui, il est puissant. Oui, son attitude est exemplaire et il se bat sur chaque ballon. Mais balle au pied, le colosse n'avait pas le niveau de finesse requis, même pour la Super League.

4 au premier tour

Gaoussou Diakité 3.5

Comment est-il possible que sa note de la saison soit en dessous de la moyenne, alors qu'elle était de 5.5 ou de 6 au mois d'octobre? L'artiste malien a marché sur la Super League durant six semaines, enchantant tout le monde. Les défenseurs adverses avaient la tête qui tournaient devant ses dribbles chaloupés et, en plus, il était efficace. Mais tout s'est écroulé et il n'a jamais trouvé le bon équilibre entre ses facéties individuelles et les efforts que requièrent le collectif. Salzbourg croit en lui et Stéphane Henchoz est convaincu qu'il finira dans une équipe du top 5 européen. Peut-être. Ses qualités, en tout cas, lui autorisent toutes les ambitions. Mais ses performances depuis novembre viennent cependant tempérer ces prévisions. Globalement, sa saison est décevante. Encore plus au vu de son potentiel. Entre le 15 février et le 16 mai, il ne donne aucune passe décisive et ne marque aucun but. Et son attitude a été loin d'être toujours parfaite et professionnelle.

4.5 au premier tour

Beyatt Lekoueiry 3.5

C'est à lui que Stéphane Henchoz pense en premier lieu lorsqu'il désigne des joueurs ayant perdu de la valeur au fil de la saison. Le Mauritanien a de l'or dans les pieds, c'est une certitude, et son but en solo à Zurich est l'un des plus beaux de la saison, tous clubs confondus. Mais il ne jouait plus de manière régulière sous la direction de Peter Zeidler et a perdu progressivement de la confiance et donc de la magie. Un vrai numéro 10, capable d'enthousiasmer le public, qui termine la saison avec sept buts et sept assists toutes compétitions confondues. Le bilan comptable n'est pas honteux, mais la frustration est bien réelle.

4 au premier tour

Florent Mollet 3.5

Un premier tour franchement en dessous des attentes dans le jeu, mais il a su s'accrocher et revenir à un niveau correct. Pas toujours titulaire, mais très important dans le vestiaire, ce qui lui a valu une proposition de prolongation qu'il a acceptée. Il a une belle vision du jeu, de l'activité et une expérience impressionnante. Mais il n'a pas réussi une grande saison, loin de là.

3 au premier tour

Enzo Kana-Biyik -

Son passage au Lausanne-Sport se résumera à son très joli service pour Gabriel Sigua contre la Fiorentina. Prêté par Manchester United, il a laissé entrevoir quelques qualités, mais n'a pas profité de cette année en Suisse pour faire décoller sa carrière chez les professionnels.

3.5 au premier tour

Seydou Traoré 3.5

A 21 ans, il ne faut pas le condamner, mais le fait est que sa saison ne restera pas dans les annales. L'Ivoirien bosse pour l'équipe, c'est un fait, et a des qualités de percussion qui le rendent intéressants. Mais globalement, il en a tout de même montré trop peu pour que le Lausanne-Sport soit convaincu de détenir un futur grand attaquant. Attention toutefois, il présente typiquement le profil de joueur à la maturation lente. Mais cette saison n'a pas été très enthousiasmante pour lui, avec ses deux petits buts en Super League.

Non noté au premier tour

Oscar Renovales 4

Le jeune homme a fait son apparition sur le terrain dans le tour de relégation et a pu faire voir ses qualités. Techniquement, il est déjà au niveau, mais doit gagner en rapidité d'exécution et en volume de jeu. Il doit aussi travailler physiquement. Ses premières prestations ont été encourageantes, mais il a sombré à Servette. Un match qui doit lui servir pour mesurer ce qui le sépare encore de la Super League.

Non noté au premier tour

Ils sont arrivés pendant la trêve

Omar Janneh 5

Neuf buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Il a explosé en six mois et sa valeur a quadruplé. Le LS l'a acheté deux millions d'euros à l'Atletico Madrid et il ne partira pas à moins de huit cet été. S'il part, bien sûr. Une vraie bonne trouvaille, fort des deux pieds, clinique devant le but, très généreux dans le jeu. Il est déjà l'un des meilleurs attaquants de Super League, à 19 ans.

Theo Bergvall 3.5

Le latéral droit suédois s'éparpille un peu trop, mais il a du potentiel. Il doit s'acclimater à la Suisse, que ce soit dans le jeu ou dans la culture. Il a des qualités, notamment offensives, mais il est loin d'être une assurance tous risques pour l'instant.

Dircssi Ngonzo 4

Le LS l'a rapatrié cet hiver après le départ de Bryan Okoh et il a eu sa chance dès l'arrivée de Migjen Basha et de Markus Neumayr. Il en a montré assez lors du tour de relégation pour intégrer l'équipe de le saison prochaine, dans un rôle de rotation dans un premier temps. Mais si Kevin Mouanga ou Karim Sow venait à partir, le LS sait déjà qu'il a un joueur apte soit à assurer la transition le temps que le remplaçant arrive, soit à entrer dans l'équipe.

Sekou Koné -

Prêté par Manchester United, il ne peut pas être noté au vu de la faiblesse de son temps de jeu. Il se pourrait bien qu'il reste encore six mois à la Tuilière.

Ils sont partis à la trêve

Bryan Okoh 3.5

Il avait été présenté comme le chef de la défense, mais Peter Zeidler le voyait comme l'un des trois défenseurs centraux avec Karim Sow et Kevin Mouanga, pas plus. Il est parti à la trêve et a brillé avec Auxerre en Ligue 1, avant de malheureusement se blesser gravement et de manquer le train de la Coupe du monde.

Muhannad Al-Saad -

Quelques fulgurances, un but face à GC, un autre contre Vevey. Mais qui rien qui justifie que le peuple lausannois se rappelle de lui dans dix ans.

Le meilleur

Omar Janneh aurait largement pu prétendre à ce titre au vu de son impact depuis son arrivée, mais il ne faut pas oublier que la saison du LS a été plus convaincante à l'automne qu'au printemps. Il semble ainsi plus juste pour Blick de récompenser un des joueurs qui ont contribué au bon parcours européen. Ils ne sont que deux à avoir la note de 5 sur la saison: Karlo Letica et Kevin Mouanga. Notre choix se porte sur le défenseur central, malgré sa fin de saison compliquée. Qui aurait pu prétendre le voir à ce niveau en début d'exercice? Pas grand monde, sans doute.

La déception

Nicky Beloko, incontestablement. Au vu des attentes provoquées par ce qu'il avait montré à Lucerne, les supporters du LS pouvaient espérer applaudir un joueur majeur de Super League. Il en a malheureusement été loin.