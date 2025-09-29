Arrivé cet été à Genève, Florian Ayé a rapidement connu la frustration, entre un penalty manqué et un couac administratif qui l’a privé d’Europe. Mais l’attaquant français, auteur d'un doublé contre Winterthour samedi, a su rebondir.

C'est peu dire que Florian Ayé a connu un départ compliqué de son aventure au Servette FC cet été. A peine arrivé, l'attaquant français de 28 ans a en effet manqué un penalty, face à Grasshopper, alors qu'il était entré en jeu dix minutes plus tôt. Et quelques jours plus tard, il apprenait que l'administration du club avait oublié de l'inscrire pour la double confrontation européenne face au Shakhtar Donetsk.

«Je ne vous cache pas que c'était dur»

«Ce n'était pas le départ idéal, c'est vrai», reconnaissait-il samedi, après son joli doublé face à Winterthour (4-0). «Mais ce qui compte, c'est ce qui va être produit sur la durée», enchaînait-il aussitôt, admettant qu'il avait été «affecté» par l'erreur du club face aux Ukrainiens. «Je ne vous cache pas que c'était dur pour moi, parce que c'est aussi pour ces matches-là que je suis venu ici. Mais il faut passer à autre chose. J'ai fait le switch et maintenant je suis concentré sur la saison à venir».

Eliminé par le Shakhtar, le SFC n'a plus que le championnat à jouer après avoir également été sorti de la Coupe par Yverdon. «C'est comme ça, on doit faire avec», lâche Florian Ayé, lequel a bien relevé la tête après cette entame étrange de relation avec le club grenat.

Déjà contre Grasshopper, d'ailleurs, il avait montré une belle force de caractère en étant impliqué sur l'égalisation de Lamine Fomba. Son penalty raté n'a donc pas eu trop le temps de l'impacter, même s'il s'agissait de son tout premier essai manqué en carrière! Il avait en effet réussi ses cinq précédentes tentatives, avec Brescia et Clermont. «Même les plus grands ratent», s'est-il amusé samedi soir, avec auto-dérision. «Cela ne va pas m'enlever ma confiance, je reste dans la liste des tireurs», a-t-il assuré.

Un cador en deuxième division, moins au-dessus

Buteur très fiable en deuxième division (31 buts en 121 matches de Ligue 2 avec Auxerre et Clermont, 28 en 93 rencontres de Serie B avec Brescia), le Français s'est montré moins prolifique en première division pour l'instant (2 buts en 26 matches de Ligue 1, aucun en 22 parties de Serie A), et semble bien parti en Suisse avec deux buts et deux assists en cinq rencontres disputées depuis son arrivée (plus un but en Coupe face à Dardania).

«J'ai été bien intégré, je suis arrivé dans un environnement qui ne m'était pas complètement inconnu parce qu'il y a certains joueurs que je connaissais déjà. L'adaptation a été facile et c'est un super groupe, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que je suis content de marquer, ça fait du bien, ça met en confiance et ça montre aux autres aussi qu'ils peuvent me faire confiance dans la surface pour la mettre au fond.»

Trois ans de contrat

Sous contrat jusqu'en juin 2028, il entend donc bien monter en puissance et aider Servette à retrouver l'Europe, sans se mettre trop de pression. «C'est vrai que Servette a déboursé une somme de transfert pour moi, mais moi, je fais le maximum sur le terrain, faire ce que je sais faire.» Après avoir surmonté les embûches du tout début, l'entame est plus que prometteuse.



