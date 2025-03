Dereck Kutesa retrouve la flamme, Servette la victoire

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Il nous a lancé deux ou trois flèches qui nous ont fait très mal en première période», a spontanément commenté Mattia Croci-Torti au sujet de la performance de Dereck Kutesa ce samedi au Cornaredo lors de la victoire 2-0 de Servette. L'ailier genevois, peu en réussite en ce début d'année civile, a visiblement bien travaillé durant la trêve internationale, que ce soit mentalement ou physiquement. Vif, tranchant, incisif, percutant dans ses dribbles, le Genevois a retrouvé, surtout en première mi-temps, une partie des qualités qui font de lui un joueur à part en Super League. S'il n'a pas inscrit de but, ni réussi de passe décisive, l'ailier a marqué les esprits ce samedi au Cornaredo, faisant très mal à la défense tessinoise.

«Je vis une période un peu plus difficile en ce moment»

Aligné côté gauche, son poste préféré, alors qu'il avait été transparent lorsqu'il avait été utilisé numéro 10, comme très récemment à Lausanne, le numéro 17 du SFC ne s'est pas caché à l'heure de l'interview. «Si j'ai été bon aujourd'hui? Ouais...», a-t-il commencé par sourire, avant de procéder à son autocritique, un exercice plus facile pour lui que l'auto-congratulation. «Je vis une période un peu plus difficile en ce moment. Je marque moins, je suis moins décisif pour l'équipe. On va dire que ça fait partie de la vie d'un footballeur. Et puis, on est premier, alors...» Alors, tout va bien, d'autant qu'il reste en tête du classement des buteurs de Super League avec 13 réalisations, devant Alvyn Sanches (12), dont la saison est terminée, ainsi que Willem Geubbels et Kevin Carlos (10 chacun).

Murat Yakin lui a mis la pression

«Sincèrement, ce soir, il y avait un joueur supérieur aux autres, c'était lui. Il a montré sa classe. Pour le reste, je n'ai pas vu un Servette qui nous a dominé», a ajouté Mattia Croci-Torti, décidément très admiratif. Le «Mister» l'a en tout cas plus été que Murat Yakin, lequel s'est récemment montré assez critique concernant le rendement actuel de Dereck Kutesa.

Invité à s'exprimer sur la non-convocation de l'ailier genevois pour le dernier rassemblement de la Nati, le sélectionneur a indiqué ne pas avoir apprécié sa performance au Letzigrund face à Zurich (victoire du SFC 3-1) alors qu'il se trouvait au stade pour le superviser, entre autres. Difficile de donner tort au sélectionneur... et Dereck Kutesa ne le fait d'ailleurs pas, ce qui prouve une certaine lucidité. Il a d'ailleurs toujours fait preuve de franchise dans son rapport avec l'équipe nationale, lorsqu'il estime mériter sa sélection comme lorsqu'il pense que ses prestations en club ne sont pas suffisantes.

Dereck Kutesa a même remporté des duels de la tête ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Ce samedi, le plan de jeu du SFC lui a en tout cas parfaitement convenu au Cornaredo, lui qui adore les grands espaces sur son côté gauche. «On sait que Lugano aime avoir le ballon, donc on s'était préparés à rester en bloc et à les prendre en contre. On savait qu'on allait peut-être moins toucher le ballon, et notre plan a bien marché», s'est réjoui l'ailier, qui sait qu'il ne tient qu'à lui de répéter les mêmes performances pour aider Servette à se rapprocher du titre. Quoi de mieux que des grands matches pour ce faire? Ça tombe bien, Servette reçoit YB mardi avant de se déplacer dimanche à Saint-Gall... Comment imaginer mieux pour briller?

Un dimanche tranquille devant la télévision

Ce dimanche, en se réveillant après être rentrés très tard du Tessin, Dereck Kutesa et ses coéquipiers pourront tranquillement regarder les matches du dimanche, conscient qu'ils ont rempli leur part du boulot samedi. Tiens, d'ailleurs, l'ailier pense-t-il Winterthour capable d'accrocher Bâle? «Franchement, oui. Dans ce championnat, tout est possible. Winterthour a créé la surprise plusieurs fois cette saison, donc pourquoi pas?» Cette Super League est toujours aussi indécise et imprévisible, mais une chose est sûre: si Dereck Kutesa réédite le genre de performances qu'il a montré ce samedi à Lugano, le SFC sera encore mieux armé pour espérer aller remporter son premier titre de champion depuis 1999.