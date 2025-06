Le FC Bâle a trouvé son nouvel entraîneur: Ludovic Magnin. L'accord est conclu entre l'actuel technicien du LS et le club champion de Suisse, mais il manque encore un petit détail: l'officialisation du départ de Fabio Celestini!

1/5 Prédécesseur et successeur sur la ligne de touche bâloise: Fabio Celestini (à droite) et Ludovic Magnin. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tobias Wedermann

Fabio Celestini devrait être remplacé par un autre technicien vaudois sur le banc du FC Bâle: selon les informations de Blick, Ludovic Magnin va devenir le nouvel entraîneur du club rhénan. Ces derniers jours, un accord a été trouvé entre le FCB et le technicien de 46 ans. Jeudi, les discussions entre les dirigeants bâlois et le Lausanne-Sport ont porté sur les modalités du transfert, et une avancée décisive a été réalisée vendredi.

Cependant, l’officialisation de la nomination de Ludovic Magnin et du départ de Fabio Celestini, annoncé dès lundi par Blick, pourrait encore prendre quelques jours. En cause : la situation contractuelle de Fabio Celestini, notamment avec son club de cœur, Getafe, qui complique la finalisation du dossier. Malgré ces derniers obstacles, toutes les parties se montrent optimistes quant à une issue positive dans le courant de la semaine prochaine, ce qui ouvrirait définitivement la voie à l’arrivée de Ludovic Magnin.

Un lien fort avec David Degen

Ludovic Magnin entretient de bonnes relations avec le président du FC Bâle, David Degen – les deux hommes ont évolué ensemble en équipe de Suisse entre 2005 et 2007. Après avoir débuté comme entraîneur des juniors du FC Zurich (avec un titre national chez les M18), Ludovic Magnin a pris les rênes de la première équipe en février 2018 et a remporté la Coupe de Suisse dans la foulée. Après une courte parenthèse en Autriche, au SCR Altach, il a rejoint le Lausanne-Sport à l’été 2022. Il y a réussi la promotion en Super League, et il a récemment installé le club dans la première moitié du classement, le qualifiant pour l'Europe, quinze ans après la dernière épopée continentale du LS.

Un avenir mitigé à Lausanne

Sous contrat à Lausanne jusqu’en 2026, Ludovic Magnin déclarait encore en mars dernier à la Luzerner Zeitung: «Je ne veux pas partir d’ici. Lausanne est le club de mon cœur, je suis chez moi. C’est le job de mes rêves.» Mais la situation a radicalement changé. Le propriétaire Ineos concentre désormais ses ressources sur Manchester United et envisagerait des réductions budgétaires, tant à Nice qu’à Lausanne.

Dans ce contexte peu enthousiasmant, l’appel du FC Bâle est tombé à point nommé pour Ludovic Magnin. À Lausanne, plusieurs pistes sont déjà évoquées pour lui succéder : selon les informations de Blick, Stéphane Henchoz, le directeur sportif, s’intéresse notamment à Adrian Ursea (Carouge) et Peter Zeidler.

Le faux espoir Davide Ancelotti

Peter Zeidler avait d’ailleurs aussi été considéré comme une option par le FC Bâle pour succéder à Fabio Celestini. Un autre nom a circulé avec insistance: celui de Davide Ancelotti. À 35 ans, le fils de Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid cet été, avec l’ambition de décrocher son premier poste d’entraîneur principal. Mais vendredi, il a changé de cap en décidant de suivre son père au Brésil, où il sera l’adjoint de la Seleção.

Un revirement qui a laissé plusieurs clubs européens dans l’embarras. Pas le FC Bâle, qui a déjà trouvé son homme: sauf coup de théâtre, c’est bien Ludovic Magnin qui dirigera les Rhénans la saison prochaine.