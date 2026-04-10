La Schützenwiese de Winterthour taguée par des fans de GC?

Des tags du GCZ ont été découverts sur les murs de la Schützenwiese vendredi matin. À la veille d’un duel crucial, Winterthour joue gros face aux Zurichois dans la course au maintien.

Blick Sport

Le FC Winterthur a eu droit à une bien mauvaise surprise ce vendredi matin. En se rendant dans leur stade, les employés du club ont constaté que des murs de la Schützenwiese avaient été tagués. Plusieurs «GCZ», soit Grasshopper Club Zurich, sont clairement visibles et recouvrent des inscriptions en l'honneur du club résident.

Ces dégradations interviennent dans un contexte sportif bouillant. Les deux clubs se livreront un duel capital ce samedi à Winterthour (18 h). Lanterne rouge de Super League, le FC Winterthur espère l'emporter face à une équipe zurichoise barragiste, distante de seulement cinq points. D’autant plus qu’un dernier affrontement entre les deux formations est encore prévu lors de la 37e journée, dans le cadre du tour contre la relégation.

Winterthour réussira-t-il le même coup qu'en 2025? L'

équipe de Patrick Rahmen espère rééditer l’exploit de la saison passée. Alors dirigés par Uli Forte, les pensionnaires de la Schützenwiese avaient signé une remontée spectaculaire en fin de championnat. À la 32e journée, l’équipe accusait encore six points de retard sur Yverdon et les Hoppers, avant de décrocher un maintien direct.

Si cette année la dixième place occupée par le troisième club zurichois, le FC Zurich, se situe déjà à quinze points et semble hors de portée, il n’est pas irréaliste d’imaginer Winterthour capable de réussir un nouvel exploit. Même s'il n'a pas encore battu GC cette saison (2-2, 1-0).