«Ça fait du bien de marquer du bon côté»

Benjamin Kololli a déjà inscrit quatre buts avec le FC Sion depuis son retour (archives). Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le geste était tellement impressionnant qu'il a été vu plus de 40'000 fois sur les réseaux sociaux. De la tête, Benjamin Kololli redresse parfaitement le ballon, qui atterrit dans la lucarne de… son propre gardien. À Bâle samedi dernier, le joueur du FC Sion avait offert un joli cadeau à ses anciens coéquipiers. Et il avait amorcé une défaite des Valaisans, encore une après un début d'année 2025 des plus compliqués pour eux.

Huit jours plus tard, Benjamin Kololli s'est bien rattrapé. À la 3e minute du match face à Lugano, il a été le plus prompt après le rebond accordé par Amir Saipi. De quoi parfaitement lancer son club dans cette rencontre importante. Alors, content de marquer du bon côté Benjamin Kololli? «Ça fait vraiment du bien», sourit-il.

À lire aussi sur le FC Sion Dans un Tourbillon venteux Le FC Sion décroche un précieux succès face à Lugano

Depuis ce but contre son camp au Parc Saint-Jacques, le Vaudois avoue avoir un peu cogité. «Ça fait hyper plaisir, surtout de marquer au tout début du match car ça donne cette confiance dont j'avais peut-être besoin.» Il souligne aussi qu'au moment où il a ouvert le score, il a pensé à sa réussite de la semaine passée. «Même si je suis quelqu'un qui arrive à rapidement faire l'impasse sur le passé», ajoute-t-il.

Une célébration qui s'est fait attendre

Sauf que, après que le ballon a franchi la ligne, Benjamin Kololli n'a pas fêté, par peur du hors-jeu. «Je ne veux pas célébrer et qu'ensuite, la VAR me refuse le but. J'ai préféré attendre et si but il y a, tant mieux», développe le No 70. Après deux longues minutes d'attente, la décision est tombée: oui, la réussite est validée. «C'était tellement long que j'ai su que ça ne se jouait à rien», rigole-t-il.

Cerise sur le gâteau, Benjamin Kololli s'est aussi offert une passe décisive sur le but de la victoire de Gora Diouf. Son centre sur corner a parfaitement trouvé la tête de son défenseur central. Ainsi, remplaçant à son arrivée, le natif de Bex prend de plus en plus ses marques dans l'alignement de Didier Tholot et se montre souvent décisif (4 buts, 2 passes décisives).

«Donner 5 à 10% de plus»

Et dans l'ensemble, le milieu de terrain est satisfait de la performance de toute son équipe. «Le coach nous a demandé de donner 5 à 10% de plus», explique Benjamin Kololli. Des consignes qui ont été respectées et, grâce à l'intensité, le FC Sion est parvenu à décrocher trois points précieux dans la course au maintien. «Tout le monde se battait, ça gueulait partout sur le terrain et il y avait un état d'esprit incroyable.»

Une recette qui, si elle continue d'être appliquée, pourrait permettre au club sédunois de se maintenir à la fin de la saison. La prochaine échéance pour les Valaisans: GC, dimanche prochain, au Letzigrund. Avec, pourquoi pas, un nouveau but de Benjamin Kololli. En espérant pour lui que ce soit, comme face à Lugano, du bon côté.