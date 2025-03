Le FC Sion décroche un précieux succès face à Lugano

Gora Diouf a inscrit le but décisif à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En ce dimanche après-midi, le stade de Tourbillon portait très bien son nom. Un vent froid s'est abattu sur tout le Valais et l'enceinte du FC Sion n'y échappait pas pour la réception de Lugano. La troupe de Didier Tholot allait-elle l'avoir de face, comme cela semble être le cas depuis de l'année 2025. Avec plusieurs buts contre son camp improbables sur les derniers matches, Sion n'y arrive pas et se retrouvait, avant le match de ce dimanche, sous la menace du barragiste GC. De son côté, Lugano voulait impérativement gagner pour s'accrocher au wagon de tête.

C'est donc dans ses conditions et avec plusieurs bourrasques que le match a débuté. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si le supporter qui a perdu ses lunettes à cause du vent a pu voir l'ouverture du score sédunoise. Car celle-ci est tombée rapidement dans la rencontre, sur la première action. Le tir de Liam Chipperfield n'a pu être que repousser par Amir Saipi. Le cuir est ensuite retombé dans les pieds de Benjamin Kololli qui, une semaine après son but contre le camp malchanceux à Bâle, a cette fois trouvé les bons filets (3e). Sauf que le Vaudois n'a pas vraiment célébré car il était presque sûr d'être en position de hors-jeu. Après deux minutes de vérification, la VAR a toutefois validé le but sédunois, pour le plus grand plaisir du public. D'ailleurs, les plus confiants d'entre eux avaient déjà craqué quelques fumigènes avant même la validation officielle.

La colère de Renato Steffen

La joie des Valaisans a pourtant été de courte durée. Moins de 10 minutes après le 1-0, Lugano était déjà revenu au score. La faute à un pénalty transformé par l'ancien de la maison, Anto Grgic (11e). À la suite d'un corner, la balle est revenue dans la surface de réparation. Seul car Numa Lavanchy coupait le hors-jeu au départ de l'action, Lukas Mai tente de contrôler le ballon de la tête. Timothy Fayulu sort avec tout son corps mais attrape l'adversaire. Logiquement, Monsieur Von Mandach désigne le point de pénalty. Preuve que les Tessinois ne sont pas venus en Valais pour récolter un point, Anto Grgic est directement allé chercher la balle au fond des filets pour rejouer très rapidement, ne faisant qu'un simple signe du poing en direction des 21 supporters luganais présent dans le parcage visiteur.

La suite de la première mi-temps a été, il faut le dire, assez pauvre en occasion. Il y a bien eu ce tir de Daniel Dos Santos qui est passé juste à côté du poteau valaisan (28e) ou le contre à 3 contre 2 mal joué par Noé Sow, le No 5 sédunois centrant trop rapidement (44e). Finalement, l'action qui a le plus fait réagir dans les tribunes est le lancer de crampons de Renato Steffen qui, après un accrochage avec Benjamin Kololli, a cassé sa chaussure. En colère, l'international suisse l'a balancée sur son banc mais n'a pas été averti (33e). C'est donc avec ce score de parité que les joueurs et une grande majorité du public sont allés se mettre au chaud.

Gora Diouf, buteur puis sauveur

Si la deuxième mi-temps est repartie sur les mêmes bases que la première, tout s'est décanté à l'heure de jeu. Alors que le ballon se dirigeait en dehors des limites, Théo Bouchlarhem a autant bien joué le coup que Amir Saipi l'a mal fait. Le Sédunois a juste touché le cuir avant de se faire faucher par le portier luganais. L'arbitre n'avait pas le choix que de siffler un deuxième pénalty de la journée. Heureusement pour lui, le dernier rempart s'est parfaitement rattrapé en repoussant la tentative d'Ali Kabacalman en corner (62e).

Sauf que sur ce coup de coin, Gora Diouf est arrivé à pleine vitesse et, de la tête, a pu trouver le fond des filets (63e). De quoi faire exploser de joie Tourbillon et son passeur décisif Benjamin Kololli qui, cette fois, n'a pas attendu une éventuelle validation. Deux minutes plus tard, ce même Gora Diouf s'est transformé en sauveur après que Georgios Koutsias est parvenu à lober son portier. De la tête, le défenseur sénégalais a repoussé le danger.

Logiquement, Lugano a poussé pour revenir au score. Mais en contre, Sion a aussi su se montrer dangereux, à l'image de ce tir de Théo Bouchlarhem repoussé par Amir Saipi (77e). À ce moment-là, on n'était quand même plus proche du break que de l'égalisation. Mais en toute fin de match, les Sédunois ont été sauvés par leurs montants à la suite du tir d'Antonios Papadopoulos.

Le FC Sion a donc tenu le coup et a glané trois points précieux dans la course au maintien. La semaine prochaine et avant la pause internationale, les Valaisans vont se rendre sur la pelouse de GC pour un match décisif pour la suite de la saison.