Y a pas plus fort que... Miroslav Stevanovic! Le génie bosnien a encore brillé ce dimanche, provoquant les compliments de tous les fans du Servette FC, mais aussi de son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L'attaquant de 35 ans est toujours décisif.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec a côtoyé de nombreux joueurs de grande qualité en France, et l'entraîneur du Servette FC n'a aucune peine à placer Miroslav Stevanovic dans cette catégorie. Interrogé à ce sujet par Blick au sortir du derby très spectaculaire entre Lausanne et Servette dimanche (3-3), le Breton n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait du génie bosnien.

«Bien sûr qu'avec ses qualités, il aurait pu jouer dans un championnat comme la France», a affirmé le technicien, séduit non seulement par ce que l'artiste de Zvornik montre sur le terrain, mais aussi par sa personnalité. «Je le prends souvent en exemple pour nos jeunes, je leur dis de s'inspirer de la manière dont il s'entraîne. Dès l'échauffement, c'est magnifique de le voir se préparer, de voir le professionnalisme dont il fait preuve.»

«Il comprend tout avant les autres»

Le Bosnien s'est illustré ce dimanche avec une passe décisive sensationnelle pour Samuel Mraz, dans le dos de la défense lausannoise, mais aussi -et surtout- grâce à son doublé, dont le but du 3-3 dans les arrêts de jeu. «Sa passe décisive est magnifique. Il comprend tout avant les autres, il est tellement intelligent. Et il fait les choses avec intensité», continue Jocelyn Gourvennec, qui ne constate même pas de déclin physique chez son attaquant de 35 ans.

«J'en ai encore parlé avec les physios récemment, il n'a jamais eu de données athlétiques comme aujourd'hui. A son âge, il progresse encore. Il a une très grande carrière et il la prolonge avec son engagement et son investissement. Je vais donner un exemple tout récent, qui illustre bien ce que je viens de dire: hier encore, il était là à travailler en salle après l'entraînement, alors que ses coéquipiers avaient terminé et étaient déjà en train de manger.»

Une anecdote qui a fait sourire Peter Zeidler, assis à côté de Jocelyn Gourvennec. «Vu ce qu'il a montré ce dimanche, je pense quand même qu'il avait mangé quelque chose», a plaisanté l'Allemand, provoquant les rires dans l'assemblée.

L'humilité et la discrétion, toujours

Comme toujours, Miroslav Stevanovic ne s'est pas présenté devant la presse, allant se réfugier dans l'intimité du vestiaire après son récital. Chez le génie bosnien, c'est le talent qui parle. «Il a une certaine humilité, oui», a confirmé Jocelyn Gourvennec. Celle des grands.

Cette saison, «Mica» en est à 8 buts et 5 passes décisives, qui viennent nourrir encore un peu plus sa légende. En Super League, le Servettien a inscrit 50 buts et délivré 57 assists en 224 rencontres. Des chiffres auxquels il faut ajouter 19 buts et 22 assists en 65 rencontres de Challenge League. Affolant!