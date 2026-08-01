Servette s'est à nouveau incliné lors de la 2e journée de Super League samedi face au FC Zurich (2-1). Une bourde du nouveau portier servettien Edvinas Gertmonas a coûté cher au SFC.

Deuxième défaite en deux matches pour Servette, plombé par une bourde de son nouveau gardien

Deuxième défaite en deux matches pour Servette, plombé par une bourde de son nouveau gardien

ATS Agence télégraphique suisse

Servette repart avec des regrets du Letzigrund. Malgré six tirs cadrés face au FC Zurich, les Genevois ont concédé une nouvelle défaite (2-1) et restent à zéro point.

Bien en place et malgré plusieurs occasions, le SFC a concédé l'ouverture du score sur une erreur de son gardien Edvinas Gertmonas. Le portier grenat s'est fait transpercer sur un coup-franc pourtant à sa portée tiré par le Zurichois Valon Berisha à la 35e.

Mathis Lambourde a sonné la révolte des hommes de Jocelyn Gourvennec en deuxième période, avec notamment deux frappes (56e/58e) captées par le dernier rempart du FCZ Heinz Lindner. Mais sans ses atouts offensifs Junior Kadile et Thomas Lopes, encore convalescents, Servette n'est pas parvenu à concrétiser sa domination et a fini par se faire surprendre par Mohamed Bangoura à la 79e sur le 2-0.

Dans le temps additionnel, Tiemoko Ouattara a permis aux hommes de Gourvennec de ne pas rentrer de Zurich en étant la seule équipe de Super League sans avoir marqué cette saison.