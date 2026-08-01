Servette repart avec des regrets du Letzigrund. Malgré six tirs cadrés face au FC Zurich, les Genevois ont concédé une nouvelle défaite (2-1) et restent à zéro point.
Bien en place et malgré plusieurs occasions, le SFC a concédé l'ouverture du score sur une erreur de son gardien Edvinas Gertmonas. Le portier grenat s'est fait transpercer sur un coup-franc pourtant à sa portée tiré par le Zurichois Valon Berisha à la 35e.
Mathis Lambourde a sonné la révolte des hommes de Jocelyn Gourvennec en deuxième période, avec notamment deux frappes (56e/58e) captées par le dernier rempart du FCZ Heinz Lindner. Mais sans ses atouts offensifs Junior Kadile et Thomas Lopes, encore convalescents, Servette n'est pas parvenu à concrétiser sa domination et a fini par se faire surprendre par Mohamed Bangoura à la 79e sur le 2-0.
Dans le temps additionnel, Tiemoko Ouattara a permis aux hommes de Gourvennec de ne pas rentrer de Zurich en étant la seule équipe de Super League sans avoir marqué cette saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
5:0
2
7
6
2
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
1
1
3
3
FC St-Gall
1
1
3
5
FC Zurich
2
0
3
6
FC Bâle
2
0
3
7
FC Thoune
0:5
2
-3
3
8
Grasshopper Club Zurich
1
0
1
9
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
1
-2
0
11
FC Lucerne
1
-2
0
11
Servette FC
2
-2
0