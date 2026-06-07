L'ancien international gabonais Yrondu Musavu-King a été retrouvé sans vie samedi. La cause de son décès n'est pas claire, une enquête est en cours. Le défenseur de 34 ans avait porté les couleurs du FC Saint-Gall lors de la saison 2017/18.

Manuela Bigler

Le football gabonais est en deuil. L'ancien international gabonais Yrondu Musavu-King est décédé subitement à l'âge de 34 ans à Libreville, la capitale du pays, pour des raisons qui restent encore inconnues. La Fédération gabonaise de football (FGF) a confirmé samedi les informations relayées par plusieurs médias locaux.

«La disparition de cette figure emblématique du football gabonais, dans des circonstances qui restent à élucider, laisse un immense vide au sein de la famille du football national», écrit la FGF dans un communiqué.

L'instance rend hommage à un joueur qui a marqué son époque. «Musavu-King était un défenseur intelligent et combatif, d'une générosité exemplaire. C'était également un homme discret, doté d'une forte personnalité. Il exprimait ses convictions avec franchise, toujours dans le respect et la courtoisie», souligne la fédération à propos de l'ancien international aux 14 sélections.

Un passage à Saint-Gall

L'ancien défenseur central avait mis un terme à sa carrière en 2022. Lors de la saison 2017/18, il avait été prêté par l'Udinese à Saint-Gall, où il avait disputé 17 matches sous les couleurs des Brodeurs, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Les circonstances exactes de son décès demeurent pour l'heure inconnues. Selon plusieurs sources gabonaises, Yrondu Musavu-King aurait été retrouvé sans vie samedi matin à proximité d'une habitation de son village natal. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les causes de sa mort.