Le football gabonais est en deuil. L'ancien international gabonais Yrondu Musavu-King est décédé subitement à l'âge de 34 ans à Libreville, la capitale du pays, pour des raisons qui restent encore inconnues. La Fédération gabonaise de football (FGF) a confirmé samedi les informations relayées par plusieurs médias locaux.
«La disparition de cette figure emblématique du football gabonais, dans des circonstances qui restent à élucider, laisse un immense vide au sein de la famille du football national», écrit la FGF dans un communiqué.
L'instance rend hommage à un joueur qui a marqué son époque. «Musavu-King était un défenseur intelligent et combatif, d'une générosité exemplaire. C'était également un homme discret, doté d'une forte personnalité. Il exprimait ses convictions avec franchise, toujours dans le respect et la courtoisie», souligne la fédération à propos de l'ancien international aux 14 sélections.
Un passage à Saint-Gall
L'ancien défenseur central avait mis un terme à sa carrière en 2022. Lors de la saison 2017/18, il avait été prêté par l'Udinese à Saint-Gall, où il avait disputé 17 matches sous les couleurs des Brodeurs, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.
Les circonstances exactes de son décès demeurent pour l'heure inconnues. Selon plusieurs sources gabonaises, Yrondu Musavu-King aurait été retrouvé sans vie samedi matin à proximité d'une habitation de son village natal. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les causes de sa mort.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23