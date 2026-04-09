Junior Kadile, les gardiens de but, Jérémy Guillemenot, la vente de Timothé Cognat... A peine arrivé, le nouveau directeur sportif John Williams a déjà beaucoup de travail devant lui au Servette FC.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Servette FC a annoncé la signature de John Williams en tant que directeur sportif et ce choix, très attendu, a fait beaucoup réagir au sein de la communauté grenat. Alors que Hiraç Yagan, ancien joueur du SFC et «faiseur de miracles» à Stade-Lausanne-Ouchy a été auditionné et reçu par la direction du club genevois, le choix s'est finalement porté sur un homme qui ne connaît pour l'heure rien du football suisse, ce qui a soulevé quelques craintes parmi les suiveurs du club.

John Williams ne connaît pas la Suisse, c'est un fait

Invité par Blick à réagir à cette nomination après le succès face à Lucerne (3-0), Jocelyn Gourvennec s'est voulu rassurant, sans en faire trop. «Je connais John, parce que je jouais contre ses équipes lorsqu'il était à Amiens», a commencé par dire l'entraîneur du SFC. A-t-il été consulté dans ce choix? «Le président m'avait dit qu'ils allaient faire venir quelqu'un et, dès que la décision s'est portée sur John, j'ai échangé de manière très transparente avec lui. Il doit découvrir le championnat de Suisse, c'est vrai, et en ce qui me concerne, je lui donne les infos depuis ma position de coach. Les échanges avec lui sont bons. Ils sont ceux qu'un directeur sportif doit avoir avec un entraîneur», a simplement commenté le Breton.

En attendant les premiers effets concrets de la signature de John Williams, qui ne se feront pas sentir avant plusieurs mois, les premiers discours de l'Anglais se veulent eux aussi plutôt rassurants, notamment concernant sa volonté de s'appuyer sur l'académie. Au milieu des résultats globalement décevants de cette saison bien mal embarquée, Jocelyn Gourvennec peut s'appuyer sur un bilan solide et des actes concrets, lui qui a fait débuter en Super League cinq joueurs formé au SFC: Mardochée Miguel, Thomas Lopes, Téo Allix, Malek Ishuayed et Alonzo Vincent. A cette liste s'ajoute Jamie Atangana, qui a débuté juste avant l'arrivée du Français.

Si la ligne directrice semble cohérente, en tout cas dans le discours, John Williams sera bien inspiré de s'appuyer au sein de la commission sportive sur l'expertise de Yoan Loche, chef de la cellule de recrutement du club grenat et surtout un homme qui connaît bien la réalité du football suisse.

Car il faudra aller vite: Le nouveau directeur sportif a déjà plusieurs chantiers à mener à bien, officiellement dès qu'il recevra son permis de travail. Mais officieusement, rien ne lui interdit déjà aujourd'hui d'échanger avec ses interlocuteurs, sans quoi Servette n'aurait pas annoncé son arrivée.

Timothé Cognat veut partir

Parmi les dossiers brûlants, celui concernant Timothé Cognat figure en haut de la liste. Le milieu de terrain français assure avoir un «bon de sortie» négocié cet hiver avec la direction du club grenat. L'arrivée de John Williams ne devrait rien changer à l'affaire et il devra donc trouver la bonne porte de sortie -et le bon prix- pour un joueur sous contrat jusqu'en 2029. Combien «vaut» Timothé Cognat aujourd'hui? Que serait une bonne vente? Au vu du talent du Lyonnais, une somme à sept chiffres serait un minimum, mais sa volonté de départ -exprimée publiquement- pourrait faire baisser ce montant dans un «gentleman's agreement». Tout comme son âge, car le club qui le mettra sous contrat ne pourra pas espérer le revendre dans quelques années. Alors oui, Servette pourra respecter la décision de son joueur, mais devra également défendre ses intérêts et l'équilibre sera intéressant à observer dans ce dossier.

Faut-il dès lors lui trouver un successeur? Est-ce seulement possible? Là aussi, la réponse sera intéressante à observer, mais Servette peut également se tourner vers un autre profil à mi-terrain, tant celui de Timothé Cognat, relayeur de grand talent mais sans statistiques notables, est particulier. Et, osons le mot, unique.

Loun Srdanovic a toujours la cote en Europe

Toujours au rayon des départs, comment John Williams va-t-il gérer le cas de Loun Srdanovic, ce latéral droit de 19 ans surveillé par une bonne partie de l'Europe? Son potentiel est grand, les rapports de scouting à son sujet sont en bonne partie élogieux, mais sa fragilité des derniers mois vient poser un gros point d'interrogation sur le montant que Servette pourrait demander aux clubs de Ligue 1 et de Bundesliga intéressés. Voire même à YB ou Bâle...

Jérémy Guillemenot est en fin de contrat

Parmi les nombreux points à régler cet été, la gestion de la fin de contrat de Jérémy Guillemenot sera également scrutée de près. L'avant-centre genevois veut-il rester? Servette va-t-il lui proposer un nouveau contrat, très vraisemblablement à la baisse par rapport à l'actuel? Si oui, l'acceptera-t-il? Sa bonne période de la fin de l'année 2025 parle pour lui, son début d'année 2026 moins.

Héritage de la période de René Weiler, le duo de trentenaires au poste de gardien de but fera-t-il l'objet d'une refonte? Pour l'heure, Jérémy Frick et Joël Mall sont en concurrence et cette situation ne profite à aucun des deux hommes, tout en représentant chaque année encore moins une solution d'avenir. Autre «cadeau» légué par René Weiler: Giotto Morandi. L'ancien joueur de GC flambait chez les Sauterelles et est aujourd'hui bien loin de ce niveau. Peut-il rebondir à Genève? Doit-il partir pour retrouver son éclat?

Enfin, Servette devra bien sûr se pencher sur l'option d'achat de Junior Kadile, son ailier français qui enflamme la Super League depuis son arrivée (5 buts, 4 assists). Le montant n'est pas connu et son club néerlandais d'Almere City conserve pour l'heure ses droits, mais le SFC a une décision à prendre. Au vu des performances de l'attaquant, un effort financier serait appréciable. Et un premier bon signal pour les supporters du Servette FC. La décision semble évidente et logique, mais elle l'était aussi (à un degré bien moindre, c'est vrai, tant le talent et l'impact des deux hommes sont incomparables) l'an dernier à pareille époque pour Alioune Ndoye. Et Servette n'avait pas levé l'option pour le Sénégalais, pourtant beaucoup moins onéreuse.